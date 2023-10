Confesiunile traficantului „Dragonu”, cel mai prolific vânzător de cannabis dintr-un județ din Transilvania VIDEO

Unul dintre cei mai prolifici traficanți de droguri din Transilvania, George Dura, zis „Dragonu”, din Alba Iulia a relatat la un post TV viața din închisoare, faptele comise și familia de acasă.

„Este destul de greu (N.R.: la închisoare), fiind departe de familie, prieteni, anturajul pe care-l aveai afară, lucrurile pe care le făceai afară. Ești rupt de lumea în care ai trăit”, spune George Dura, în emisiunea „Condamnații” de la B1TV.

Acesta mărturisește că a ajuns pentru prima dată la închisoare, la vârsta de 20 de ani. A stat patru ani după gratii atunci. „Fiind un tip mai sportiv, aveam un anturaj de prieteni, ne băteam, am avut fel de fel de altercații. După care am avut o mică contră cu decanul meu de facultate, pe care l-am lovit. Am ajuns la pușcărie”, mai spune Dura. Recunoaște că să ajungă atunci la închisoare a fost „un pic șocant”.

„Momentan sunt condamnat pentru droguri. Sistemul la noi, în sine, nu m-a ajutat cu nimic. Am fost pe cele mai înalte trepte ale podiumului, am câștigat numeroase premii, în țară și afară. Sportul, ministrul Sportului, să zic așa, nu m-a ajutat cu nimic, nici bani, nici ajutor, nimic. Atunci a trebuit să fac alte lucruri ca să mă întrețin, să am bani, să mă îmbrac, să mănânc, mi-am întemeiat familie. (…) a trebuit să fac și lucruri ilegale”, a completat deținutul, care era practicant de Taekwondo.

„Am vândut droguri pe ascuns”

„Am vândut droguri circa patru ani de zile. Tot timpul eram în gardă, trăiam cu frica că vine, mă ia. Am avut o perioadă în care am renunțat, mi-am deschis sala (de sport). Nu a mers, la noi sportul este foarte slab plătit. Au intervenit cheltuielile, gaz, curent, copil și a trebuit să mă reapuc”, mărturisește George Dura (33 de ani).

Deținutul mai spune că legal nu a reușit să se angajeze din cauză că „unii se uitau că sunt tatuat, aveam cazier și astfel trebuia să fac alte chestii, ilegale”. „Am încercat să fac și alte lucruri pentru a-mi întreține familia, am fost o perioadă șofer. Am ales, însă, o variantă mai ușoară. Am vândut droguri pe ascuns”, mai afirmă condamnatul.

Dragonu susține că a consumat droguri la diferite petreceri, mai întâi de curiozitate, apoi în anturaj când se consuma și de plăcere, dar nu a abuzat, fiind sportiv.

„Am făcut bani cât să duc o viață decentă. Mi-am cumpărat un apartament, prima dată prin credit. Am făcut mii, poate zeci de mii de euro. Banii s-au dus apoi, plătești avocați, mâncare, ce mai e nevoie. Soția nu a știut la început. După ce a aflat, nu a fost de acord. Apoi am încercat să o conving pentru că trebuia să fac ceva pe lângă. În pandemie nu aveam cu ce ne întreține. Rata la apartament era foarte mare”, a mai spus George Dura.

Reducere cu doi ani a pedepsei

Acesta a relatat că nu se aștepta la o pedeapsă mare. „Alții vând zeci și sute de kilograme și au primit decât trei sau patru ani. La mine nici nu au găsit droguri, doar declarații ale unora puși să le dea”, a mai precizat traficantul.

„Inculpatul, ajutat de alte persoane, a comercializat în perioada 2018 - 2020 cannabis şi substanţe psihoactive către consumatorii de pe raza municipiului Alba Iulia, cu sume cuprinse între de 50 şi 100 de lei/gram. Tranzacţiile au avut loc în zona unor localuri, cu ocazia petrecerilor ce au avut loc acolo, dar şi în zona imobilului în care inculpatul locuieşte, numărul acestora fiind atât de mare încât inculpatul a ajuns să fie cunoscut în rândul consumatorilor ca principalul furnizor de substanţe psihoactive de pe raza municipiului Alba Iulia”, se precizează în rechizitoriul DIICOT. Acesta a fost condamnat și pentru camătă, sumele pe care le-a împrumutat fiind cuprinse între 2.000 şi 4.000 lei.

Inițial, în iulie 2022, Dura a fost condamnat la nouă ani de închisoare, dar, recent, la Curtea de Apel Timișoara, a obținut o reducere a pedepsei la șase ani, patru luni și 428 zile închisoare, în cadrul unei „contestații la executare”. Astfel, pedeapsa finală este de aproximativ șapte ani și șase luni, din care a executat o perioadă de trei ani și circa șase luni.