Locul din România unde industria giganților mondiali ai modei se prăbușește. Mii de angajați rămân fără slujbe

Singura industrie care încă oferea locuri de muncă pentru mii de localnici din județul Botoșani începe să se prăbușească. Una dintre cele mai mari fabrici de textile în sistem lohn concediază peste 360 de angajați, iar alte fabrici din domeniu o urmează

În județul Botoșani, în anii 90, industria s-a prăbușit. Zona industrială plină cu fabrici din perioada comunistă a ajuns la începutul anilor 2000, cu mici excepții, o ruină abandonată. Pentru un oraș reconstruit în anii comunismului pentru a deservi tocmai această puternică zonă industrială a fost o adevărată dramă socială.

Singura supraviețuitoare a industriei botoșănene a fost totuși cea textilă. Așa cum spun foștii angajați din anii comunismului, era o adevărată „regină a industriei ușoare românești”, cu zeci de mii de angajați și performanțe extraordinare inclusiv exporturi masive.

„A fost regina industriei uşoare româneşti”

„Industria textilă din Botoşani a fost regina industriei uşoare româneşti. Cei care i-au adus faima au fost chiar muncitorii care lucrau în halele de producţie. Cei mai buni textilişti din România au învăţat meserie la Botoşani”, spune Vasile Chiru, sindicalist și fost angajat al unei fabrici de confecții din Botoșani.

Industria textilă a continuat atât cu o serie de fabrici cu capital românesc, dar mai ales cu capital străin adus de investitori, în special, din Italia. Această industrie a supraviețuit mai ales datorită sistemului lohn. Adică fabricau sub eticheta unor coloși ai industriei mondiale a modei. La Botoșani, fabricile lucrau pentru Armani, Prada, Louis Vuitton sau Massimo Dutti.

Pentru un județ sărac ca Botoșaniul, fabricile de confecții au reprezentat o șansă la un loc de muncă și la o pâine cinstită pentru mii de localnici. În anul 2018, de exemplu, erau 12 fabrici de confecții care lucrau în sistem lohn.

La acestea se adăuga fabrica unui gigant francez, cu peste 1.000 de angajați la Botoșani. Sistemul lohn a început însă să se prăbușească, iar la Botoșani se prefigurează deja o adevărată dramă socială.

Sute de oameni concediați într-o singură lună

Din anii 2018-2019 au început problemele cu adevărat serioase pentru „regina industriei ușoare românești”. Mai precis, mari fabrici de confecții care lucrau în stil lohn au început să se închidă. Este vorba despre Jatex, o fabrică cunoscută la Botoșani, dar și cea mai veche și mare fabrică de confecții din România, Rapsodia Conf. Ultima menționată lucra pentru giganții industriei modei la nivel mondial.

Fabrica ce funcționa exact în vechea locație din perioada comunistă s-a închis, iar în locul ei a fost construit un supermarket. Dacă o perioadă declinul industriei textile în regim lohn părea că, în cel mai rău caz, stagnează, de la începutul acestui an lucrurile par să fi luat o turnură dramatică.

În luna martie, For Mens, o puternică companie franceză a concediat zeci de angajați ai fabricii din Botoșani. „Am primit notificare de la S.C. Formens SRL în care am fost înștiințați despre intenția de a concedia un număr de 96 de persoane ”, a precizat Anca Apăvăloaie, director AJOFM Botoșani.

La numai două luni distanță, adică la începutul acestei săptămâni, o altă companie de confecții în sistem lohn, Artsana, care lucrează pentru Chicco, a anunțat că intenționează să concedieze peste 360 de angajați. Concomitent, anunțuri de concediere au venit și de la o altă fabrică din Dorohoi, cu profil asemănător.

Concedierea angajațaților de la Artsana ar fi cea mai mare concediere colectivă din ultimul deceniu la Botoșani.

„Am primit o notificare prin care suntem informați că societatea a decis procedura concedierii colective pentru un număr de 364 de salariați, cu contracte de muncă active. Vom proceda la întâlniri cu salariații Artsana, pentru a-i informa privind procedura de concediere, dar și pentru viitoarea lor calitate, de persoană care nu mai are contract individual de muncă activ, precum și importanța accesării serviciilor pe care AJOFM le acordă”, a precizat Anca Apăvăloaie.

„Sunt văduvă....trebuie urgent să găsesc o soluție”

Având în vedere că în fabricile de confecții care merg pe sistemul lohn lucrează peste 5.000 de angajați, adică aproape 10% din numărul oficial de angajați în județul Botoșani, concedierile tot mai dese și perspectiva prăbușirii totale a lohn-ului deschide calea unei drame sociale, în condițiile în care Botoșaniul este unul dintre cele mai sărace din România.

Numai dintre sutele de angajați concediați la Artsana se află văduve, persoane cu un singur venit și copii în întreținere, dar și familii cu rate sau copii la facultate, în întreținere. „Sunt văduvă....trebuie urgent să găsesc o soluție. Nu am alt venit. Am doi copii, dar norocul este că sunt majori și muncesc. Dar eu ce fac? Mă întreb încontinuu, nu mă mai pot concentra la nimic”, spune o angajată a fabricii.

Alții se întreabă cum vor face față ratelor sau prețurilor tot mai ridicate. „Este o tragedie pentru noi. Pare mărunt așa, dar pentru noi este o tragedie. Avem rate, copii la școală. Sunt oameni care nu au alt venit. În alte fabrici sunt mame singure, care dacă pierd și bruma aia de bani, rămân muritoare de foame”, spune o altă textilistă de la Artsana.

„Fac ce au făcut și alții, pleacă în afară. La Botoșani, în afară de confecții nu este altceva. Sau la stat, bugetat...dar cine are norocul. Noi nu. Am făcut profesională, alții liceul, în confecții, asta știm. Străinătatea, altă soluție nu am. Am copii”, adaugă o altă angajată speriată că va fi concediată.

Antreprenorii cu experiență botoșăneni, dar și reprezentanții Camerei de Comerț, spun că, într-adevăr, se prefigurează o dramă socială la Botoșani. În primul rând, pentru angajații care vor rămâne pe drumuri, fără prea multe opțiuni de angajare în țară, dar și pentru statul român, care va rămâne fără impozitele plătite de fabricile respective.

„Nimeni nu s-a gândit, din păcate, ce se va întâmpla după ce fabricile astea se vor reloca. Ce facem cu angajații din Botoșani. Pentru că este o situație foarte dificilă, gravă aș putea spune. Trebuie să vedem care sunt implicațiile. Ce înseamnă ca această industrie să se dezintegreze în jumătate de an. Sunt 5.000 de oameni care lucrează în aceste fabrici. Toate impozitele, toți acei bani nu mai vin la bugetul statului. În schimb, statul va trebui să plătească compensații pentru toți cei rămași fără loc de muncă”, spune Valeriu Iftime, președinte al Camerei de Comerț, dar și important antreprenor botoșănean.

„Dacă vrem să aveam salariu european nu va fi niciodată lohn”

Valeriu Iftime spune că prăbușirea lohn-ului este firească, inclusiv la Botoșani, acolo unde a supraviețuit mai bine de două decenii. Și asta în condițiile în care, spun reprezentanții Camerei de Comerț, salariul minim a crescut, la fel și prețul materiilor prime. În aceste condiții, lohn-ul nu mai este avantajos în România. Fabricile sunt relocate în zone și mai sărace, cu salarii și mai mici.

„Lohn-ul caută forță de muncă ieftină, asta este, de fapt, esența muncii în lohn. Noi am fost o piață pentru acest sistem. Dar mai suntem doar pentru foarte puțin timp, pentru că în drumul nostru european creșterea salariului minim pe economie tocmai asta face, să ridice nivelul manoperei. Dacă vrem să avem salariu european nu va fi niciodată lohn în Europa. Și este clar că toți se relochează către Tunisia, Maroc, Albania”, precizează Valeriu Iftime.

De altfel, și motivul concedierilor de la Artsana a fost chiar creșterea costurilor de producție.

„Societatea motivează această concediere colectivă ca fiind datorată reducerii comenzilor și a diminuării volumelor de producție, a creșterii costurilor de producție și a creșterii medii a costurilor cu materiile prime și materiale”, a precizat șefa de la AJOFM Botoșani.