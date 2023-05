Doi români au decis să se mute înapoi în țară și au povestit experiența lor. „Întrebarea este: cum reușiți să vă întrețineți?”

Traiul liniștit și banii frumoși pe care îi câștigau nu au contat pentru doi români. După 17 ani de viață în Elveția, doi români s-au întors acasă și au povestit experiența lor. Cei doi tineri apreciază mai mult liniștea, înțelegerea și iubirea decât banii din cont.

Cristina a povestit pe Facebook, grupul Mutat la țară-viața fără ceas de ce au ales să se întparcă acasă, deși nu le lipsea nimic în străinătate.

"Astăzi este despre noi În urmă cu 4 ani am spus stop , gata ajunge, ne întoarcem ACASĂ. Zis și făcut, după 17 ani de străinătate ne-am întors în satul nostru natal. Nu am construit o vilă cu piscină și nici în garaj nu este un BMW de ultimă generație, avem o casă modestă cu toate utilitățile și confortul de care are nevoie o familie.

Ne-am construit colțișorul nostru de Rai, eu sunt cu florile și gradina, soțul este cu animalele și agricultura. A fost cea mai bună decizie a noastră și nu am regretat nici măcar o secundă faptul că am lăsat Elveția și salariile ei de sute de milioane lei pe lună și ne-am întors acasă ca să creștem păsări, animale și sa lucram pământul.

Suntem fericiți și liberi pentru ca fericirea nu înseamnă lucruri materiale și banii. FERICIREA înseamnă să ai sănătate, iubire, înțelegere și respect. Libertate înseamnă sa faci ce vrei ,cum vrei si când vrei. Sper sa fim un exemplu bun pentru toți romanii din diaspora și sa facă cât mai mulți ce am făcut și noi. Va doresc multă sănătate, fericire și Doamne ajută! a scris tânăra, care a postat și fotografii cu o căsuță cochetă pe care și-au aranjat-o după bunul plac.

Comentariile internauților nu au întârziat să apară. Cei mai mulți i-au felicitat pentru decizia luată și toată lumea a fost încântată de gospodăria celor doi tineri: "Mă bucur că mai există oameni care gândesc ca voi!", "Dumnezeu să vă binecuvânteze! Da, libertatea nu are preț!", "Super frumos, multă sănătate, să vă bucurați de ele!", sunt câteva dintre mesajele postate de internauți.

"Sunt sute de mii de români care nu-și permit"

Au fost însă și persoane care au comentat negativ la această postare:

"Minunat, dar poate tonul mesajului nu e chiar cel mai potrivit. Ca dacă n-ați fi strâns în Elveția aia, din strainătatea aia hulită, salariile de sute de milioane pe lună, de care acum vorbiți de parcă ar fi fost o povară, n-ați fi avut cu ce să vă construiți colțișorul de Rai de azi.

Că sunt sute de mii de români care și-ar dori o căsuță la țară, cu de toate pe lângă ea, ca să muncească, să-și bucure viața, și nu-și permit, cu salariile și pensiile lor, oricât ar fi de dispuși să muncească și să-și facă bucuria asta".

"Este frumos ce ne arătați DAR....fără banii din Elveția vă spun cu voce tare nu ați fi putut realiza acest colțișor de Rai. Vorbesc din proprie experiență (după 10 ani de Germania)".

"Felicitari pentru decizie și pentru realizările voastre. Așa este cu străinătatea, la un moment dat, te întorci în satul natal. Acuma, întrebarea mea este: cum reușiți să vă întrețineți ? Dați-mi un exemplu măcar, pentru că și noi vrem să ne întoarcem, dar cum plătim toate utilitățile ?", au scris alți internauți.