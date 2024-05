Cum mor ideile bune în România: cazul medicamentelor expirate. Forțați să aruncăm pastilele la gunoi

Deși, încă de la începutul anului, legea obligă spitalele să colecteze medicamentele expirate de la populație, realitatea din teren dezvăluie o birocrație sufocantă și o indiferență alarmantă. La cinci luni de la intrarea în vigoare a noii reglementări, majoritatea spitalelor nu au reușit să implementeze sistemul de colectare, iar medicamentele continuă să fie aruncate la gunoi, punând în pericol sănătatea publică și mediul înconjurător.

Toate unitățile medicale de stat și private sunt obligate, de la începutul anului 2024, să colecteze medicamentele expirate sau nefolosite de la populație. În practică, doar câteva spitale fac asta. Amintim că rezervoarele speciale pentru colectarea medicamentelor expirate trebuie amplasate în curțile unităților sanitare. Acestea trebuie să fie accesibile cetățenilor și să fie semnalizate corespunzător. Zonele de colectare trebuie supravegheate fie prin camere video, fie prin personal de pază, spune legea. În zonele fără spitale, containerele pot fi amplasate lângă dispensare.

Însă, implementarea legii întâmpină dificultăți. Multe spitale nu sunt pregătite să preia această responsabilitate, iar colectarea medicamentelor expirate este considerată o sarcină suplimentară greoaie. Asta se vede și în modul în care se desfășoară colectarea, acolo unde se întâmplă acest lucru: majoritatea unităților sanitare, inclusiv cele private, colectează medicamente într-o anumită zi și într-un anumit interval orar, iar pentru a afla programul, care ar trebui să fie clar afișat și comunicat, românii sunt nevoiți să facă o adevărată muncă de detectiv. „Evident că nu urmărește nimeni în lanțul de responsabilitate zilnic Monitorul Oficial. Eu am popularizat și am împins pe unde am putut că a apărut legea și că există această responsabilitate a spitalelor publice și private de a organiza puncte de colectare cu acces facil din stradă pentru deșeuri farmaceutice, pentru poluarea farmaceutică”, a menționat inițiatorul legii, Adrian Wiener, pentru „Adevărul”.

De exemplu, în București am găsit cinci spitale de stat în care se colectează medicamentele expirate: Institutul „Matei Balș“, Spitalul de Urgență „Floreasca”, Institutul „Marius Nasta”, Spitalul „Bagdasar-Arseni” și Spitalul „Ioan Cantacuzino”.

La unele, sunt containere unidirecționale, amplasate la poarta spitalului. Însă la altele, cum ar fi Spitalul „Ioan Cantacuzino“, oamenii nu pot preda medicamentele expirate sau nefolosite decât joia de la 9:00 la 10:00.

La fel și în multe alte spitale din țară precum cele din Cluj, Vaslui, Arad, Târgu Mureș sau Timișoara. „Probabil că unitățile care merg pe ideea de programare şi de orar vor să pună un angajat care să controleze ce aruncă fiecare om în recipientele respective. Viziunea noastră a fost să facem lucrurile simple, să nu punem nicio piedică. Legea este una, aplicarea este alta. Din punctul meu de vedere, ca cetățean, dacă mă pui să urmez o procedură birocratică laborioasă, cu telefoane, cu programări, cu ore fixe, tendința este să mă las păgubaș. Din punctul meu de vedere, lucrurile ar trebui să fie cât mai simple și cât mai puțin birocratizate tocmai ca să-l încurajez pe acel om să vină să scape de ele. Trebuie să facem lucrurile cât mai simple și cât mai ușoare, ca omul să aibă de ce să plece de acasă ca să arunce 5 pastile sau 3 fiole”, explică dr. Cătălin Apostolescu, directorul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“ din București.

La Institutul „Matei Balș” a fost amenajat un loc pentru colectarea acestor deșeuri, la intrarea principală în spital. Este deschis la orice oră.

Costuri și responsabilități

Costurile pentru colectarea medicamentelor expirate vor fi suportate din fonduri publice, prin transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Spitalele vor folosi contractele existente cu firmele de gestionare a deșeurilor medicamentoase, dar în limita a 10 lei/kg, așa cum precizează un ordin al Ministerului Sănătății.

„Suma este insignifiantă, mai mult costă hârtiile pe care trebuie să le completez în acest proces, decât ce încasez”, spune managerul Institutului „Prof. Dr. Matei Balș“, care adaugă și că „nu este îmbulzeală” la aceste containere.

„Pare că nu le pasă“

Inițial, și farmaciile ar fi trebuit să fie puncte de colectare a medicamentelor expirate, însă s-a ajuns la un compromis, ca doar spitalele să fie puncte de colectare, folosindu-se de contractele deja existente cu firmele de neutralizare. Cu toate acestea, implementarea practică și provocările asociate ridică semne de întrebare cu privire la eficiența și sustenabilitatea acestui nou sistem de colectare, atrage atenția inițiatorul legii.

Iar cei responsabili cu punerea în practică, adică Ministerul Sănătății și cel al Mediului, nu verifică cum se aplică legea. „Orice actor din sistemul de sănătate are o responsabilitate minimală pentru încheierea ciclului. Așa e firesc să fie. Cei care ar trebui și, prin definiție, sunt executivul, adică cei care ar trebui, practic, să se asigure că se respectă legea în România și că interesul public este servit sunt cele două ministere, al Sănătății și al Mediului. Ar trebui să facă circulare, să ceară rapoarte, și așa mai departe. Și atunci, doar comunicând cu actorii principali, aceștia vor înțelege că e important și că se preocupă ministerul de asta. Două linii de mesaj de la autoritatea centrală din sistem ar trebui să existe. Nu există, preocupare zero, deloc. Acolo cred că este cheia, până la urmă, a implementării sistemului. Ministerul Sănătăţii și cel al Mediului ar trebui să se implice, doar și prin mesaje, doar și prin solicitarea unor rapoarte, a unor puncte de vedere, să afle ce dificultăți întâmpină, să existe un dialog. Dar să nu te intereseze chiar deloc, să întârzii luni de zile normele de aplicare, să nu faci mai nimic, mi se pare...”, adaugă Adrian Wiener.

În plus, avem nevoie de campanii de informare, de mai multă vizibilitate și transparență, „ca să intre în reflexul comunității”.

„Noi am băgat inițial în lege și modificarea legii CNA-ului, ca după calupurile de publicitate care fac reclamă la medicamente, să fie introdus mesajul „Returnați medicamentele expirate către spitale”. Din 2026 va fi inscripționat și pe cutiile de medicamente. Dar asta va fi în 2026. Până atunci? Până atunci ar fi atributul ministerului. Dar pare că nu le pasă. Deci de două ori i-am rugat pe cei de la Ministerul Sănătății să facă normele, adică ceea ce era în lege, cu termenul de realizare a normelor, a trebuit realizat prin rugăminți și prin insistențe și telefoane și interpelări oficiale. Este cel mai distructiv lucru, faptul că ai instrumentele, ai reglementarea și nu-ți pasă”, conchide Adrian Wiener.

Poluarea cu medicamente este o problemă majoră, estimându-se că 1.500 de tone de medicamente expirate ajung anual în natură, afectând grav calitatea apei și a solului.

Unde poți duce medicamentele expirate

București

• Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB) – Are un punct de colectare pentru medicamente expirate.

• Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“ – Are un punct de colectare pentru medicamente expirate.

• Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” – Are un punct de colectare pentru medicamente expirate.

• Spitalul Clinic de Urgență Floreasca: Acceptă medicamente expirate prin departamentul de farmacie.

• Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan“ – Are un program de colectare a deșeurilor medicale: în fiecare zi de joi, între orele 9:00 şi 10:00.

• Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ – Colectează medicamente expirate prin farmaciile sale.

• Spitalele din rețeaua privată Regina Maria – la recepție, se completează un document.

• Spitalele din rețeaua privată Medlife – Au program de colectare a deșeurilor medicale, trebuie sunat la recepție înainte.

Spitale din țară

• Spitalul Județean de Urgență Vaslui – Program: Luni, miercuri și vineri, între orele 10:00-12:00.

• Spitalul Municipal Târgu Secuiesc – Program: A doua și a patra zi de marți a fiecărei luni, între orele 10:00-14:00.

• Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad – Program: în fiecare zi de marți, între orele 09:00-10:00.

• Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” Huși – Program: în fiecare zi de luni și vineri, între orele 09:00-10:00.

• Spitalul de Psihiatrie Murgeni – Program: Pe data de 3 a fiecărei luni, între orele 10:00-12:00.

• Spitalul Recumed, Vaslui – Program: Ultima zi de miercuri din lună, între orele 10:00-11:00.

• Spitalis Negrești – Program: De luni până vineri, între orele 12:00-14:00.

• Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad – Program: În fiecare zi de miercuri, între orele 09:00-11:00.

• Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara – Program: Marți și joi, între orele 11:00-12:30.

• Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară“, Reghin – Program: Marți și joi, între orele 10:00-11:00.

• Spitalul CFR din Timișoara – Program: Marți și joi, între orele 10:00-11:00.

• Spitalul Clinic Municipal Cluj – Program: Joi, între orele 12:00-14:00.

• Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov – Program: Luni, miercuri și vineri, între orele 10:00-12:00.

• Spitalul Clinic Județean de Urgență Iași – se vor colecta după 1 iunie.