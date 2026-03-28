De ce se sting luminile în toată lumea pe 28 martie

În fiecare an, la final de martie, milioane de oameni din întreaga lume sting luminile timp de o oră. Gestul, deși simplu, are o semnificație globală: este un semnal de alarmă privind schimbările climatice și consumul excesiv de resurse.

Evenimentul este cunoscut sub numele de Ora Pământului și are loc, de regulă, în ultima sâmbătă din luna martie, între orele 20:30 și 21:30. În acest interval, locuințe, instituții publice și clădiri emblematice din marile orașe rămân în întuneric, într-un gest simbolic de solidaritate față de mediu.

Ideea a apărut în 2007, în Sydney, când autoritățile locale, alături de organizații de mediu, au decis să stingă luminile pentru a atrage atenția asupra schimbărilor climatice. De atunci, inițiativa s-a extins rapid, ajungând să fie marcată în peste 190 de țări și mii de orașe din întreaga lume.

Ce înseamnă, de fapt, Ora Pământului

Deși la prima vedere pare doar un gest simbolic, Ora Pământului are rolul de a atrage atenția asupra impactului pe care îl are consumul de energie asupra mediului. Organizatorii au transmis, de-a lungul timpului, că nu este vorba doar despre acea oră în care luminile sunt stinse, ci despre conștientizarea unor obiceiuri zilnice pe care le avem și contribuie la poluare și la încălzirea globală.

În fiecare an, evenimentul vine și cu mesaje legate de protejarea resurselor naturale, reducerea consumului de energie și responsabilitatea individuală. Practic, stingerea luminilor devine un gest colectiv prin care oamenii își arată sprijinul pentru acțiuni concrete în favoarea mediului.

Cum este marcat evenimentul în România

Și în România, Ora Pământului adună anual autorități, instituții și oameni obișnuiți în același gest simbolic. În marile orașe, iluminatul public este redus în anumite zone, iar în clădiri importante, precum sedii ale instituțiilor sau monumente, se sting luminile pentru o oră.

De-a lungul timpului, la eveniment au participat instituții precum Guvernul, Palatul Parlamentului sau administrații locale din mai multe orașe. În unele cazuri, au fost organizate și evenimente în aer liber, plimbări sau activități simbolice menite să atragă atenția asupra protecției mediului.

Participarea nu este obligatorie, iar gestul rămâne unul voluntar. Tocmai acest lucru îi dă forță: faptul că milioane de oameni aleg, în mod conștient, să participe.

Cât de mare este fenomenul la nivel global

De la prima ediție și până în prezent, Ora Pământului a devenit unul dintre cele mai mari evenimente dedicate mediului. În fiecare an, mii de orașe din întreaga lume sting luminile simultan, iar clădiri emblematice precum Turnul Eiffel, Colosseumul sau Empire State Building participă la acțiune.

Numărul participanților a crescut constant, iar evenimentul a ajuns să fie cunoscut la nivel global. Chiar dacă nu există o statistică exactă a numărului de persoane implicate, amploarea fenomenului este evidentă prin participarea instituțiilor și a marilor orașe.

Are sau nu un impact real?

De-a lungul timpului, au existat și critici care spun că stingerea luminilor pentru o oră nu produce un impact real asupra mediului. Specialiștii spun însă că scopul principal nu este reducerea consumului de energie într-o singură seară, ci schimbarea mentalității.

Ora Pământului funcționează ca un moment de conștientizare. Este un pretext pentru a readuce în discuție problemele de mediu și pentru a încuraja schimbări pe termen lung, cum ar fi reducerea consumului, folosirea responsabilă a resurselor sau adoptarea unor obiceiuri mai sustenabile.

Și, cu toate că gestul de a stinge luminile pe 28 martie nu rezolvă, de unul singur, problemele legate de mediu, acesta rămâne unul dintre puținele momente în care milioane de oameni din întreaga lume fac același lucru, în același timp, pentru aceeași cauză. Iar acest lucru, spun organizatorii, este un prim pas spre schimbare.