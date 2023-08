Complicatul caz Gheboasă. Ce spune el despre noi. Dezbaterile continuă

Prestația cântărețului Gheboasă la festivalul Untold continuă să iște controverse. Jandarmeria l-a amendat pentru proferarea de injurii, expresii vulgare și rasiste și a sesizat CNCD. La rândul lui, cântărețul spune că este victima rasismului, iar mare parte din societatea civilă este de acord cu el.

Niciun alt cântăreț de la Untold nu a fost amendat, a spus Gheboasă, după ce a aflat că trebuie să plătească 1.000 de lei pentru proferare de injurii în timpul prestației sale pe scenă. Deși și alții au avut versuri la fel de rele, „m-au amendat doar pe mine pentru că sunt țigan”, a postat cântărețul pe rețelele de socializare. „Cum să fac rasism, eu iubesc țiganii, eu reprezint țiganii. Jandarmii mi-au dat amendă pe ochi frumoși. În comentarii sunt cele mai rasiste jigniri la adresa mea, e ură de rasă”, pretinde cântărețul.

În replică, reprezentanții Jandarmeriei au declarat că instituția nu aplică amenzi discriminatorii pe criterii sociale, etnice sau religioase, ci pe principiile imparțialității, echității și respectului pentru drepturile și libertățile cetățenilor. Potrivit acestora, motivul pentru care a fost amendat contravențional cântărețul a fost „proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor”.

Totodată, Jandarmeria a sesizat și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării „pentru analizarea actului artistic, a cuvintelor și expresiilor utilizate, din perspectiva comiterii unor eventuale fapte antisociale de discriminare”.

CNCD: E o speță în premieră

Întrebat abrupt cu cât îl va amenda Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pe cântărețul Gheboasă pentru prestația de la Untold, președintele Csaba Asztalos a replicat: „Noi n-am spus niciodată că-l vom amenda. În acest moment, avem o plângere și vom urma procedura de citare a părților. După audieri, vom face o analiză pe dosar și Consiliul va decide dacă s-a depășit sau nu limita libertății de exprimare. Dacă se ajunge la concluzia că da, în funcție de faptă, amenda începe de la 2.000 de lei și poate ajunge la 100.000 de lei. Ca în orice speță”, a explicat șeful CNCD pentru „Adevărul”.

Întrebat dacă după părerea lui s-a depășit acea limită a libertății de exprimare, șeful CNCD a declarat că nu se poate antepronunța. Acesta a admis că analiza este una dificilă, pentru că, până acum, nu au mai avut un astfel de caz: „Este o speță dificilă și complexă, cu elemente de noutate. Comportă multe discuții. Trebuie analizat contextul, dacă s-au respectat anumite reguli, auditoriul care a fost acolo – dacă au avut acces minori – se va analiza și răspunderea celor care au organizat festivalul, cât intervine statul sau nu în libertatea de creație. Până acum nu am avut o speță de acest gen. Am avut comparabile, dar nu de acest gen. De exemplu, cazul Dani Mocanu, soldat cu o condamnare penală. Și vă mai specific ceva: Consiliul e compus din 11 membri. Eu sunt unul și am doar un vot. Nu decid eu. E important ca libertatea de creație și de exprimare să fie protejată, în același timp nici discriminarea nu este permisă. O spune Constituția, nu o spun eu. Va trebui să găsim elemente de analiză care să răspundă așteptărilor legii”, a afirmat șeful CNCD.

Audierile vor dura între trei săptămâni și o lună, a mai spus Csaba Asztalos, după care într-o lună și jumătate am putea avea o decizie în acest caz: „Mai ales că există un interes public foarte accentuat. Repet, e o speță cu multe dileme”.

Sociolog: De ce are un public atât de numeros?

Pentru sociologul Gelu Duminică, activist pentru drepturile romilor, profesor asociat la Facultatea de Sociologie a Universității București, ar trebui să ne intereseze mai puțin cum se numește cântărețul în cauză și mai mult de ce are el un public atât de numeros.

„Dacă actul artistic ar fi fost întâmpinat de huiduieli, foarte probabil ca el să nu mai fi cântat a doua oară. Dacă videoclipul lui nu ar fi avut 20 de milioane de vizualizări, foarte probabil ca artistul respectiv să fi fost descurajat să mai producă o melodie cu astfel de mesaj”, punctează Gelu Duminică, citat de Europa Liberă. „Ca părinte, unde e responsabilitatea ta în povestea asta? Care-s valorile pe care tu le dai copiilor tăi, astfel încât ei să nu consume genul ăsta muzical? Problema nu e că muzica asta există, ci că muzica asta e generatoare de succes, care este dat de public, nu e dat de cântăcios”, mai spune sociologul.

La rândul său, profesorul Mihai Maci, expert în educație, remarcă faptul că, astăzi, scandalul este cel mai bun vector de vizibilitate. În acest caz, Gheboasă și-a făcut o reclamă incredibilă adăugând câteva zerouri în plus la cifra câștigurilor de pe la nunți, în timp ce festivalul în cauză a mai împins niște limite, rămânând mereu pe val. „Rămâne totuși și ceva straniu și misterios în fenomenul mulțimilor înghesuite la scena manelistului. Nu toți sunt adolescenți imberbi, cărora vorbele tari le exorcizează frustrările; dimpotrivă, mulți sunt oameni așezați, au copii, lucrează în «sectoare productive», apar – peste săptămână – în costumele de corporație (care seamănă izbitor cu cele ale chelnerilor din lumea bună) și vorbesc acea limbă artificială (și corectă politic) care se învață pe la training-urile de trei zile de la Sinaia și Poiana Brașov. Totuși, asta nu-i împiedică să iasă în bermude, șlapi și ochelari de soare, să se zbenguie voioși sub scena Gheboasei și să repete în cor cuvintele incriminate. Cum se explică asta?”, subliniază expertul pe Contributors.ro.

Cât privește vulgaritatea, mai spune Mihai Maci, din păcate, la noi sunt scandaloase cuvintele ce numesc o realitate și nu realitatea ca atare: „Atât timp cât aceasta din urmă nu e numită, nu există nimic scandalos. Or – fără nici o supărare – aceasta e exact definiția ipocriziei: tabu-izăm cuvintele și, nenumind ceva, ne facem că acel ceva nu există. În rest, vorbim cu toții gros, nu mai sesizăm abnormul de limbaj (tinerii folosesc cuvintele desemnând organe și funcții efectiv ca markeri ai punctuației în limba vorbită), „ne descurcăm” care cum poate (rata uriașă a avorturilor o arată), sunt campioni la videochat, ne batem – fără discernământ – părinți, nevastă, copii (și mai scăpăm ceva și la vecini), furăm pasional, ne ciocnim cu mașinile etc., dar ferească Dumnezeu să folosim un „cuvânt jignitor”! Am mai avut de-a face cu lucrurile acestea și când s-a vorbit de educația sexuală în școli. Cel mai vulgar lucru în societatea românească e tăcerea ipocrită cu privire la bolile ei rușinoase”, atrage atenția expertul.

Păun; Mulți cântau cu el

Fostul parlamentar Nicolae Păun, șeful Asociației Partida Romilor Pro-Europa, e de părere că s-au creat prea multe discuții în spațiul public pe marginea textelor din cântecele lui Gheboasă, de la Untold: „Cu privire la prestația tânărului Gheboasă, observ că acest nou curent muzical apărut pe piață este agreat de o bună parte din noua generație de adolescenți, așa cum am văzut pe imaginile de la Untold. Am văzut numeroși adolescenți care îi știau versurile și cântau cu el. Gheboasă intră pe aceeași linie de prestație muzicală cu artiștii de la BUG Mafia, La Familia și Paraziții, care folosesc același limbaj. Festivalul Untold, ca și celelalte festivaluri organizate în România, au ca scop partea comercială. Interesul organizatorilor e să aibă cât mai mulți spectatori și profit cât mai consistent. Cred că i s-a făcut o reclamă mult prea mare acestui act muzical”, a spus Nicolae Păun.

Rețelele de socializare au luat foc după apariția în ultimele zile a mai multor clipuri video filmate la festivalurile de muzică Untold și Electric Castle în care cântăreți de trap – un gen muzical derivat din rap – utilizează expresii obscene la adresa femeilor, romilor, încurajând consumul de alcool și de droguri, mulți dintre spectatori fiind minori și cântând împreună cu aceștia.

CNA se delimitează de cazul Gheboasă

Reprezentanții Consiliului Național al Audiovizualului au declarat, joi, că sesizarea platformei YouTube cu privire la cântecele unor cântăreți de trap nu are legătură cu scandalul Gheboasă, ci cu faptul că nu erau semnalate ca având un conținut nepotrivit pentru publicul minor. „Speța a fost analizată în data de 24.05.2023, când au fost discutate rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare, ca urmare a unei reclamații din acea perioadă, pentru mai multe melodii care aparțin genului musical trap (Albert Nbn și Nane – Zoro; Albert Nbn – Beto; Nane feat. Amuly, Credit și Solomon – Rotație; Killa Fonic feat. Azteca și Nane - Kpcoca; Amuly – Constant), identificate pe platforma de partajare a materialelor video YouTube. Membrii Consiliului au decis să transmită o notificare către Google Ireland Limited, deoarece au constatat că accesul la videoclipurile monitorizate nu este restricționat minorilor, nefiind utilizat niciun instrument de verificare a vârstei utilizatorului”, potrivit CNA.