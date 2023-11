Realitatea bate legea: transportul gratuit al elevilor a rămas de căruță

Guvernul e repetent la banii de abonament! Zeci de mii de elevi din întreaga țară își plătesc drumul spre școală din propriul buzunar, deși, conform legii, toți beneficiază de transport gratuit. Motivul? Banii sunt blocați în hățișul unei legislații găunoase și al birocrației.

La mai bine de trei luni de la începerea școlii, elevii navetiști din mai multe județe ale țării nu au asigurat transportul gratuit, așa cum prevede legea. Ca să ajungă la ore, aceștia își plătesc singuri abonamentele la microbuz. Din cauza unei legislații găunoase și a birocrației în care România se afundă din ce în ce mai adânc, banii pe care statul român ar trebui să-i plătească pentru acești copii sunt blocați fie la Ministerul Educației, fie la Consiliile Județene. Cum de am ajuns într-o asemenea situație?

Ce spune noua lege a Educației

Noua lege a Educației, care a intrat în vigoare în septembrie anul acesta, spune clar: „Toți elevii beneficiază de gratuitate la serviciile publice de transport public local, inclusiv metropolitan și județean, rutier, naval, cu metroul, precum și feroviar la toate categoriile de trenuri, pe tot parcursul anului școlar, în scopul asigurării dreptului la educație“. Mai mult, pentru elevii navetiști care nu au în localitate servicii de transport public, este prevăzută o sumă forfetară. Concret, legea face referire la copiii care locuiesc în zone izolate, unde nu este asigurat transportul public. Practic, vorbim despre elevii care nu au fizic cu ce să ajungă la școală. Prin satul lor nu trece niciun autobuz. Aceștia sunt, așadar, nevoiți să meargă, uneori, și până la 10 kilometri pe jos pentru a ajunge la ore. Alții, mai norocoși, sunt transportați de părinți cu căruța sau mașinile personale. Acestora li se va deconta transportul. Și, deocamdată, doar lor.

Autoritățile române: „Nu ne-am gândit la asta!“

În realitate, în multe zone din țară, legea nu poate fi pusă în aplicare. „S-a dovedit că ar fi 13 județe în această situație, iar în realitate cred că în toate județele avem această situație“, a spus secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion. Potrivit datelor oferite de Ministerul Educației, există județe unde Consiliile Județene nu au încheiat contracte cu operatorii de transport. Prin urmare, aceștia din urmă nu pot acorda gratuitate elevilor pentru că nu le decontează nimeni banii. Așa că elevii sunt nevoiți să-și plătească din propriul buzunar abonamentele. Însă, acești bani trebuie, într-un fel sau altul, recuperați. Este vorba despre o sumă forfetară care să le acopere cheltuielile. Elevii au aflat că, deocamdată, acest lucru nu se poate. Motivul? Astfel de situații nu au fost prevăzute în noua lege. Doar cei care nu au transport public în localitate pot să-și recupereze banii.

„E adevărat, și pentru noi a fost destul de surprinzător. Nu avem pretenția că știm foarte bine cum funcționează în fiecare județ din țară transportul public și cred că la momentul aprobării legii nu s-a gândit nimeni la aceste situații particulare, care, iată, nu sunt tocmai particulare“, a declarat în cadrul unei dezbateri publice secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion.

Autoritățile promit că vor reglementa această hibă din lege, însă procedura va dura. Asta cu atât mai mult cu cât Ministerul Educației nici măcar nu are, la ora actuală, o analiză a numărului de elevi care fac naveta și care trebuie să primească acești bani. „Nu avem o analiză a numărului de elevi. Putem obține, necesită colectare de date de la nivelul fiecărei școli din România. Da, ne gândim dacă e…“, a mai declarat secretarul de stat, Sorin Ion.

Elevii din Prahova, victimele birocrației

Situația din județul Prahova este deja gravă. Pentru că nu avea contract cu nici un operator de transport, Consiliul Județean a organizat o licitație în acest sens. Toate bune și frumoase… până când licitația a fost contestată. Și, prin urmare, blocată. Până când? Nu se știe. „Depinde când se va rezolva contestația. Este o instituție care se ocupă cu aceste contestații. Mai multe nu știm nici noi“, a declarat pentru „Adevărul“ Aurel Graur, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Prahova.

Pe de altă parte, mai spune inspectorul școlar, vorbim despre o situație de moment, apărută acum. „La modul general vorbind, se fac eforturi an de an pentru ca acești copii să poată ajunge la școală beneficiind de transport gratuit. Cu microbuze școlare, că or să vină prin PNRR și multe electrice, că or să vină transportatorii la un moment dat... Încercăm să găsim soluții. Această licitație blocată nu are de-a face nici cu inspectoratul, nici cu Ministerul Educației. Nici măcar Consiliul Județean nu poate fi acuzat. Este vorba de cineva care a contestat o licitație pentru că legea îi dă dreptul să facă asta... Noi ne putem văicări, putem discuta, dar, până la urmă, dacă e lege, e lege“, a mai spus Aurel Graur.

Cât despre transportatorii din Prahova care își cer acum sumele de bani restante, se pare că aceștia „ar fi transportat copiii până acum pe banii lor“. Iar acum, după trei luni, amenință că nu vor mai acorda abonamente copiilor. Mai exact, Asociația Patronală a Transportatorilor Rutieri (APTR) Muntenia Trans a transmis într-un comunicat că, dacă nu va primi sumele de bani restante, de la 1 decembrie nu va mai emite abonamente gratuite pentru elevi. Potrivit informațiilor oficiale, în Prahova sunt peste 11.000 de elevi navetiști.

Elevii din Argeș, la mila șoferilor

O situație asemănătoare se regăsește și în Argeș. Aici, însă, blocajul nu a apărut la Consiliul Județean, ci chiar în Ministerul Educației, care nu ar fi virat sumele de bani pentru transportatori. Practic, aceștia s-au trezit că oferă de aproape trei luni un serviciu care nici în ziua de azi nu le-a fost decontat. „Transportatorii încă asigură transportul gratuit, doar pentru că legea îi obligă să acorde gratuitate, indiferent dacă ei au primit banii de la minister sau nu, și pentru că am găsit înțelegere“, a declarat șeful ISJ Argeș, Dumitru Tudosiu. Acesta recunoaște că „în județ nu s-a făcut acest decont, chiar dacă în ultima lună s-a efectuat transport. Hotărârea de Guvern îi obligă pe transportatori să-l acorde gratuit. Așteptăm un răspuns din partea ministerului și o soluționare. La solicitările noastre, ministerul, care este ordonator principal, ar trebui acolo unde sunt îndeplinite condițiile legale să deschidă creditele bugetare“, a spus, pentru Edupedu.ro, Dumitru Tudosiu.

Elevii acuză autoritățile și transportatorii

Consiliul național al elevilor (CNE) acuză autoritățile locale, dar și transportatorii de indiferență și neimplicare. Elevii cer Ministerului Educației plata retroactivă a abonamentelor pe care le-au plătit din propriul buzunar și susțin că operatorii de transport și Consiliile Județene nu și-au respectat atribuțiile prevăzute de lege.

„Din nou, suntem martorii unor abuzuri de putere realizate de către operatorii de transport și reprezentanții consiliilor județene, care nu și-au respectat atribuțiile. Întregul proces a fost blocat în momentul prioritizării intereselor lipsite de integritate ale consiliilor județene, aflate în strânse legături cu operatorii de transport“, se arată într-un comunicat de presă al CNE.

Elevii au ridicat mai multe probleme care, deocamdată, au rămas fără vreo rezolvare. „Ar trebui să se țină cont și de valoarea medie a consumului autoturismelor când se acordă suma forfetară și de distanța până la școală: două drumuri – dus și întors“, a spus în cadrul unei conferințe pe această temă Lorena Drăgușin, președinta Asociației Elevilor din Constanța.

De asemenea, elevii cer eliminarea tabelelor nominale pe baza cărora beneficiază de gratuitate. Carnetul de elev sau de student ar fi, după ei, un document suficient. O altă problemă pe care o ridică elevii este legată de faptul că șoferii microbuzelor nu opresc întotdeauna în toate stațiile.

„Introducerea unor sancțiuni considerabile ar putea crește în mod substanțial gradul de implementare a noii legi“, au mai cerut tinerii, încă din toamnă. Solicitări rămase, deocamdată, fără rezolvare.

Cum funcționează decontarea transportului

Potrivit site-ului EduPedu.ro, după încheierea fiecărei luni, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare, fiecare operator de transport emite către Inspectoratul Școlar Județean sau Inspectoratul Școlar al Municipiului București o factură unică la nivelul județului sau al municipiului București, însoțită de o anexă. Aceasta conține tabelele nominale cu numele elevilor, structurate pe fiecare unitate de învățământ, precum și decontul.

Pentru efectuarea plății, unitățile de învățământ transmit lunar către inspectorate copii după documentele de transport eliberate elevilor. Inspectoratele școlare solicită Ministerului Educației, până la data de 15 a fiecărei luni, suma necesară pentru decontarea facturilor emise. Ministerul Educației deschide creditele bugetare până la data de 20 a fiecărei luni. Inspectoratele efectuează plata facturilor conform termenelor scadente.