Măsurile disperate pe care le ia un primar pentru a aduce medici la țară. Doctori atrași la sat cu cazare și transport gratuit

Primarul unei comune din România încearcă să-i atragă pe medici la spitalul din localitate oferindu-le gratuit cazare și transport. În plus, edilul reabilitează și clădirea în care funcționează unitatea medicală. Vorbim despre un imobil vechi de peste 50 de ani, niciodată consolidat.

În România nu ai voie să te îmbolnăvești. Mai ales dacă locuiești la sat, Doamne ferește să pățești ceva! Motivul? De cele mai multe ori, nu ai cui să ceri ajutor, nu are cine să-ți ofere îngrijire medicală și nici tratament. Lipsa medicilor din zonele rurale a devenit deja un clișeu, o realitate pe care mii de oameni o trăiesc zi de zi. Mai mult, spitalele de odinioară, multe dintre ele sunt închise, iar altele funcționează în clădiri vechi de zeci de ani și oferă servicii ca-n epoca de piatră. În comuna Bozovici, din județul Caraș Severin, lucrurile s-ar putea schimba, promite edilul. Acesta a gândit un plan prin care speră să-i atragă pe medici din nou la sat: le oferă locuințe, transport gratuit și un spital modern ca de secol 21. „Doar, doar or veni și la noi!”, speră edilul Adrian Stoicu.

Un medic în tot spitalul

În Bozovici trăiesc în jur de 3.000 de suflete. Sunt oameni simpli, de la țară, dar gospodari, ne spune, mândru, primarul. Au însă un mare of: pe de-o parte, spitalul din comună, care deservește toată Valea Almăjului, pentru că stă să se prăbușească. Pe de altă parte, lipsa medicilor, care nu se mai înghesuie de mulți ani să lucreze aici. „La acest spital ar trebui să vină pacienți din opt comune învecinate nouă. Unele se află la distanță de trei, patru kilometri. Altele sunt la 20 de kilometri depărtare. Toată Valea Almăjului, mai exact, adică peste 15 mii de locuitori. În acest moment, însă, în spital nu avem decât un singur medic. Chirurgul, care este plecat însă la un curs de specializare și abia prin aprilie se va întoarce”, ne-a explicat edilul situația dramatică în care se află locuitorii comunei pe care o păstorește, dar și a întregii zone din județ.

„Așadar, cine are nevoie de medic merge la Reșița, însă până acolo nu sunt decât 80 de kilometri. Dar asta nu va mai ține mult, în curând, începem reabilitarea spitalului, iar după inaugurare sperăm să atragem și cadrele medicale”, mai spune acesta. „Momentan, nu pot să chem nici un medic să lucreze în această clădire. Nu vine nimeni. Unitatea este veche de peste 50 de ani și nu a fost niciodată reabilitată. Am făcut doar mici reparații, cât să o ținem în picioare. Am plătit tot ce ține de întreținere, utilități, încălzire, iluminat…cam 200.000 de euro pe an ne costă cu totul. Cât despre echipamentele medicale, acestea sunt vechi de pe timpul lui Ceaușescu. Am mai primit câteva ceva din donații, dar nu este suficient. Cu un ecograf și câteva paturi nu putem face treabă”, ne explică Adrian Stoicu.

Clădire salvată din ruină, spital pentru mii de oameni

Fostul spital comunal din Bozovici a fost închis în anul 2011 în urma celebrei Ordonanțe de Urgență care a pus atunci lacăt pe porțile multor unități medicale din țară. Un an mai târziu, în 2012, imobilul a intrat sub umbrela Spitalului Județean Reșița funcționând ca unitate externă. „De atunci încercăm să-l ținem în viață cum putem și cum ne permitem. Într-un an am pus termopane, în altul am rezolvat cu încălzirea, am pus centrală, am mai făcut reparații mici pe ici pe colo în așa fel încât spitalul nostru să poată primi pacienți. Însă aparatura veche de zeci de ani, total depășită, condițiile de muncă departe de tot ce înseamnă secol 21, clădirea scorojită și insalubră i-au gonit pe medici la oraș. O perioadă, spitalul a funcționat cu doar doi medici interniști care, pensionari fiind, s-au retras din activitate. Am avut un pediatru care a venit de la Timișoara, iar apoi s-a transferat mai aproape de casă și l-am pierdut și pe dânsul. Apoi, a venit un medic chirurg de la Reșița. Ca și secții aveam pediatrie, mică chirurgie și interne”, mărturisește oficialul. Spitalul este acum pustiu. Doar câteva asistente mai asigură minimul necesar. „Recoltează analize și cam atât”, mai spune Adrian Stoicu.

Într-adevăr, clădirea, formată din parter și un etaj, tronează dezolant în mijlocul comunei. Cu pereții scorojiți, cu tencuiala căzută până la cărămidă, cu acoperișul pe alocuri smuls de vânt, spitalul de odinioară pare o fantomă uitată de timp, dar și de autorități.

Dar, spune primarul Adrian Stoicu, totul va fi bine. Edilul s-a zbătut și a făcut rost de bani pentru renovarea din temelii a clădirii, dar și pentru dotarea acesteia cu aparatură medicală modernă. „Am plecat de la un mare nimic. Aveam, ce-i drept, un minim de aparatură: un ecograf, un holter, un aparat EKG. Însă nu puteam să spun nici unui medic: Hai, vino, că am eu un holter de acum 30 de ani, dar vedem noi cum ne descurcăm! Ceva trebuia făcut urgent. Am accesat un proiect de 1.600.000 de mii de euro pentru dotarea ambulatoriului. Am mai primit niște bani și de la Guvern…mai mulți deputați au venit cu un amendament la bugetul pe 2024 și mi s-au alocat finanțe pentru reabilitarea clădirii. Degeaba am investit noi în localitate, am făcut drumuri, școli, am pus apă, canalizare dacă nu avem un spital. O sa am o linie completă de gastroenterologie care costă în jur de 200 de mii de euro. Avem deja trei pachete prin PNRR pe partea de radiologie, a venit și o parte din mobilier. Iar echipamentele urmează să vină și de acum încolo”, arată edilul.

Cât despre reabilitarea clădirii, urmează ca în curând să fie organizată o licitație „ca să găsim constructorul. Iar dacă toate merg cum îmi doresc, în toamnă vom face marea inaugurare”, speră primarul. Acesta ne-a spus că întreaga investiție se ridică undeva la suma de 3,5 milioane de lei.

Medicii, atrași cu cazare și transport gratuit

Între timp, însă, primarul din Bozovici încearcă să-i atragă și pe medici. „Avem nevoie de cel puțin patru medici și în jur de opt, zece asistente. Asta, pentru a acoperi partea de chirurgie, interne, pediatrie și ginecologie. Aceste secții sunt esentiale pentru oameni”, își face calculele edilul. Acesta speră să atragă în total cel puțin 25 de angajați: medici, asistente și personal auxiliar. „Când închizi un spital e foarte ușor. Când îl deschizi însă este extrem de greu. Dar speră că ne vom descurca. Facem tot ce ne stă în putință”.

Pentru a-i atrage la Bozovici, Adrian Stoicu le oferă medicilor toate condițiile. „Avem patru apartamente care îi așteaptă pe cei care ar lucra în ambulatoriu. Locuințe la bloc, cu două și trei camere. Două dintre apartamente sunt mobilate și dotate complet. Celelalte două sunt semimobilate însă, dacă avem doritori, rezolvăm instant situația. Alte două apartamente vor fi amenajate în mansarda unei foste policlinici și mai avem și în curtea spitalului câteva anexe care pot fi și ele transformate în locuințe”, a mai spus edilul.

Medicii care nu vor să se mute în localitate, sunt atrași cu decontarea transportului. „Cei care ar face de gardă, de exemplu, ar veni 24 de ore iar apoi ar pleca acasă la ei. Le oferim transport gratuit”, mai spune acesta.