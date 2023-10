Musulman britanic „născut să îi urască pe evrei”, susținător înfocat al Israelului: „Adevărul m-a schimbat”

Un tânăr născut în Marea Britanie din părinți pakistanezi musulmani a ajuns de la ura visceral față de evrei să fie un înfocat activist pro-Israel. Kasim Hafeez spune că o carte, iar mai apoi o vizită în Israel i-au schimbat complet gândirea.

Edictum Dei, o organizație creștină care militează pentru promovarea și păstrarea valorilor creștine în spațiul public a publicat pe pagina sa de Facebook mărturia zguduitoare a unuia dintre cei mai cunoscuți musulmani deveniți creștini și activiști pro-israelieni. E vorba de Kasim Hafeez (39 de ani), un britanic cu origini pakistaneze care și-a spus în repetate rânduri povestea transformării radicale din viața sa.

În textul preluat de Edictum Dei, publicat de Hafeez pentru PragerU, o organizație nonprofit care „promovează valorile americane” și „oferă o alternativă gratuită la ideologia de stânga”, britanicul arată că s-a născut într-o familie musulmană în care a fost învățat că trebuie să îi urască pe evrei și Occidentul.

„Ura nostră era justificată și fără vină”

„M-am născut ca să-i urăsc pe evrei. Era parte din viața mea. Nu mi-am pus întrebări cu privire la lucrul acesta. Nu m-am născut în Iran sau Siria. M-am născut în Marea Britanie. Părinții mei s-au stabilit acolo, venind din Pakistan. Povestea lor este una tipică imigranților: stabilirea în Occident în speranța construirii unei vieți mai bune pentru ei și pentru copiii lor. Eram o familie musulmană practicantă, dar nu eram extremiști sau radicali. Ne doream doar ce e mai bine pentru toată lumea – pentru toată lumea, cu excepția evreilor”, povestește Kasim Hafeez.

Potrivit britanicului, el și familia lui credeau că evreii „erau străini care trăiau pe pământ musulman furat, ocupanți implicați în exterminarea palestinienilor”.

„Astfel, ura noastră era justificată și fără vină. Ne făceau, pe mine și prietenii mei, vulnerabili în fața argumentelor extremiștilor. Dacă evreii erau atât de răi pe cât crezusem dintotdeauna că sunt, nu înseamnă că și cei care îi sprijină - creștinii, americanii și alții din Occident - trebuie să fie la fel de răi?”, a mai povestit Kasim.

Activistul pro-israelian susține că „începând cu 1990, vorbitorii și învățătorii de la școli și din moschei au început să repete la nesfârșit această temă: nu suntem occidentali”.

„Nu suntem englezi. Suntem musulmani, în primul și ultimul rând. Loialitatea noastră era față de religia noastră și față de ceilalți musulmani. Nu datoram nimic națiunilor occidentale care ne-au primit. Fiind occidentali, ne erau dușmani”, erau, potrivit lui Kasim, învățăturile islamiste.

La un pas să devină terorist

Kasim spune că învățăturile cu care a crescut și-au atins scopul. „Am început să pun suferințele musulmanilor, inclusiv ale celor din Marea Britanie, pe seama imperialismului occidental. Vestul era în război cu noi, iar evreii controlau Vestul. Experiența din timpul universității doar mi-a adâncit convingerile radicale crescânde. Ura față de Israel era ca o medalie a onoarei. Dacă organizai un protest anti-Israel, pro-Palestina, erai convins că vor participa o mulțime de oameni aprobatori”, mai povestește Kasim.

În timpul facultății, Kasim a decis că protestele și propaganda împotriva Israelului nu erau suficiente.

„Adevăratul jihad cerea violență. Așa că mi-am făcut planuri de participare la lupta adevărată. Urma să părăsesc facultatea și să mă alătur unei tabere de antrenament terorist în Pakistan. Dar, din fericire pentru mine, soarta a intervenit – într-o librărie. Am dat de o carte intitulată The case for Israel (n.t. Pledoarie pentru Israel), de Alan Dershowitz. Pledoarie pentru Israel? Ce pledoarie putea fi? Titlul în sine m-a înfuriat și am început să citesc aproape cu sfidare. Cât de prost informat, cât de stupid putea fi tipul ăsta ca să apere ceea ce era de neapărat? Ei bine, era evreu. Ăsta trebuie să fi fost răspunsul”, și-a spus Kasim.

Tânărul susține că pe măsură ce citea cartea lui Alan Dershowitz avea să descopere că „nu Israelul era cel care provocase criza palestiniană a refugiaților; ci țările arabe, Națiunile Unite și conducerea palestiniană coruptă”.

„Am citit că evreii nu au folosit Holocaustul pentru a crea statul Israel; acțiunea de creare a unui stat evreu modern datează din secolul XIX și, în ultima instanță, din vremurile de început ale poporului evreu, acum 4.000 de ani. Am mai citit, de asemenea, că Israelul nu participă la genocid împotriva palestinienilor. Din contră, populația Palestinei s-a dublat în 20 de ani. Toate astea m-au înfuriat și mai mult”, povestește Kasim.

Călătoria care i-a schimbat viața

Ca să demonstreze că Dershowitz se înșeală și pentru a vedea cu ochii săi cât de rasist și opresiv este Israelul, Kasim a decis să meargă „pe pământul inamicului”.

„Atunci a fost clipa când s-a schimbat totul. Totul. Ce am văzut, cu ochii mei, a fost și mai intrigant decât ceea ce scrisese Dershowitz. În loc de apartheid, am văzut musulmani, creștini și evrei trăind laolaltă. În loc de ură, am văzut acceptare, chiar compasiune. Am văzut o democrație dârză, modernă, liberală; plină de imperfecțiuni, desigur, dar esențialmente bună. Am văzut o țară care nu își dorea nimic mai mult decât să trăiască în pace cu statele învecinate. Ura a început să mi se topească văzând cu ochii. Am știut ce trebuia să fac”, a mai mărturisit Kasim Hafeez.

Britanicul, care lucrează pentru organizația Creștini Uniți pentru Israel, susține că prea mulți oameni sunt mistuiți de ura care l-a mistuit și pe el.

„Au fost învățați să disprețuiască Israelul – mulți musulmani au fost învățați de religia lor, mulți alții de profesorii universitari sau grupările studențești. Provocarea mea pentru oricine are simțăminte similare este: fă ceea ce am făcut eu, caută adevărul pentru tine însuți. Dacă adevărul m-a putut schimba pe mine, poate să schimbe pe oricine”, a mai arătat Kasim Hafeez.

Apogeul radicalizării comunității pakistaneze din Marea Britanie

Într-un interviu acordat publicației The Times of Israel în 2012, Kasim Hafeez a declarat că radicalizarea comunității pakistaneze din Marea Britanie a atins apogeul la atacurile teroriste din 11 septembrie.

Hafeez spune că ura față de Occident s-a amestecat cu teoriile conspirației care acuzau evreii pentru atacuri, publicate în principalele ziare ale comunității pakistaneze din Marea Britanie. În calitate de student la Universitatea din Nottingham, Hafeez s-a alăturat Societății Islamice, unde, spune el, imaginile cu moartea și distrugerea comise de Israel împotriva palestinienilor au fost ecranizate în mod regulat la întâlniri. Imaginile, spune el, nu au fost niciodată contextualizate sau interpretate, servind doar pentru a alimenta ura preexistentă.

Hafeez și colegii săi îi hărțuiau pe studenți care purtau simboluri evreiești deschise în campus, ridicând problema Palestinei de fiecare dată, „chiar și atunci când discuția era despre petrol în Antarctica”. El spune că profesorii au fost adesea de acord cu asta.

„Ne-am dat seama că-i hărțuim, dar am justificat acest lucru prin faptul că Israelul îi asuprește pe palestinieni. Mi-am spus că ne ignoră pentru că ne-au recunoscut adevărul, când de fapt pur și simplu ne-au evitat pentru că eram 50 și doar trei”, a mai declarat Kasim Hafeez pentru The Times of Israel.