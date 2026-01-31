search
Pușcărie construită de la zero. Cum arată noul penitenciar de la Micești-Argeș, care va funcționa peste puțin timp

0
0
Publicat:

Penitenciarul Mioveni anunță, pe pagina sa de Facebook, că, în ciuda unor întârzieri neprevăzute, precum temperaturile scăzute și noroaiele de pe șantier, lucrările au intrat pe ultima sută de metri la noul sector de deținere de la Micești.

Penitenciarul va fi în comuna Micești din Argeș FOTO Penitenciarul Mioveni
Penitenciarul va fi în comuna Micești din Argeș FOTO Penitenciarul Mioveni

În curând se va deschide o nouă închisoare în România, anunță Penitenciarul din Mioveni.

Este amintit că au mai rămas de făcut mici retușuri, iar rezultatul va fi unul la standarde europene. 

”Suntem la peste 70% din planul de progres.  Toate clădirile sunt finalizate la exterior și vopsite în alb la interior, iar micile retușuri rămase reprezintă, de acum, obstacole ușor de depășit. Când am început demolarea Gaz-ului, am crezut că totul va fi mult mai ușor de realizat. Realitatea din teren ne-a pus însă în fața unor dificultăți serioase, cu mult stres și o presiune psihică constantă. Nu am abandonat și nu o vom face până când nu vom vedea totul finalizat și pregătit în condiții europene”, anunță Penitenciarul.

Argumentul adus privind condițiile mai bune în pușcării este că majoritatea statelor civilizate aplică instrumente menite să faciliteze reintegrarea persoanelor private de libertate și să încurajeze consolidarea legăturii cu comunitatea.

”Unele metode pot părea, la prima vedere, discutabile sau chiar absurde, însă studiile din domeniu indică un risc ridicat de recidivă în perioada imediat următoare liberării. Studiul integrat privind cauzele recidivei, alături de alte cercetări relevante, arată clar importanța conectării persoanelor private de libertate cu serviciile din comunitate și a încurajării acestor legături.  Majoritatea statelor civilizate folosesc forme de permisii sau recompense, fiecare adaptate propriului sistem.  În România, am aplicat metoda „filtrului de risc”, unde responsabilitatea cade aproape integral asupra sistemului, iar filosofia penală se bazează mai mult pe ideea de corectabilitate. Această metodă nu presupune acordarea beneficiilor ca un drept. Ea se bazează pe o analiză succesivă și pe un filtru de risc construit pe criterii cumulative: conduita, fracția executată, evaluările de specialitate, absența incidentelor disciplinare, aprecierea pericolului concret (nu abstract), munca depusă în penitenciar și eforturile constante ale persoanei private de libertate. În mod practic, evoluția doctrinară modernă în dreptul execuțional penal a mutat accentul de pe gravitatea statică a faptei pe periculozitatea actuală a persoanei”, se mai scrie în postare.

La Mioveni au fost acordate peste 2.200 de recompense, dintre care în 132 de cazuri a fost acordată permisiunea de ieșire din penitenciar pentru 24 de ore. Peste 1460 de deținuți au beneficiat de suplimentarea dreptului la pachet, iar 330 au beneficiat de suplimentarea dreptului la pachet și la vizită. 117 de persoane lipsite de libertate, au avut dreptul la mai multe vizite intime.

