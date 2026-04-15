Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Raport șocant: supraaglomerare, izolare și abuzuri în detențiile din Europa. Acuzații grave privind spitalele de psihiatrie din România

Comitetul Consiliului Europei pentru prevenirea torturii şi a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante (CPT) a publicat miercuri, la Strasbourg, raportul său anual pentru 2025, avertizând asupra unor evoluţii îngrijorătoare în privinţa condiţiilor de detenţie din Europa. Documentul include şi concluziile unei vizite ad-hoc efectuate în România, cu observaţii severe privind spitalele de psihiatrie legală.

Penitenciar România Foto: arhivă, adevărul
Potrivit CPT, vizitele în statele membre au vizat locuri de detenţie precum închisori, secţii de poliţie, centre pentru migranţi, spitale psihiatrice şi instituţii sociale, scopul fiind evaluarea tratamentului persoanelor private de libertate şi prevenirea torturii sau a tratamentelor degradante, scrie Agerpres.

Supraaglomerarea, o problemă tot mai gravă în Europa

Raportul atrage atenţia că supraaglomerarea penitenciarelor riscă să devină o problemă structurală în tot mai multe state europene, în contextul creşterii populaţiei carcerale după pandemia de COVID-19. Fenomenul afectează în special arestul preventiv şi are consecinţe multiple: degradarea condiţiilor de detenţie, creşterea tensiunilor, favorizarea violenţei şi deteriorarea sănătăţii mintale atât a deţinuţilor, cât şi a personalului.

CPT subliniază că soluţiile trebuie să fie complexe: revizuirea politicilor penale, extinderea alternativelor la detenţie şi stabilirea unor limite clare ale capacităţii fiecărui penitenciar. Comitetul avertizează că va monitoriza atent tendinţele de externalizare a detenţiei către alte state.

Documentul semnalează şi utilizarea frecventă a regimurilor restrictive: în mai multe ţări, persoane aflate în arest preventiv petrec peste 22 de ore pe zi în celule, uneori luni întregi. CPT atrage atenţia că astfel de condiţii pot echivala cu izolare de facto şi necesită garanţii şi controale stricte.

În ceea ce priveşte forţele de ordine, raportul notează o îmbunătăţire a profesionalizării şi o scădere a numărului de acuzaţii de rele tratamente în timpul interogatoriilor. Totuşi, abuzurile continuă să apară în special la momentul arestării şi în interogatoriile informale.

CPT recomandă instruire mai bună a poliţiştilor, toleranţă zero faţă de violenţă, mecanisme eficiente de plângere, utilizarea camerelor video şi a camerelor corporale, precum şi identificarea vizibilă a agenţilor de ordine.

În centrele de retenţie pentru străini, CPT constată probleme recurente: supraaglomerare, condiţii materiale precare şi spaţii neadecvate. Sunt semnalate îngrijorări privind tratamentul migranţilor vulnerabili, inclusiv copii şi mame cu copii mici, pentru care ar trebui preferate alternative la detenţie.

În instituţiile de sănătate mintală, CPT identifică atât bune practici, cât şi probleme persistente: lipsa personalului, utilizarea izolării, a constrângerii mecanice sau chimice şi deficienţe privind consimţământul la tratament. Comitetul cere un control mai strict şi o responsabilizare mai mare a sistemelor medicale.

În noiembrie 2025, CPT a adoptat un nou standard privind îngrijirea medicală în penitenciare şi pregăteşte un standard similar pentru instituţiile de protecţie socială în 2026.

În cursul anului 2025, CPT a efectuat 22 de vizite în 20 de ţări, inspectând 182 de locuri de detenţie: 74 de penitenciare, 69 de secţii de poliţie, 17 spitale psihiatrice, 11 centre pentru străini şi 10 instituţii sociale.

Pacienți bătuți și neglijați în spitale de psihiatrie din România

O vizită ad-hoc în România a avut loc între 30 septembrie şi 11 octombrie 2024, iar concluziile au fost publicate la 15 octombrie 2025. Evaluarea a vizat cele patru spitale de psihiatrie legală din ţară.

CPT arată că problemele semnalate în 2022 persistă, unele fiind considerate sistemice. Raportul descrie tratamente aplicate pacienţilor care, în anumite cazuri, pot constitui tratament inuman şi degradant, posibil încălcând articolul 3 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

Au fost colectate acuzaţii credibile de rele tratamente fizice aplicate de personal auxiliar, inclusiv palme, lovituri cu pumnul şi utilizarea armelor cu impulsuri electrice în unele cazuri. De asemenea, CPT semnalează neglijarea nevoilor de bază ale pacienţilor, cu mai multe decese posibile cauzate de obstrucţionarea căilor respiratorii în timpul alimentaţiei.

Condiţiile materiale din spitale sunt descrise ca fiind dificile, cu unităţi supraaglomerate şi prost organizate, care seamănă adesea cu un mediu carceral. Lipsa personalului agravează situaţia, favorizând neglijenţa şi posibile abuzuri.

