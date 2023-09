Un român din s-a întors din străinătate și cu banii strânși a deschis o fermă. Leguma rezistentă la boli și dăunători pe care o cultivă

Ionuț Rotariu, un tânăr român întors din străinătate, este dovada vie că poți reuși dacă crezi în visul tău. A investit în agricultura românească și și-a îndeplinit visul de a deveni fermier.

Ionuț este acum administratorul „Riv Farm Curtici” și cultivă cu succes varză plată pe o suprafață de 1.700 de metri pătrați. În acest moment, ferma este în plină recoltare, potrivit Agrointel.

Autumn King (varză plată), o specie de varză foarte căutată în zonă – a devenit o adevărată dragoste pentru tânărul român care a ajuns să investească în fermă după mai mulți ani de muncă peste hotare.

Fermierul cultivă, de asemenea, 60 de ari de câmp cu vinete și roșii, și are un solar de 800 de metri pătrați cu alte legume.

„Sunt fermier din copilărie. Acesta este al doilea an de când mi-am reluat activitatea”, a mărturisit Ionuț pentru sursa citată.

Modelul său a fost Dimitrie Muscă, un fermier pe care l-a vizitat în clasa a III-a și care l-a inspirat să urmeze aceeași cale:

„Mi-am dorit să fiu fermier de când, în clasa a III-a, am vizitat ferma domnului Dimitrie Muscă. Mi-a plăcut atât de mult, încât am decis că vreau să devin fermier. Cu acest gând am plecat în străinătate să economisesc bani pentru a investi în agricultura din țara noastră.

Acum, la 28 de ani, m-am întors și am deschis propria mea afacere, aici, în țară. Astăzi este prima zi când onorez o comandă, am semnat un contract cu un depozit și mă aflu chiar în câmp, la cules de varză plată. Anul viitor, doresc să extind suprafața cultivată cu varză plată cu încă două hectare”, a adăugat tânărul fermier.

Cultivă Autumn King, varza care rămâne proaspătă și la câteva zile după recoltare

Autumn King sau varza plată rămâne proaspătă chiar la multe zile după recoltare. Deși este o varză densă, nu cântărește mult și poate fi păstrată o perioadă mai lungă de timp fără să se strice.

Tânărul fermier își produce singur răsadurile, iar anul acesta, într-o primă fază, a cultivat 10.000 de fire de varză plată.

Producția ajunge într-un depozit și apoi în mai multe magazine românești. „Agricultura este de viitor, hrana este cea mai importantă”, este de părere Ionuț Rotariu.

Chiar și în condiții de secetă, varza plată poate produce recolte impresionante. Fermierii spun că varza plată rezistă mult mai bine la condiții de stres decât varza obișnuită, ceea ce înseamnă că se pot aștepta la recolte bune chiar și în anii cu condiții meteorologice dificile.

În plus, Ionuț Rotariu a împărtășit că varza plată este mai rezistentă la boli și dăunători decât alte soiuri de varză, ceea ce înseamnă că necesită mai puțină muncă și investiții în produse de protecție a plantelor. Acesta este un alt motiv pentru care cultivatorii o aleg în locul altor soiuri de varză.