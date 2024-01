Cum arată averile noilor șefi de la Curtea de Conturi

Declarațiile de avere ale celor mai noi șefi de la Curtea de Conturi arată situații financiare solide ale unor persoane care în majoritatea anilor de activitate au lucrat la stat, cu numeroase proprietăți și economii.

Spre finalul anului 2023, pentru o perioadă de 9 ani, au fost numiți în structurile de conducere ale Curții de Conturi Lucian Heiuș (vicepreședinte), Ion Mocioalcă (vicepreședinte), Ștefania Gabriella Ferencz, Aurelian Bădulescu, Lacziko Eniko-Katalin și Carmen Drăgan, ultimii patru fiind consilieri de conturi. Noii vicepreședinți sunt cunoscuți mai ales pentru activitatea politică îndelungată. Declarațiile de avere depuse arată că au făcut nu doar politică, ci au și agonisit. Lucian Heiuș (fost deputat PNL) are două case de locuit în județul natal, Hunedoara, dar și o casă de vacanță, precum și două terenuri intravilane și două agricole, dar și trei autoturisme.

În conturi deține circa 56.000 de lei, iar la bancă are un credit de 28.000 de euro. Ultimele venituri declarate sunt cele pentru anul fiscal 2022, reușind să primească 235.000 de lei pentru funcțiile deținute (secretar de stat, președinte ANAF, dar și membru într-un consiliu de administrație și într-un comitet).

Celălalt vicepreședinte, Ion Mocioalcă (la un pas să finalizeze și al șaselea mandat de parlamentar), are o casă de locuit (în județul Caraș-Severin), trei apartamente (județul Ilfov), dar și șase terenuri intravilane în Caraș-Severin, plus un teren forestier și unul agricol, ambele în Mehedinți. Potrivit veniturilor declarate de Mocioalcă (fost PSD-ist), economiile sunt de circa 350.000 de lei, aproximativ 180.000 de euro, iar unei firme i-a împrumutat 976.406 lei. Ca sursă de venit, acesta a primit doar indemnizația de senator, care s-a ridicat la 153.000 de lei. În ceea ce privește datoriile, Mocioalcă are trei credite – de 100.000 de lei, de 16.000 de lei și 12.200 de lei.

Peste 500.000 de lei într-un an

O situație financiară bună au și o parte dintre noii consilieri de conturi. Ștefania Gabriella Ferencz, o persoană aflată mult timp în anturajul lui Emil Boc, are două case de locuit în Cluj (din care una în municipiul Cluj-Napoca) și un apartament în București, două autoturisme, precum și economii de aproximativ 475.000 de lei, dar și împrumuturi date în valoare de 272.000 de lei. Ferencz are însă și două credite, de 121.000 de euro, respectiv 23.000 de euro. Veniturile din ultimul an fiscal au fost de circa 515.000 de lei, fiind vorba de salariul de la Ministerul Afacerilor Interne, dar și indemnizațiile din CA-ul CNAIR și de la un comitet interministerial.

În cazul lui Lacziko Eniko-Katalin, aceasta are două apartamente în Bihor și diferite părți din trei case de locuit și un apartament, precum și cinci terenuri intravilane, plus un autoturism. Economiile sale ajung la 33.000 de euro și 18.000 de lei, iar singurul venit salarial a fost indemnizația de la SGG, care s-a ridicat la 201.318 de lei în 2022.