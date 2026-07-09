Sinagoga din Alba Iulia, vandalizată. Poliția a deschis o anchetă pentru identificarea autorului

Sinagoga din Alba Iulia a fost vandalizată, pe fațada clădirii fiind desenate cu spray negru mai multe cruci și un simbol care pare a fi o literă din alfabetul grec, potrivit Agerpres.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru identificarea autorului. În zona în care se află lăcașul de cult, situat ultracentral, sunt amplasate mai multe camere de supraveghere.

Un monument restaurat și reinaugurat în 2017

Sinagoga din Alba Iulia, prima sinagogă de zidărie construită în Transilvania în prima jumătate a secolului al XIX-lea, a fost reinaugurată în 2017, după un amplu proces de restaurare început în 2012. Lucrările au fost finanțate de Guvernul României și de Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic.

Lăcașul de cult, care poartă numele „Mareh Yezekiel”, a fost construit în timpul rabinului Ezekiel Paneth (1783–1845), Șef Rabin al Transilvaniei. Istoria sa începe în anul 1827, când comunitatea evreiască din Alba Iulia a decis construirea unei sinagogi din zidărie.

Pe fațada clădirii se păstrează și astăzi trei ghiulele încastrate în zid, rămase din timpul Revoluției de la 1848.

A fost ținta unui atentat și în 1938

Potrivit Agerpres, în 20 noiembrie 1938, sinagoga a fost afectată de un atentat cu bombă, atribuit, potrivit relatărilor istorice, unor legionari. Explozia a avariat un perete, mobilierul și candelabrele, însă nu s-au înregistrat victime, deoarece slujba religioasă se desfășura într-o altă sinagogă din apropiere, care era încălzită.

Comunitatea evreiască din Alba Iulia a fost, în trecut, cea mai numeroasă din Transilvania. Între 1653 și 1848, orașul era singurul din Ardeal în care evreilor le era permisă legal stabilirea, însă în prezent comunitatea este printre cele mai mici din România.