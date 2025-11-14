Geopoliticiana Daria Gușă a anunțat la Godd FM lansarea primei sale cărți, „Barometrul Puterii Geopolitice și Noua Ordine Mondială”.

Daria Gușă a povestit în cadrul emisiunii sale săptămânale de la GOLD FM despre cum a luat naștere ideea proiectului, povestind despre tot procesul scrierii cărții și anunțând chiar și surprize și lansări oficiale în diverse orașe, în viitorul apropiat.

„Am început acest proiect acum aproape un an. Eram la schi cu tatăl meu și discutam despre această idee că nu există vreun mod realist de a cuantifica puterea geopolitică de astăzi, pentru că analiștii din Occident încearcă încă să arate SUA sau Europa mai puternice decât sunt de fapt. În același timp, și cei din Rusia sau din China își aleg propriile lor criterii pentru a se defini din punct de vedere geopolitic ca mari puteri. Și atunci am decis să creez, prin prisma pregătirii mele academice, un nou instrument de a defini puterile geopolitice, unul puțin mai complex, pentru a putea înțelege exact cum stăm într-un fel de ranking al marilor puteri din ziua de astăzi”, a mărturisit Daria Gușă.

Potrivit editurii Libris, Barometrul Puterii Geopolitice şi Noua Ordine Mondială reprezintă o lectură esenţială pentru oricine vrea să înţeleagă adevăratele jocuri de putere ale secolului XXI, într-o lume a cărei geopolitica este definită de luptă pentru resurse critice, rute comerciale strategice, capabilităţi geomilitare şi influenţa civilizatională.

”Această carte deconstruiește miturile agreate în mod curent în analizarea interacţiunilor geopolitice şi analizează, în mod concret, forţele definitorii care vor agrega Noua Ordine Mondială, oferind, în premieră, şi un instrument de evaluare denumit Barometrul Puterii Geopolitice. Veţi afla astfel cine anume şi în ce măsură poate domina militar, controlează rutele de transport global, impune tehnologia sau monedă de schimb, poate decide în crizele regionale s.a.m.d., dar, mai ales, cine va căpăta dreptul de a trasa noile sfere de influenţă”, potrivit editurii Libris.