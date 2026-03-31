Elena Udrea, supărată că s-a schimbat ora: „A trebuit să o trezesc pe Eva pe întuneric, ca să o duc la școală”

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, critică schimbarea orei de vară și spune că această practică veche de peste 100 de ani le complică inutil viața românilor. „Cred că România, prin reprezentanții în PE, ar trebui să susțină ferm eliminarea schimbării orei”, a spus aceasta.

„În weekend am dat din nou ceasul înainte. Un obicei vechi de peste 100 de ani, introdus pentru a economisi energie, într-o lume în care iluminatul era principalul consum iar oamenii munceau în trei schimburi. Astăzi, realitatea e alta pentru că nu mai economisim aproape nimic, doar ne dereglăm somnul și ritmul biologic și ne complicăm inutil viața de zi cu zi”, a scris Elena Udrea, pe Facebook.

Fostul ministru a povestit cum schimbarea orei afectează direct viața de zi cu zi.

„Și totuși, continuăm. Iar ieri și azi dimineață am simțit din nou, cei mai mulți dintre noi, cât de absurd a devenit. A trebuit să o trezesc pe Eva pe întuneric, ca să o duc la școală… exact când începuse, în sfârșit, să se lumineze mai devreme. Ce obținem din asta? Care este scopul?”, spune Udrea.

Fostul ministru a amintit că, deși în 2019 Uniunea Europeană a decis că statele membre trebuie să renunțe la schimbarea orei, România nu a implementat această măsură.

„Cred că România, prin reprezentanții în PE, ar trebui să susțină ferm eliminarea schimbării orei, împreună cu celelalte state europene. Pentru că unele decizii nu sunt doar despre politică, sunt despre viața de zi cu zi a oamenilor. Voi cum ați simțit schimbarea asta?”, a mai spus aceasta.