De la balerină la creatoare de modă de talie internațională. Povestea româncei Andreea Cormier Wacker GALERIE FOTO

O arădeancă a ajuns în timp să fie un designer vestimentar de talie internațională, care a participat la evenimente de clasă și a îmbăcat personalități de renume.

Totodată, a reușit să facă numele țării noastre cunoscut peste hotare în acest domeniu. Printre personalități se numără Al Pacino, Albano, Plácido Domingo sau Demetra Hampton. A creat vestimentații pentru prezentatoare TV foarte cunoscute, precum Floriana Rignarese și Cinzia Profita. De asemenea, Miss Italia Samantha Ferrari, Miss Cannes Fashion Days Anais Zwald, Miss Aruba, Miss Ohio, Jenaya Lee 2 ×Guiness Record Book au fost îmbrăcate de ea.

De asemenea, a avut numeroase colaborări și evenimente la care a participat, unul dintre ele fiind Milano Fashion Week Norberto Wittwer, alături de Monica Foglia, Prassana Weersooriya, în prezentarea accesoriilor și poșetelor marca Bulgari sau Wass Milano, Tailor Tom Ford, Tiziana di Meo, Emy Lee Geneva sau Ugo Autuori. Este și membru fondator al revistei internaționale Fashion Flair.

Andreea Cormier este foarte cunoscută și de nume mari din presă, precum Pino Atanassio și Umberto Mortelliti, doi dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din Italia.

Aceasta declară că pasiunea pentru designer a început de la o vârstă foarte fragedă.

„Eram balerină la Teatrul de Revista „Constantin Tănase” și îmi făceam propriile ținute, atât mie cât și echipei. Pas cu pas am început să descopăr această pasiune. Creațiile mi le făceam des, dar nu le prezentam, pentru evenimente, erau pentru prieteni. Nu eram catalogată ca un designer. După ce m-am rănit la picior, mi-am întrerupt cariera de balerină și m-am hotărât să fiu model și din modeling după ce mi-am luat coroana la New York, la provocarea unui mare designer am hotărât să-mi lansez brandul și am avut prima prezentare în 2020, la Milano unde am luat și premiu”, a declarat pentru „Adevărul” Andreea Cormier Wacker.

Andreea a fost balerină de la vârsta de șapte ani și până la 22 de ani, apoi a devenit model internațional. După ce a luat coroana a început totul, la provocarea unui designer din America. De atunci, premiile au curs, are unul obținut în Filipine, trei în Milano, are în SUA, India și în Dubai.

A apărut pe numeroase panouri în diferite părți ale lumii. Cel mai recent a fost pe cel mai mare panou publicitar în New York.

Andreea Cormier Wacker spune că vor urma și alte proiecte și că cel mai recent a fost prezentarea la Festivalul Filmului de la Veneția, unde a avut onoarea să fie pe covorul roșu alături de importante nume din industria modei și a filmului.

În luna mai 2023, Andreea a îmbrăcat actrițe la Festivalul de la Cannes. Anul acesta a câștigat Miss Great Brittain cu designerul ei. A îmbrăcat 17 Miss Univers, dar cel mai important a fost Carmina Cotfas la Miss Univers în Israel.

Designerul a participat anul acesta la Milano Fashion 2023, care a avut loc în perioada 23-24 Septembrie la Palazzo Bovara Milan. Juriul a fost format din Chiara Giulia Micoccio, CGM lecce, Federico Pinizzotto, Mavaro Bags, Logan Curtis, Xausa Jean-Pierre și Daniele Dentamaro.

La eveniment, au participat Casa de la Moda, mulți producători mari de la Hollywood, dar și familia regală Maktum Mohamed La Y Marsqoqobi La Y Marsqoqobi din Emiratele Arabe, Excelența Sa Maktoum Mohamed Al Marzouqi din Emiratele Arabe Unite, Yaqoob Al Ali- director executiv și consilier privat al Biroului Alteței Sale șeicul Juma Bin Maktoum din Emiratele Arabe Unite.

Colecția „Evoluția Evei”

Designerul Andreea Cormier Wacker a fascinat invitații și juriul prin frumusețea, feminitatea și creativitatea de care a dat dovadă, colecția sa „Evoluția Evei” fiind o colecție diversă, fresh și inovatoare. Colecția ei tip avant-garde a reușit să surprindă juriul fiind unică, cu un mesaj puternic, astfel că a câștigat premiul de BEST COLLECTION internațional în cadrul Milano Fashion 2023.

Designerul arădean a reprezentat România la acest eveniment, fiind unul dintre cei 30 designeri prezenți veniți din toată lumea. A participat DoTerra și Semico Gourmet Pastry din Arad.

„Am fost la Milano Fashion, unde a fost un concurs foarte puternic cu 30 de țări participante. Am reușit să aduc acasă în România trofeul cel mare. Am și o revistă internațională la care sunt fondortare alături de Runa Sarmah, o avocată din India, revistă în care prezentăm multe personalități”, adaugă Andreea.

După ce a umblat o perioadă prin lumea întreagă, Andreea Cormier Wacker a revenit în România, la Arad, unde și-a deschis un magazin de haine, împreună Said Omari, lectorul a cinci universități de designer vestimentar din Dubai, iar mai nou i s-a alăturat și designerul Maileen Gabano.

Andreea are o fetiță și spune că exact după botezul ei a fost descoperită să fie model în SUA și atunci la două luni și-a lansat brandul.

„Totul a început de la o poză împreună cu familia, pe Facebook. Am fost într-o ținută a visurilor mele. Copilul m-a inspirat. Reîntoarsă în Arad, doresc să vin cu ceva inedit, înclusiv pentru copii”, mai adaugă Andreea.

Colecție de costume

Arădeanca are în plan o nouă colecție, și anume să facă costume pentru femei, deoarece are multe solicitări.

„Se caută costumele de calitate, care să fie în același timp și moderne și care să nu coste foarte mult. Pe lângă evenimentele la care urmează să particip îmi doresc să creez o serie limitată de costume, dar și de paltoane. Toate se vor găsi în magazinul meu din Arad și voi da posibilitatea cilientelor să le și închirieze, nu doar să le cumpere”, declară Andreea.