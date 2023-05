Bucătărie romană incendiată, descoperită pe un șantier arheologic din Alba Iulia. Obiectele găsite de specialiști FOTO

Arheologii din Alba Iulia au făcut noi descoperiri în zona unui șantier din centrul orașului. Aici are loc o descărcare arheologică premergătoare construirii unui hotel.

Potrivit arheologului Anca Timofan, a fost descoperită o bucătărie distrusă de un incendiu puternic. Au fost găsite resturi carbonizate ale unor mese și lăzi pentru depozitare, obiecte de uz casnic, veselă și un cuțit.

Potrivit informaţiilor transmise anterior de Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, a fost identificat un nou drum roman, o descoperire importantă pentru înțelegerea organizării cadastrale romane și a tramei stradale în oraș, dar și o locuință romană și fragmente de mozaic.

„Drumul roman a fost surprins pe toată lungimea terenului, este orientat E-V și a fost amenajat și reamenajat sistematic din plăci mari din gresie. Lățimea drumului este de 5 metri, fiind încadrat între două ziduri (borduri) prevăzute cu mici contraforți. Lângă drum se desfășoară clădiri romane din care s-au păstrat o parte dintre ziduri și, mai ales, diverse pardoseli cu pavimente amenajate în tehnici specifice romane: opus sectile (elemente de paviment în formă de romb sau pișcot), opus spicatum (elemente în formă de L așezate în spic), opus tessellatum (mici cubulețe - tesserae - care formează un mozaic)”, arată reprezentanţii instituţiei muzeale.

Materialul arheologic scos la suprafață este bogat și este format din ceramică romană, monede, piese de mobilier, ace din os și bronz, un fragment de ștucatură și, mai ales, fragmentele de mozaic care constituie descoperiri foarte rare.

„Cercetând fazele de construcție și amenajare ale clădirilor din cartierul roman de la Altip, am intrat treptat și tiptil dintr-o încăpere în alta până am ajuns în cea mai importantă: bucătăria. Un spațiu domestic care, la un moment dat, a fost distrus de un incendiu puternic, totul prăbușindu-se peste zona de lucru unde se afla cuptorul, mobilierul din lemn și diverse obiecte de uz casnic. Am descoperit până acum resturile carbonizate ale unor mese sau lăzi pentru depozitare, veselă (un mic mojar de marmură, un vas de gătit din bronz) și un cuțit de tip cosor”, afirmă arheologul Anca Timofan.

Cercetarea arheologică se desfășoară pe o suprafață vastă, de circa 3.000 de metri pătrați, pe locul unde anterior a funcționat tipografia Altip din Alba Iulia și unde se dorește construirea unui hotel.