„Sporul de stres” primit de angajații CCR, mai mare decât un salariu în privat: peste 2.000 de euro. Indemnizațiile trec și de 47.000 de lei

Angajații Curții Constituționale a României, inclusiv judecătorii instituției, primesc lunar un spor pentru „risc și suprasolicitare neuropsihică” în valoare de 25% din indemnizație - echivalentul a până la 2.300 de euro.

Subiectul readuce în atenție sistemul extins de sporuri din sectorul public, potrivit TVR Info.

Președintele CCR are o indemnizație de peste 47.000 de lei, la care se adaugă sporul de aproximativ 11.769 de lei, potrivit informațiilor prezentate în emisiunea „Cine face Legea”.

Dacă ne referim la judecători, indemnizația depășește 45.000 de lei, iar sporul aferent ajunge la peste 11.300 de lei.

Sporul este „justificat” prin nivelul ridicat de responsabilitate și stres asociat activității Curții Constituționale.

Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a comentat situația, amintind că astfel de beneficii sunt răspândite în instituțiile publice. Fechet a dat exemplul Romsilva, unde contractul colectiv de muncă prevedea 17 tipuri de sporuri.

„O persoană putea primi unul, două sau chiar nouă sporuri, în funcție de situație”, a precizat acesta.

Fostul ministru consideră că actualul sistem este dificil de justificat și ar trebui înlocuit cu o structură salarială simplificată și transparentă.

„Suntem probabil singura țară care, prin astfel de artificii, evită să spună clar: ești medic, ai salariul acesta; ești profesor, ai salariul acesta; ești funcționar public, ai salariul acesta”, a declarat fostul ministru.