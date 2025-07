„Cea mai extremistă generație este cea a tinerilor”. Declarația controversată a lui Andrei Caramitru care a stârnit reacții pe Reddit

Economistul Andrei Caramitru atrage atenția asupra a trei fenomene care fac din tinerii de astăzi „cea mai extremistă” generație. Postarea sa a fost intens comentată și criticată pe platforma Reddit.

„La nivel global, dar și la noi, cea mai extremistă generație este cea a tinerilor: ori sunt de extremă stângă dură (în special femeile și cei cu educație), ori de extremă dreapta dură (mai degrabă bărbații și cei cu mai puțină educație). Majoritatea tinerilor sunt profund anti-democrație, vor să dea foc, să pună un dictator, ori de stânga, ori de dreapta. Asta e catastrofal, pentru că tinerii vor ajunge la putere în curând și, deci, evoluția spre dictatură pare inevitabilă”, scrie Andrei Caramitru pe Facebook.

Economistul vine și cu explicația: trei fenomene despre care nu se vorbește absolut deloc.

Primul fenomen invocat este criza locuințelor în marile orașe: „Din prostie progresisto-eco, aproape toate țările au pus bariere la construcția de case și blocuri în orașele mari (singurele locuri unde există joburi). Deci, prețul a explodat peste tot și cei care nu au încă unde sta (tinerii) sunt loviți din plin. Cum să îți faci o viață, o familie, un viitor, dacă ești obligat să stai cu încă 3 prieteni în 2 camere cu chirie, deși muncești? Ce sens are totul atunci?”

Cel de-al doilea fenomen despre care vorbește Caramitru este legat de educație.

„Prea mulți tineri merg la facultate în „specializări” fără viitor. Și la final nu au nimic de făcut, sunt terminați. În loc să facă meserii, știu sociologie sau litere. Catastrofă personală totală. Ajung să iasă din sistem și să vrea să distrugă <<sistemul>>”, este el de părere.

„Fetele caută un bărbat grozav și mai bogat decât ele”

Cel de-al treilea fenomen este legat de emanciparea femeilor în societatea românească.

„Deodată și subit, mult mai multe fete fac facultate decât băieți. Fetele tinere fac mai mulți bani și o duc mai bine decât băieții tineri – în medie – în orașe. Și societatea nu s-a adaptat la așa ceva: fetele caută un bărbat grozav și mai bogat decât ele, băieții caută o fată care să le gătească și să fie drăguță cu ei. Deci nu se mai găsesc între ei, devin singuri și frustrați complet, ajung să se urască unii pe alții”, susține economistul.

Concluzia lui Caramitru este extrem de pesimistă: societatea e în implozie accelerată.

„E o imensă, imensă problemă. Societatea e în implozie accelerată. Nimeni însă nu face nimic, nici măcar nu înțelege ce se întâmplă. Și vă plezni societatea o ce va plezni. Vai de capul nostru”, a conchis el.

„Aceleași idei preluate și reciclate din SUA și vest, și aplicate pe România”

Postarea lui Caramitru a atras zeci de comentarii pe platforma Reddit.

Prezentăm câteva dintre ele:

„M-am săturat să văd aceleași idei preluate și reciclate din SUA și vest, și aplicate pe România ca și cum ar fi același rahat... mai ales când alea nu-s neapărat valabile nici în vest”, a scris cineva. Acesta nu e de acord că s-au pus bariere la construcția de case și blocuri în orașele mari: „Ba nene, trăim în aceeași țară? Că la noi, dacă găsești un petic de câțiva metri de spațiu între 2 blocuri, se ridică imediat complex „residence” lipit balcon în balcon de clădirile din jur. Despre ce vorbim aici?”

„De aia cu specializările fără viitor la facultăți, în condițiile în care România e pe ultimul loc în Europa la numărul absolvenților de facultate (23%)”, a mai comentat acesta.

Un alt comentator vine cu o replică: „Asta cu construirea e adevărată. Se construiește puțin și foarte prost din cauza corupției. Se fac blocurile alea plomba dar se fac puține pentru că primăria coruptă agrează doar o mana de dezvoltat ori. Nu e o piata liberă. La Iași de exemplu durează 2 ani sa iei o hârtie care ar trebui sa dureze două săptămâni. Eu am stat cu casa in proces de edificare doi ani înainte să o pot cumpăra legal prin credit la banca. Toate astea adaugă fricțiune (intenționat) pentru ca mafiile imobiliare sa prospere. Pe de-o parte pentru că doar ei pot construi și construiesc prost și fără să respecte proiecte (in cârdășie cu primăria) și pe de altă parte că prețurile sunt ținute sus din cauza limitării ofertei și le crește profitul.”

„A folosit toate sperietorile de dreapta care există: progresism, ecologie, diplomele fără valoare, femeile care nu mai gătesc și vor joburi și care distrug societatea. Realitatea e ca tinerii au fost extremiști întotdeauna, ei sunt motorul schimbarii.”

„Legat de băieți și fete.... Domnule Caramitru studiați va rog eu ce puteai face cu minimum pe economie în 1950-70 în vest. Daca ar avea toți puterea de cumpărare de atunci iar statul nu ar mai avea titlul de "IUBESC CORPORAȚIILE/MONOPOLURILE/SINECURILE DE STAT #1" și ar încerca să adreseze probleme, tot "războiul" femeie bărbat e nul”, a comentat altcineva.

„Multe din ideile lui Caramitru, chiar dacă se aplică într-o anumită măsură în anumite părți ale lumii, nu sunt universal valabile. E evident că nu poți să generalizezi pentru toate țările sau situațiile. Contextul din România, spre exemplu, are particularitățile sale și e foarte diferit față de ce se întâmplă în alte locuri, cum ar fi în SUA sau în vestul Europei.”