Video Polițista care s-a enervat pe un șofer oprit în trafic, cercetată de Biroul Control Intern al IPJ Bacău: „Trusă, stingător, triunghi aveți?”

O polițistă din Târgu Ocna este verificată de Biroul Control Intern al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, după ce în spațiul public au apărut imagini video în care aceasta oprește în trafic un șofer și îl sancționează, deși șoferul susține că a traversat regulamentar pe verde.

Filmarea, realizată de o cameră de bord și publicată pe rețelele de socializare, a devenit virală.

În timpul discuției dintre cei doi, polițista i-ar fi transmis șoferului că sancțiunea ar putea fi influențată de comportamentul acestuia. „Voiam să vă aplic avertisment, dar la atitudinea dumneavoastră mă face să vă scriu amendă cu valoare, da?”, spune aceasta.

Șoferul a cerut explicații și dovezi: „Puteți să îmi dovediți acest lucru?”.

Ulterior, polițista îi solicită documentele și dotările obligatorii din autoturism: „Trusă, stingător, triunghi aveți?”

Explicațiile IPJ Bacău

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău a transmis că situația a fost verificată și a oferit detalii despre intervenția echipajului: „La data de 13 aprilie, un echipaj de Poliție din cadrul Poliției Stațiunii Târgu Ocna, aflat în exercitarea atribuțiunilor de serviciu, a oprit în trafic, pe DN 12A, un autoturism condus de un bărbat de 46 de ani, din municipiul Moinești. În urma verificărilor efectuate, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu avertisment scris pentru pătrunderea în intersecție pe culoarea galbenă a semaforului electric.”

Instituția precizează că șoferul a refuzat să semneze procesul-verbal: „Celui în cauză i-au fost aduse la cunoștință cele constatate și consemnate în procesul-verbal de constatare a contravențiilor, acesta refuzând semnarea de primire.”

Totodată, IPJ Bacău subliniază dreptul acestuia de a contesta sancțiunea.

Inspectoratul arată că procesul-verbal a fost întocmit conform legii: „Aplicarea sancțiunilor și întocmirea procesului-verbal de contravenție au fost realizate în mod nemijlocit de agentul constatator, în conformitate cu prevederile art. 109 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.”

În același timp, IPJ Bacău confirmă că a fost deschisă o verificare internă. „La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au fost dispuse verificări prin intermediul Biroului Control Intern, iar în funcție de rezultatul acestora vor fi luate măsurile ce se impun”, a transmis IPJ.

Șoferul implicat a anunțat că va contesta sancțiunea în instanță.