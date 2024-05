Campania O Românie Curată Începe de Acasă: Peste 500 voluntari au colectat 22 tone de deșeuri și au plantat 2500 de puieți

Procter & Gamble și Act for Tomorrow au lansat a șaptea ediție a campaniei O Românie Curată Începe de Acasă. Acțiunea de colectare a deșeurilor din natură s-a desfășurat în 6 orașe din România în perioada aprilie - iunie, pentru a încuraja o implicare activă a comunității în protejarea mediului.

În cadrul acțiunii, peste 400 de voluntari din București/Ilfov, Pitești, Iași, Ploiești, Făgăraș, și Craiova, au colectat peste 22 tone de deșeuri. Cu sprijinul organizațiilor abilitate, o parte dintre acestea vor fi reciclate. De asemenea, peste 100 de voluntari au participat la o acțiune de plantare de puieți în Urlați, Prahova, în primăvara acestui an.

Andrei Coșuleanu, Președintele Act for Tomorrow, a declarat: "În urmă cu 7 ani, alături de P&G România am pornit într-o nouă călătorie, prin care ne-am propus să contribuim la protejarea naturii. Acest drum continuă, iar în acest an ni s-au alăturat noi voluntari și parteneri din comunitătile locale, care ne-au sprijinut să curățăm deșeurile aruncate în mod iresponsabil în natură. <<O Românie Curată Începe de Acasă>> este mai mult decât un proiect, este o mișcare, un efort colectiv și un exercțiu de mobilizare comunitară, în care sutele de voluntari care ne sunt alături an de an au o misiune comună: aceea de a se implica pentru a contribui ca lumea să devină un loc mai verde și mai curat pentru noi și generațiile viitoare.”

Campania O Românie Curată Începe de Acasă a fost lansată în 2018 și a devenit treptat o acțiune care a reunit voluntari P&G, ONG-uri și comunități locale, într-un efort de a curăța de deșeuri zone din întreaga țară. Până acum, s-au implicat peste 3.500 de voluntari, din 24 orașe din România, fiind colectate peste 44 tone de deșeuri. În același timp, datorită eforturilor voluntarilor și ONG-urilor partenere, au fost plantați peste 12.500 de puieți.

Despre Procter & Gamble

Prin produsele sale, P&G ajunge la aproximativ cinci miliarde de oameni din întreaga lume. Compania are unul dintre cele mai puternice portofolii de branduri de încredere, de calitate, lideri în categoriile lor, precum: Always®, Ariel®, Crest®, Fairy®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tide®, Vicks®, Viakal, Swiffer, Aussie. Comunitatea P&G include operațiuni în aproximativ 70 de țări din întreaga lume. Pentru cele mai recente știri și mai multe informații despre P&G și brandurile sale, vă rugăm să vizitați https://ro.pg.com/.

Despre Act for Tomorrow

Act for Tomorrow este un ONG creat de o echipă de oameni pasionați și dedicați, care și-au propus cu resursele lor să contribuie la dezvoltarea unei lumi mai bune, mai responsabile și curate. AFT își concentrează resursele și know-how-ul pentru realizarea unor proiecte sub umbrela sustenabilității și a creativității, care să aibă impact direct atât asupra cetățenilor, cât și a zonelor defavorizate din România.