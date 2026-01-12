Doi muncitori români, luați ostatici de un bătrân din capitala Italiei: îi renovau apartamentul și s-au trezit cu pistolul la tâmplă

Un bătrân italian în vârstă de 89 de ani a ţinut ostatici timp de mai multe ore doi români, pe soţia sa şi pe îngrijitorul ucrainean, în locuinţa sa de la Roma.

Cei doi muncitori români, tată şi fiu, se aflau în casa bătrânului pentru lucrări de renovare a apartamentului, când italianul a apărut brusc pe hol. Tânărul român a povestit anchetatorilor că bătrânul era confuz şi avea nişte cărţi de joc în mână, apoi s-a apropiat de el şi i-a spus să taie pachetul de cărţi. Imediat după a scos pistolul şi i l-a pus la tâmplă, scrie Roma Today.

„Era puțin confuz, încă ținea cărți în mână, ca și cum s-ar fi jucat”, a spus el. „Apoi s-a apropiat de mine, a spus «taie» și imediat și-a scos pistolul și l-a îndreptat spre fruntea mea”.

În panica sa, muncitorul a reușit să se adăpostească în spatele ușii de la intrare, în timp ce tatăl său a rămas în apartament, practic prins în capcană. „A țipat că mă va ucide pe mine, pe tatăl meu, pe îngrijitoare și pe soția lui”, a continuat martorul, „așa că l-am sunat pe șeful meu, care la rândul său a anunțat poliția”.

La scurt timp, zona ar fi fost împânzită de mașini de poliție, cu peste zece patrule, ambulanțe și echipaje de intervenție. Pentru a se proteja, tatăl muncitorului s-ar fi refugiat pe balcon, închizându-se în spatele gratiilor de la ușa balconului și rămânând în contact telefonic cu polițiștii, care încercau să-l liniștească.

După aproape două ore de tensiune, psihologul bărbatului de 89 de ani ar fi reușit să stabilească un contact cu acesta, discutând despre presupusul joc de cărți care îl obseda .

În declaraţiile tănărului muncitor român, poliţiştii au intervenit când psihologul i-ar fi cerut agresorului să arate cărțile: bărbatul ar fi intrat în dormitor să le ia, iar atunci poliția a intervenit și l-a dezarmat.

Două arme, dintre care una încărcată, au fost găsite în locuinţa bătrânului şi au fost confiscate de către carabinieri.

Italianul în vârstă de 89 de ani nu a fost arestat din cauza faptului că suferă de o boală psihică şi din cauza condiţiilor sale de sănătate care nu permit reținerea acestuia în arest.