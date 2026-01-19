Ce cred părinții și bunicii despre vaccinul antigripal la copii. Rezultatele sondajului INSCOP Research

Un studiu recent realizat de INSCOP Research analizează opiniile părinților și bunicilor privind vaccinarea antigripală a copiilor și relevă perspective surprinzătoare despre administrarea acestuia în școli şi grădiniţe.

Studiul „Atitudinea părinților și bunicilor cu privire la vaccinarea antigripală a copiilor”, realizat de INSCOP Research între 5 și 23 decembrie 2025 la comanda Asociației Școlilor Particulare, evidențiază că 74,5% dintre respondenți consideră că vaccinarea antigripală poate preveni gripa. Mai exact, 71,1% dintre părinți și 78,6% dintre bunici împărtășesc această opinie.

În schimb, 18,3% (21,4% dintre părinți și 14,2% dintre bunici) consideră că gripa nu poate fi prevenită prin vaccin, 7% nu au răspuns, iar 0,3% au refuzat să răspundă.

Aceste rezultate subliniază o acceptare majoritară a vaccinării, dar și existența unor rezerve semnificative în rândul unui segment de respondenți, indicând necesitatea unor campanii de informare suplimentare și transparente.

Vaccinarea în școli și grădinițe

Un alt aspect evidențiat de cercetare este disponibilitatea părinților și bunicilor de a permite vaccinarea copiilor direct în unitățile de învățământ.

Astfel, 52,4% dintre respondenți (44,3% dintre părinți și 63,2% dintre bunici) au declarat că ar fi „cu siguranță” de acord, iar 23,3% (26% dintre părinți și 19,8% dintre bunici) au ales varianta „probabil da”.

În schimb, 6% (8,5% dintre părinți și 2,4% dintre bunici) au optat pentru „probabil nu”, iar 15,3% (19,5% dintre părinți și 9,6% dintre bunici) au răspuns „nu, în niciun caz”. Restul respondenților nu au știut sau nu au răspuns.

Prezentarea completă a studiului

Potrivit INSCOP Research, aceste date vor contribui la dezbaterea privind prevenția și prioritățile în sănătatea copiilor, în contextul în care dezinformarea și lipsa de informare afectează capacitatea autorităților de a implementa politici de sănătate eficace.

Rezultatele cercetării vor fi prezentate joi, 22 ianuarie, în cadrul evenimentului „Sănătatea la răscruce. Vaccinarea antigripală a copiilor. Percepții, temeri și responsabilități”, care va avea loc la Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (Palatul CCIB), str. Ion Ghica nr. 4, Aula Carol I, începând cu ora 10.00.

La eveniment vor participa experți medicali, reprezentanți ai societății civile și decidenți, pentru a discuta despre importanța vaccinării și metodele de comunicare către public.

Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la solicitarea Asociației Școlilor Particulare. Datele au fost culese în perioada 5 – 23 decembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1006 de persoane, cu o eroare maximă a datelor de ± 3.1%. Datele sunt reprezentative pentru populația țintă formată din părinții care au copii cu vârsta de 2-18 ani și bunicii care au nepoți cu vârsta de 2-18 ani, precizează INSCOP Research.