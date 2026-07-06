Românii muncesc și când sunt bolnavi: Suntem la coada Europei la concedii medicale, în timp ce Vestul înregistrează recorduri

În timp ce vestul Europei se confruntă cu recorduri de absențe la locul de muncă, angajații din România își iau printre cele mai puține concedii medicale de pe continent, conform datelor OCDE.

Spre deosebire de Germania sau țările nordice, unde noul sistem electronic și epuizarea psihică au explodat în statistici, angajații români continuă să meargă la muncă chiar și bolnavi, datele oficiale arătând că aceștia își iau concediu medical mai puțin de o săptămână în tot anul.

Multe state din estul și sudul Europei au rate mult mai scăzute de concediu medical; în Bulgaria, România, Turcia, Grecia și Ungaria, media este de o săptămână sau chiar mai puțin pe an, în timp ce lucrătorii polonezi își iau în medie 1,8 săptămâni (aproximativ 8 sau 9 zile).

La pol opus se află Germania, care a înregistrat anul trecut o medie de 3,5 săptămâni de concediu medical, adică 24,5 zile. Din acest punct de vedere, țara nu este nici pe departe în cea mai rea situație, având în vedere că Norvegia, Spania și Slovenia au depășit pragul de cinci săptămâni în 2025.

De asemenea, Finlanda (4,8 săptămâni), Franța (4,1), Portugalia (4,0) și Belgia (3,9) înregistrează rate de absenteism mai mari decât Germania.

De ce a devenit Germania „bolnavul” Europei?

Un motiv major pentru creșterea numărului de concedii medicale este raportarea mai eficientă, notează IGES în raportul său publicat în ianuarie. Acest lucru se datorează noului sistem electronic de adeverințe medicale (eAU) din Germania, care a intrat pe deplin în vigoare în 2023, scrie Deutsche Welle.

În prezent, medicii trimit certificatele direct la casa de asigurări de sănătate, iar angajatorii le pot descărca în format digital, ceea ce face ca monitorizarea să fie mult mai precisă. Cei de la IGES susțin că multe absențe de scurtă durată, care înainte nu erau înregistrate din cauza birocrației pe hârtie, sunt acum incluse în statistici.

Un alt factor este schimbarea de comportament din timpul și de după pandemia de COVID-19, pe măsură ce angajații au devenit mai conștienți de riscul de transmitere a virusurilor. În prezent, oamenii tind să rămână mai degrabă acasă atunci când sunt răciți sau au gripă – un lucru pozitiv pentru sănătatea publică, dar care crește numărul de zile de concediu medical înregistrate, subliniază IGES.

De asemenea, problemele de sănătate mintală au devenit o cauză din ce în ce mai frecventă a absențelor. Pe de altă parte, afecțiunile musculo-scheletice, cum ar fi durerile de spate, rămân în continuare printre principalele motive pentru care angajații își iau concediu medical.

Conform studiului realizat de IGES pentru casa de asigurări de sănătate DAK-Gesundheit, angajații din domeniul medical au cea mai mare rată de concedii medicale, în timp ce specialiștii din IT și prelucrarea datelor înregistrează printre cele mai scăzute rate.