De ce rămâne nerezolvată problema maidanezilor. „ONG-urile nu pot steriliza cei 6 milioane de câini din România“

Problema câinilor fără stăpân ar putea fi rezolvată în câțiva ani, prin sterilizarea în masă. Soluția nu ar fi, însă, profitabilă pentru administrațiile locale și clienții acestora, acuză Federația Națională pentru Protecția Animalelor.

În schimb, fiecare tragedie, cum a fost cea a morții Anei Oros, de sâmbătă, 21 ianuarie 2023, nu face decât să bage și mai mulți bani în buzunarele celor care prind și eutanasiază câinii, însă nu merg niciodată la izvorul problemei - înmulțirea acestora, mai ales a câinilor cu stăpân, ai căror pui sunt abandonați.

„De 20 de ani, autoritățile au avut acces la informație, la concluziile studiilor efectuate de instituții de specialitate, la rapoarte și atenționările constante date de specialiști în domeniu, la observarea experiențelor altor țări. Toate acestea au arătat că uciderea în masă a câinilor este, pe lângă imorală și crudă, și complet ineficientă. Din ineficienţa ei s-a născut o afacere extrem de profitabilă fie prin gestionarea directă, prin Serviciile publice de gestionare a câinilor fără stăpân, fie prin încheierea de parteneriate cu SRL-uri, în scopul capturării și uciderii câinilor”, atrage atenția Carmen Arsene, președinta Federației Naționale a Asociațiilor pentru Protecția Animalelor (FNAP).

Încă din 2013, spun reprezentanții FNPA, legislația prevede obligativitatea sterilizării și mai prevede că primăriile pot subvenționa total sau parțial sterilizarea câinilor cu stăpân. Cu toate acestea, cele mai implicate în sterilizare sun ONG-urile, care de multe ori sunt chiar împiedicate de administrațiile locale să facă asta.

„ONG-urile nu pot steriliza 6 milioane de câini câți sunt în România și se impune că primăriile, consiliile județene să deruleze, în paralel, programe de sterilizare, în conformitate cu prevederile legii”, atrage atenția Arsene.

750 milioane euro cheltuiți ineficient în ultimii 20 ani

În ultimii 20 ani, au estimat FNPA și PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) Germania, pe baza datelor solicitate și transmise de către instituții publice din România, în România autoritățile locale ar fi cheltuit aproximativ 750 milioane euro pentru gestionarea problemei câinilor fără stăpân, fără ca problema să se rezolve. Au fost capturați 2,2 milioane câini și au fost uciși 1,03 milioane (fie prin eutanasiere, fie au murit din cauza condițiilor precare din adăposturi), însă în continuare sunt câini pe străzi, acuză FNPA.

„Conform datelor oferite de instituțiile publice implicate în gestionarea câinilor fără stăpân, la solicitarea PETA, doar în ultimii 3 ani, primăriile au cheltuit circa 36 milioane de Euro pentru capturarea a 110.353 câini și trimiterea lor în adăposturile primăriilor și societăților comerciale care au contractat de la primării aceste servicii. 51.400 dintre câini au fost eutanasiați sau au murit în aceste centre de exterminare”, spun reprezentanții FNPA.

Soluția care, în schimb, așa cum a dovedit-o experiența altor țări, ar rezolva cu adevărat problema, respectiv sterilizarea câinilor, în continuare este prea puțin luată în condiderare.

„Este mai ieftin să sterilizezi gratuit un câine cu stăpân decât să finanţezi capturarea și eutanasia tuturor generațiilor de câini ce rezultă din acesta și care sunt abandonați pe domeniul public”, susțin activiștii FNAP, cerând transformarea „centrelor de exterminare” în centre de sterilizare și adopție, concomitent cu educația în școli și informarea populației.