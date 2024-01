Copiii unei comune din Galați primesc uniforme școlare și încălțări de la primărie. „Vrem să-i scutim pe părinți de cheltuieli“

Gest lăudabil al unui primar din județul Galați, care a anunțat că va oferi celor peste 300 de elevi din localitatea Valea Mărului uniforme școlare noi, dar și încălțăminte. Primarul spune că vrea să-i scutească astfel pe părinți de cheltuieli.

Vestea a fost dacă de primarul Florin-Virgil Doca, pe pagina sa de Facebook. Acesta îi anunță pe părinți să vină să ridice tichetele educaționale în valoare de 500 de lei și îi sfătuiește să nu le folosească pentru uniforme școlare, ci doar pentru rechizite.

„Dacă școală nu e, nimic nu e! 184 de elevi vălmăreni și mândreșteni primesc carduri în valoare de 500 ( 5 milioane ) de lei. Rog părinții care nu au ridicat cardurile să se prezinte de urgență la școala din Valea Mărului. Un sfat: nu achizionați vestimentație (dacă e strict necesar - da), pentru că urmează o veste foarte bună pentru toți copiii (311) de la școala (grădiniță, clasele I-IV și V-VIII) – vor primi toți uniforme finanțate de către primărie!”, a scris primarul Doca, pe Facebook.

Primarul spune că „educația este o prioritate”, ia această decizie a luat-o pentru a veni în sprijinul părinților din localitate.

„La Valea Mărului investim de ani de zile în educație. Noi o punem chiar pe primul loc. Am construit o creșă, grădiniță, școală abia am terminat-o, proiect de trei milioane de euro, clădire super dotată. Vom mai primi dotări de vreo șase miliarde vechi. Avem, de asemenea, o bibliotecă nouă. Elevii merită toate aceste investiții. Avem copii foarte buni, mulți olimpici. Astfel, am zis să facem și chestia asta cu uniformele. Vom cumpăra inclusiv pantofi”, susține primarul Florin-Virgil Doca.

Primarul a mai spus că noile uniforme vor ajunge la elevi în nou anul școlar, din luna septembrie 2024.

„Va veni cu siguranță un croitor. Va face măsurători. Modelul, culoarea și materialul va fi ales de conducerea școlii”, a încheiat primarul Doca.

Comuna Valea Mărului se află în sud-estul țării, centrul județului Galați, la o distanță de 60 km de municipiul Galați.