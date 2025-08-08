Francis Ford Coppola a fost externat. Celebrul cineast, în vârstă de 86 de ani, a trecut printr-o procedură cardiacă

Regizorul Francis Ford Coppola, recompensat cu cinci premii Oscar, a fost externat din spitalul din Roma unde a fost internat timp de două zile. Cineastul își promova în Italia filmul „Megalopolis”, când a ajuns pe mâna medicilor.

Celebrul cineast american, cunoscut pentru trilogia „The Godfather” sau pelicula „Apocalypse Now'” a ieșit din spital și „se simte bine”, a declarat joi o persoană familiară cu situația, informează Reuters, citată de Agerpres.

În vârstă de 86 de ani, Francis Ford Coppola fusese internat marți la Policlinico Tor Vergata, un spital public din capitala Italiei, pentru o procedură cardiacă programată.

Francis Ford Coppola își promovează în Italia filmul „Megalopolis”

Regizorul se află în Italia pentru a-și promova cea mai recentă peliculă, filmul științifico-fantastic „Megalopolis”, o producție autofinanțată, care a costat 120 de milioane de dolari. Filmul vorbește despre încercarea unui arhitect vizionar de a transforma o versiune futuristă a orașului New York numită New Rome într-o comunitate utopică.

„Megalopolis” a avut parte de recenzii mixte și a obținut încasări modeste la box-office după ce a avut premiera la Festivalul de la Cannes în 2024.

Regizorul italo-american a fost recompensat cu cinci trofee Oscar, patru dintre acestea pentru primele două filme din trilogia „The Godfather”.