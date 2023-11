Meseria învăţată întâmplător i-a devenit brăţară de aur. Povestea impresionantă a unui român întors din străinătate

Foarte mulţi români care trăiesc în străinătate au în spate poveşti impresionante şi experienţe ce merită povestite. Acesta este şi cazul lui Mihai, un tânăr din Iaşi, în vârstă de 39 de ani.

Timp de 15 ani, acesta a trăit în Italia, în Torino, unde a plecat pentru a reuşi să îşi clădească o viaţă mai bună. Încercările prin care a trecut au fost multiple, dar dorinţa de a învăţa şi de a evolua, cu gândul că într-o zi se va întoarce acasă, l-a făcut să nu se dea bătut.

„Am lucrat pe şantiere, în fabrici, dar simţeam că nu acolo mi-e locul"

Plecat în străinătate încă de tânăr, fără să cunoască prea bine vreo meserie, Mihai Radu a fost nevoit să lucreze în diverse locuri pentru a putea supravieţui. Astfel, de la şantiere şi până la fabrici sau patiserii, toate aceste locuri au reprezentat experienţe noi pentru ieşean.

„Am plecat acolo fără să cunosc foarte multe lucruri, la îndemnul altor prieteni. Am avut tot felul de promisiuni care nu s-au concretizat, de la oameni care au spus că îmi vor oferi locuri de muncă bine plătite. Am dormit multe nopţi în gări, în săli de aşteptare şi încercam să îmi găsesc de muncă. Eram toată ziua atent la anunţuri şi aplicam la orice poziţie. Aşa am ajuns să lucrez pe şantier, unde eram mai mult salahor, în fabrici, în patiserii, dar nu acolo îmi era locul, simţeam că este doar o perioadă de tranziţie în viaţa mea până când voi reuşi să mă stabilizez pe o activitate care îmi place şi mă ajută să-mi asigur un trai decent", a povestit ieşeanul în vârstă de 39 de ani.

Momentul în care i-a surâs norocul

Ieşeanul a povestit despre momentul în care viaţa i s-a schimbat, într-o zi în care lucra la o patiserie. Atunci, întâmplător, un client care frecventa localul în care lucra tânărul ieşean l-a întrebat dacă nu ar dori să fie angajat într-un salon de tip barber shop - practic, o frizerie.

„Nu aveam pregătirea necesară, nu am tuns niciodată pe nimeni până atunci, dar am zis să încerc. Am reuşit să obţin, cu ajutorul acestui italian, care acum îmi e prieten, şcolarizare gratuită, iar după finalizarea studiilor m-a angajat la salonul lui. Acolo am muncit aproximativ 10 ani şi se câştiga destul de bine", a mai povestit Mihai.

Gândul i-a rămas mereu la România

Chiar dacă trăia o viaţă mai mult decât decentă, gândul ieşeanului era în permanenţă acasă. Astfel, cu multă muncă şi pasiune a reuşit să strângă banii necesari şi să îşi deschidă propria afacere, în Iaşi.

„Chiar dacă duceam o viaţă bună, mereu mi-am dorit să mă întorc acasă, unde aveam familia şi prietenii. Cu banii pe care i-am strâns, m-am decis să risc şi să încerc să îmi deschid propriul salon, în care să le ofer clienţilor cele mai bune servicii. Astfel, mi-am deschis un barber shop, în care lucrez atât eu, cât şi alte două persoane, iar afacerea merge destul de bine. Românii sunt interesaţi de serviciile de calitate, chiar dacă sunt puţin mai costisitoare. Nu am de gând să mă opresc aici. În viitor îmi doresc să deschid şi alte astfel de locaţii în oraş", a încheiat ieşeanul în vârstă de 39 de ani.