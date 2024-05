Arădeanca, păpușa României. Reportaj în fabrica unde se naște prietena copilăriei FOTO

Mirosul de altădată al fabricii în care se produceau cele mai îndrăgite păpuși din România se păstrează și astăzi. Chiar dacă producția este mult mai mică și angajații mai puțini, fabrica Arădeanca nu a pierit.

Cu toate că fabrica Arădeanca a avut un moment de cumpănă și se voia ca în locul fabricii să se înalțe blocuri, destinul și bunăvoința unor oameni au făcut ca aceasta să producă în continuare și păpușile să își găsească locul în casele oamenilor din întreaga țară. Octavian Fânaţă este sufletul fabricii și cel care a luptat pentru salvarea ei.

Mirosul de soluții care se folosesc, matrițele, secțiile și componentele din care sunt făcute păpușile, diferitele obiecte de grădină, dar și oamenii care lucrează îți dau o stare de bine.

Cutii cu componente așteaptă să fie duse în secția în care se asamblează, iar la finalul zilei păpușile să fie gata de plecare din fabrică, frumos aranjate. Fabrica a rămas și poartă amprenta vremurilor de altădată cu uși mari, cu lift de pe vremuri, cu matrițe și urilaje vechi, dar care funcționează perfect.

Odată ce pășești în fabrică intri în vremurile de demult, parcă timpul a stat în loc și auzi doar zbomotul utilajelor și simți mirosul lor. Oamenii din spatele utilajelor îți zâmbesc și își văd în continuare de treabă. Ai impresia că păpușile prind viață în mâna lor dacă stai să urmărești înreg procesul de asamblare.

Marfa pe barter

Dacă pe vremuri se lucra doar în blocul comunist și marfa mergea ca barter, acum păpușile se găsesc în marile hipermarketuri din România și în librării, dar se pot achiziționa și direct din fabrică.

„De 25 de ani sunt aici. Fabrica a fost înființată în 1947, în actuala locație este din 1980. În perioada de glorie au fost 1.200 de muncitori, se lucra în trei schimburi, doar în blocul comunist. Toată marfa mergea la barter cu Rusia, se dădea pe mâncare, cereale, pe tot ce înseamna atunci. După Revoluție, produsele sosite din China au afectat evoluția fabricii. S-a privatizat ulterior prin metoda MEBO, iar datorită unor probleme cu ceilalți acționari în 2008 a intrat în faliment și în 2013 a fost lichidată. Activitatea și brandul au fost preluate din 2008 de o nouă societate care a păstrat personalul, hala de producție și utilajele și astăzi producem în continuare aceleași articole frumoase. Avem o gamă de 25 de păpuși, articole de grădină: albă ca zăpada cu cei șapte pitici, animale de grădină: buvnițe, urși koala, iepurași, rațe. Toată producția este destinată pieții interne, la hipermaketuri, cu păpușile și la cele de bricolaj cu articoele de grădină”, declară Octavian Fânaţă.

MEBO (acronim din engleză pentru Management Employee Buyouts) este o metodă de privatizare care presupune trecerea mijloacelor de producție ale unității economice care se vrea privatizată, din proprietatea statului în proprietatea muncitorilor, angajaților sau salariaților.

Arădenii pot cumpăra produsele și din cadrul fabricii. De exemplu, o păpușă Albă ca Zăpada este 90 de lei, iar un pitic costă 55 de lei.

Octavian Fânaţă are o sclipire în ochi în momentul în care ne prezintă fabrica. Este mândru de faptul că destinul ei nu a fost ca a altora din țara noastră, adică acela de a rămâne o amintire, deoarece producția s-a închis și clădirea s-a demolat.

„M-am legat suflește de fabrică. A fost un moment de cumpănă în 2008 când unul dintre acționari, o sociatate de investiții private a statului român a încercat să facă o preluare ostilă a acțiunilor și trebuia ca pe tot spațiul fabricii să se facă blocuri. Pe ei îi interesa profitul, valorificarea clădirii, a utilajelor, nu îi interesa activitatea propiu-zisă. Atunci în 2008, când toți acționarii persoane fizice ne-au ajutat și și-au vândut cuponele către cine a făcut 51%, le-am promis tuturor că vom continua activitatea că nu o vom lăsa să se distrugă. M-am apropiat sufletește și am și o răspundere morală față de această fabrică și activitate cu toate că eu sunt la bază cu științe juridice. Din anul 2000 mă ocup de tot ce înseamnă vânzare și acum de tot ce înseamnă producție și administrare. Dacă nu interveneam în 2008 se încheia tradiția păpușilor, dar putem spune că momentul de cumpănă ne-a întărit și făcut să supraviețuim”, mărturisește Octavian.

Prețul păpușilor mult îndrăgite de români încă de pe vremuri este pentru toate buzunarele - de la 30 de lei până la 130 de lei. Este o păpușă de un metru, Larisa, care cu un mecanism (mecanic) pășește ajutată de umăr. Urmează păpuși de 80 centimetri, de 60 centimetri, de 50 centimetri, până la 35 centimetri.

În urmă cu 12 ani s-a refăcut păpușa Nadia Comăneci

„Nadia s-a vândut destul de bine. Apoi am făcut păpușa Oana Zăvoranu care avea o matriță specială pentru capul păpușii, cu ochii pictați, că doar așa poate să redea forma feței și chipul, se lucrează mai mult, nu sunt ochii mobili tradiționali ai păpușii pe matrițele existente, sunt ochii pictați, care să redea fața lor”, adaugă administratorul.

Și pentru o păpușă care nu este personalizată se lucrează destul de mult, deoarece trece prin multe mâini până să ajungă în cutie.

„Se lucrează foarte mult la o păpușă. Trece prin minim zece mâini, începând de la atelierul de gelifiere unde ies capetele, membrele din PVC, de acolo pleacă la atelierul de injecție unde din polietenă se fac mâinile, picioarele, corpurile, se perforează, se debavurează, se amplasează capetele la rândul lor, se debavurează și vin toate sus. Aici croim materialul textil, coasem rochițele, introducem ochii în capul păpușii, implantăm părul pe capul păpușii, o îmbrăcăm, o pieptănăm, o finalizăm, o ambalăm și este gata. Minim prin 10 -12 mâini trece până a fi finalizată. Mai avem în jur de 6-7 angajați care sunt aproape de pensie și care au lucrat toată viața numai aici”, spune Octavian Fânaţă.

Emoționată, Constanța Buzași, una dintre angajatele vechi, ne mărturisește: „Mă simt copil, toată viața am fost aici, am 39 de ani de muncă în fabrică. Am terminat profesionala și m-am angajat aici, avem 17 ani. La început a fost un pic greu, dar am făcut și practică fiind la profesională și a început să îmi placă. M-am obișnuit cu muncitoarele, cu toți colegii. Am lucrat în atelierul de injecție, la mașini unde se făceau accesorii pentru păpuși, apoi la pictat vreo 10,12 ani și apoi la implantat, la introdus ochii, la îmbrăcat, unde a fost nevoie”.

Alături de angajați și de Octavian Fânaţă a venit și soția lui, Lavinia. „Am venit la Arădeanca acum 7 ani din industria de confecții. Mi-a plăcut activitatea asta, este una dinamică. Mă ocup de croirea rochițelor, de coaserea lor și încetul cu încetul am învățat toate fazele care intră în procesul tehnologic de realizare a unei păpuși: implantat, introdus ochii, umplut corpuri de păpuși. Mă simt foarte bine, ne simțim bine că aducem o bucurie copiilor, este o activitate frumoasă. La sfârșitul zilei îți râd ochii când vezi ce păpuși ai produs opt ore”, mărturisește Lavinia.

Astfel, cei doi soți lucrează cu mare drag și sunt mândri că alături de ceilalți angajați duc mai departe producția unei fabrici, care a reușit să rămână în picioare.

Arădenii sunt mândri că încă se găsesc păpușile care odinioară se procurau destul de greu, dar care cu timpul au ajuns să fie foarte apreciate.

„Știm de această fabrică și sunt sigură că foarte mulți dintre arădeni păstrează acasă aceste păpuși”, spune Mărioara, una dintre arădencele care are acasă o păpușă fabricată în orașul de pe Mureș.

Păpușile se găsesc în librării și în două mari supermarketuri din țară: Cora și Auchan.

Pe vremuri sloganul fabricii era: „Un izvor de bucurie pentru cei mici / Un prilej de meditație pentru cei mari”.

La început se produceau păpuși, medalii, insigne și cupe sportive. Pe acea vreme se lucra încă în ateliere mici, înghesuite. Odată cu trecerea timpului, fabrica producea și păpuși după chipul mai multor vedete. Arădeanca producea atât păpuși unicat, cât și unele după chipurile multor vedete ale perioadei, precum Oana Zăvoranu, Andreea Răducan sau Cleopatra Stratan.

În anul 1976, când Nadia Comăneci a obținut nota 10 la bârnă la Jocurile Olimpice din Montreal, fabrica de păpuși a primit acordul sistemului comunist pentru a realiza o păpușă după chipul și înfățișarea ei. Păpușa urma să poarte numele „Nadia”.

Având produse de calitate, fabrica a câștigat o multitudine de premii la diferite târguri interne și externe.

De asemenea, păpușile se găsesc și la diferite târguri, cum a fost și cel de la Expo Arad. Fabrica Arădeanca se află pe strada Pădurii 2-4 din Arad, iar informații despre produse se pot obține la telefon 0257.280.814.