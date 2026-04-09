Video Satele de poveste ale României: începe selecția localităților rurale care pot promova turismul românesc în lume, la „Best Tourism Villages”

Localitățile rurale din România care păstrează autenticitatea și tradițiile locale sunt invitate să se înscrie în selecția națională pentru competiția internațională „Best Tourism Villages”, organizată de UN Tourism, prin care țara noastră poate trimite maximum opt destinații în etapa mondială.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a lansat selecția națională pentru competiția internațională „Best Tourism Villages”, organizată de UN Tourism.

„Lansăm selecția pentru localitățile din România care vor putea reprezenta țara noastră în competiția internațională «Best Tourism Villages», organizată de UN Tourism. Este o oportunitate reală pentru comunitățile rurale de a se face cunoscute la nivel internațional și de a atrage turiști, investiții și parteneriate”, a transmis ministrul.

Oficialul a precizat că sunt căutate acele localități care și-au păstrat autenticitatea, tradițiile și specificul local.

„Căutăm localități care păstrează autenticitatea, tradițiile și specificul local și care pot arăta lumii ce are România mai valoros în zona rurală. Înscrierile sunt deschise până pe 4 mai, iar România va selecta maximum opt destinații pentru etapa internațională”, a adăugat Irineu Darău.

Ministrul a invocat și rezultatele obținute de România în edițiile anterioare ale competiției, oferind ca exemplu succesul localității Rășinari, care a primit distincția de „Best Tourism Village”.

„Exemplele din anii trecuți arată că se poate: Rășinari a fost desemnat «Best Tourism Village», iar alte comunități din România au intrat în programe internaționale de dezvoltare. Invit toate comunitățile eligibile să aplice”, a mai spus acesta.

Rășinari, modelul de succes al României

Rășinari, din Mărginimea Sibiului, este prima localitate rurală din România care a reușit să obțină această recunoaștere internațională în cadrul competiției organizate de Organizația Mondială a Turismului.

Așezată la poalele Munților Cindrel, localitatea este promovată drept un spațiu încărcat de istorie, tradiție și peisaje spectaculoase. Satul este atestat documentar încă din 1204, fiind una dintre cele mai vechi localități din zonă.

Potrivit tradiției locale, numele localității provine de la rășina colectată de localnici din copaci, folosită în trecut în industria vopselelor.

Titlul de „cea mai bună destinație turistică” a fost obținut după o competiție puternică, la care au participat 136 de localități din 57 de țări, inclusiv din state cu tradiție turistică precum Spania, Portugalia, Italia, Elveția, Austria, Turcia, Maroc, Mexic, Ecuador și China.

Drumeții, cicloturism și patrimoniu cultural

Pe lângă patrimoniul istoric, Rășinari s-a remarcat și prin dezvoltarea turismului activ. Localitatea oferă numeroase trasee de drumeție spre Apa Cumpănită, Râu Sadului, Șaua Apa Cumpănită, Cisnădioara sau Vârful Fraga, dar și trasee pentru bicicletă.

Tot aici a fost inclus primul traseu cicloturistic simbolic „Emil Cioran”, realizat în memoria filosofului născut la Rășinari.

Localitatea este legată și de alte personalități importante ale culturii române, precum Octavian Goga, dar și de naturalistul Bucur Ilarie Mitrea.

În sat se află și mormântul mitropolitului Andrei Șaguna, una dintre figurile majore ale Ortodoxiei românești din secolul al XIX-lea.