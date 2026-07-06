search
Luni, 6 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Românii muncesc și când sunt bolnavi: Suntem la coada Europei la concedii medicale, în timp ce Vestul înregistrează recorduri

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În timp ce vestul Europei se confruntă cu recorduri de absențe la locul de muncă, angajații din România își iau printre cele mai puține concedii medicale de pe continent, conform datelor OCDE.

Românii merg la muncă și bolnavi, arată OCDE FOTO Pexels
Românii merg la muncă și bolnavi, arată OCDE FOTO Pexels

Spre deosebire de Germania sau țările nordice, unde noul sistem electronic și epuizarea psihică au explodat în statistici, angajații români continuă să meargă la muncă chiar și bolnavi, datele oficiale arătând că aceștia își iau concediu medical mai puțin de o săptămână în tot anul.

Multe state din estul și sudul Europei au rate mult mai scăzute de concediu medical; în Bulgaria, România, Turcia, Grecia și Ungaria, media este de o săptămână sau chiar mai puțin pe an, în timp ce lucrătorii polonezi își iau în medie 1,8 săptămâni (aproximativ 8 sau 9 zile).

La pol opus se află Germania, care a înregistrat anul trecut o medie de 3,5 săptămâni de concediu medical, adică 24,5 zile. Din acest punct de vedere, țara nu este nici pe departe în cea mai rea situație, având în vedere că Norvegia, Spania și Slovenia au depășit pragul de cinci săptămâni în 2025.

De asemenea, Finlanda (4,8 săptămâni), Franța (4,1), Portugalia (4,0) și Belgia (3,9) înregistrează rate de absenteism mai mari decât Germania.

FOTO Deutsche Welle/OECD
FOTO Deutsche Welle/OECD

De ce a devenit Germania „bolnavul” Europei?

Un motiv major pentru creșterea numărului de concedii medicale este raportarea mai eficientă, notează IGES în raportul său publicat în ianuarie. Acest lucru se datorează noului sistem electronic de adeverințe medicale (eAU) din Germania, care a intrat pe deplin în vigoare în 2023, scrie Deutsche Welle.

În prezent, medicii trimit certificatele direct la casa de asigurări de sănătate, iar angajatorii le pot descărca în format digital, ceea ce face ca monitorizarea să fie mult mai precisă. Cei de la IGES susțin că multe absențe de scurtă durată, care înainte nu erau înregistrate din cauza birocrației pe hârtie, sunt acum incluse în statistici.

Un alt factor este schimbarea de comportament din timpul și de după pandemia de COVID-19, pe măsură ce angajații au devenit mai conștienți de riscul de transmitere a virusurilor. În prezent, oamenii tind să rămână mai degrabă acasă atunci când sunt răciți sau au gripă – un lucru pozitiv pentru sănătatea publică, dar care crește numărul de zile de concediu medical înregistrate, subliniază IGES.

De asemenea, problemele de sănătate mintală au devenit o cauză din ce în ce mai frecventă a absențelor. Pe de altă parte, afecțiunile musculo-scheletice, cum ar fi durerile de spate, rămân în continuare printre principalele motive pentru care angajații își iau concediu medical.

Conform studiului realizat de IGES pentru casa de asigurări de sănătate DAK-Gesundheit, angajații din domeniul medical au cea mai mare rată de concedii medicale, în timp ce specialiștii din IT și prelucrarea datelor înregistrează printre cele mai scăzute rate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cele trei misiuni „fără precedent” pe care China ar trebui să le execute dacă va invada Taiwanul
digi24.ro
image
Sfere misterioase, aduse de valuri pe o plajă din Queensland. Populația a fost avertizată să nu le atingă
stirileprotv.ro
image
Cum a reușit Viorel Pașca să se infiltreze în administrația locală. Fiul său ajuns viceprimar PNL făcea calcule de profitabilitate în afacerea cu bătrâni
gandul.ro
image
Haos pe aeroporturile europene din cauza noului sistem de intrare/ieșire. Întârzieri de până la 5h
mediafax.ro
image
Cluburile din SuperLiga se îmbogățesc de pe urma suporterilor. Cum se inspiră echipele românești din programul socios al granzilor Real Madrid și Barcelona
fanatik.ro
image
Traian Băsescu spune că România nu mai e credibilă când cere ajutorul NATO în fața dronelor rusești: „Trebuia să ne dotăm din 2014, de când a fost ocupată Crimeea”
libertatea.ro
image
Rezultatele la Bacalaureat 2026: La ce oră se afișează notele inițiale și unde le pot vedea elevii
digi24.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Vinicius s-a dus direct la Haaland, în timpul interviului. Gestul făcut în fața "Bestiei", cu zeci de reporteri prezenți
digisport.ro
image
Cartiere supraevaluate și subevaluate din Capitală. Ce spun bucureștenii despre cele mai populare zone. „Am făcut greșeala să mă mut aici”
click.ro
image
Din Uricani, în Legiunea Străină. Cum a ajuns un puști sărac de la munte unul dintre cei mai buni parașutiști ai Franței
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
Craterul care nu mai dispare de pe A10. Șoseaua s-a stricat din nou în același punct, după două reparații
observatornews.ro
image
După 39 de ani în care a muncit ca șofer, un român a depus cerere de pensionare. Ce pensie a primit, după 4 decenii de muncă
cancan.ro
image
SIE, controlat de 3 parlamentari cu 10.000 lei pensie militară. Unul dintre ei a fost condamnat la închisoare
newsweek.ro
image
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
prosport.ro
image
Noutate pentru românii care merg cu mașina în Turcia. Ce se întâmplă la vamă dacă ai amenzi neplătite în Bulgaria
playtech.ro
image
E oficial! Radu Drăgușin merge în Italia pentru vizita medicală! Românul pleacă din Premier League
fanatik.ro
image
Ce autostrăzi din PNRR sunt deja pierdute. Mai sunt doar câteva săptămâni pentru salvarea proiectelor, iar Guvernul Bolojan intră în a treia lună de interimat
ziare.com
image
Federaţia Franceză de Fotbal, cea mai tare reacție după ce FIFA i-a anulat cartonașul roșu americanului Balogun
digisport.ro
image
Loredana Groza, răvășitoare în Monaco. Artista și-a surprins fanii cu imagini spectaculoase în costum de baie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Alertă de la ANM. Vine URGIA! Ce zone sunt vizate de fenomenele extreme!
romaniatv.net
image
Horoscop 6 Iulie. Ziua în care ghinionul se poate transforma în cel mai mare noroc 
mediaflux.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Ioana Ginghină a spus adio extensiilor. Cum arată vedeta acum, după schimbarea de look
click.ro
image
Richard Gere, apariție rară alături de soția sa și cei doi copii. Actorul a publicat imagini cu familie de Ziua Independenței SUA
click.ro
image
Fericirea vine cu un preț pentru aceste 3 zodii. Nativii care trebuie să facă sacrificii pentru a-și găsi liniștea
click.ro
Kate Middleton și familia Instagram jpg
"Suntem mândri de tine, mamă!" Kate Middleton, primită cu emoție și afecțiune de copiii ei și restul familiei, la coborârea de pe munte
okmagazine.ro
Madonna foto Profimedia jpg
A stat în comă două zile, dar nu boala a adus-o pe Madonna în pragul sinuciderii
clickpentrufemei.ro
Curtea Husarilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că actuala Curte a Husarilor făcea parte din sistemul de fortificații al Castelului Corvinilor încă din secolul al XV-lea?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cabral, surprins în ipostaze pasionale cu o brunetă misterioasă! Imaginile care au stârnit un val de speculații
image
Ioana Ginghină a spus adio extensiilor. Cum arată vedeta acum, după schimbarea de look

OK! Magazine

image
„Creatori de toxicitate și haos”, Meghan și Harry îi dau o nouă lovitură Regelui! Ce au decis în privința lui Archie și Lilibet

Click! Pentru femei

image
A stat în comă două zile, dar nu boala a adus-o pe Madonna în pragul sinuciderii

Click! Sănătate

image
Ai tensiune mare? Sofia Vergara vrea să știi despre acest test de urină!