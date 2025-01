Coșmarul unei programări pentru un control cardiologic. Piedicile de care s-a lovit un nepot când a vrut să-și ducă bunica la medic

Povestea unui nepot care a încercat luni la rând să obțină o programare pentru bunica lui la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași, este, până la un punct, povestea a milioane de români care se zbat să obțină o programare la un spital de stat.

Ziarul de Iași a relatat despre hățișul demersurilor făcute de un ieșean pentru programarea bunicii, care în ciuda numeroaselor apeluri telefonice, vizitelor la spital și mesajelor trimise pe e-mail, nu a reușit timp să obțină pentru bunica sa o programare la IBCV Iași.

Bogdan a decis în cele din urmă să apeleze direct la ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, printr-un e-mail, bunica sa primind, câteva luni mai târziu o programare.

La externare, bunica lui Bogdan a fost informată că trebuie să se prezinte la un control anual, care însă necesită o programare telefonică prealabilă astfel că nepotul s-a văzut nevoit să reia procesul pentru o nouă programare.

N-a putut decât să constate că situația a rămas neschimbată.

„La final m-au redirecționat către privat”

În povestea lui Bogdan se regăsesc mii de pacienți sau aparținători ai acestora, iar situația descrisă de ieșean în cazul IBCV Iași seamănă cu cea a celor mai multe spitale de stat din România.

„Nu răspund la telefon, am încercat să sun la alt număr, mi s-a spus să mă întorc la spital și să urc la etajul patru. Când am ajuns acolo mi s-a spus că nu se poate și că trebuie să sun din nou. Am încercat să le explic că sunt deja acolo și că mă chinui de ceva timp să fac acea programare, dar am fost încurajat să sun timp de două-trei luni pentru că sigur îmi va răspunde cineva. Le-am arătat că am sunat de 10-15 ori în ultimele zile și mi-au spus că în ultimele trei zile telefonul a fost închis pentru că era la încărcat. Nu poate să fie la încărcat de trei zile! La final m-au redirecționat către privat. Bineînțeles că am mers la privat, pentru că nu am mai putut aștepta după ei. Însă, nu cred că e în regulă să-mi sugereze ei asta.”, a declarat Bogdan.

Pentru a evita ca și următorul control să fie tot la o clinică privată, Bogdan a încercat să facă o programare pentru anul viitor la IBCV Iași însă nu a mai reușit.

Institutul deservește o populație de aproximativ 5 milioane de locuitori

Contactați de ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, reprezentanții Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași au explicat faptul că unitatea medicală are cea mai numeroasă și mai densă populație din toate regiunile României, cu o pondere mare a populației din mediul rural și o pondere crescută a sărăciei.

Reprezentanții Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași au precizat, pentru Ziarului de Iași că Institutul deservește o populație de aproximativ 5 milioane de locuitori, provenind din 8 județe, fiind astfel singurul centru european care acoperă un număr atât de mare de pacienți, mai scrie Ziarul de Iași.