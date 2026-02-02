search
Beneficii de ambele părți. Cât de mult contează ca angajatorii să ofere mai mult decât salariul fix

0
0
Publicat:

De la abonamente medicale până la zile libere extra, decontarea transportului sau vouchere culturale - toate sunt beneficii pe care companiile le pot oferi. Scopul lor? Să crească motivația angajaților și, în același timp, productivitatea. În ultimul timp, se remarcă o trecere de la beneficiile clasice la cele flexibile, pe care angajații le pot alege în funcțiile de nevoile lor. Dincolo de categoria din care fac parte, ele ar trebui să reprezinte norma pe piața muncii, spun specialiștii. ,,Cred că nu poți să-ți permiți să nu oferi anumite beneficii", atrage atenția Oana Botolan, expert în consultanță organizațională și strategie HR.  

Angajații fericiți sunt mai productivi FOTO CPO Magazine
Angajații fericiți sunt mai productivi FOTO CPO Magazine

Ce aduc în plus beneficiile

Pe o piață a muncii tot mai competitivă, salariul nu este singurul care atrage și fidelizează. Deși sunt numite beneficii pentru angajați, acestea aduc de fapt beneficii de ambele părți. 

,,Până la urmă toate aceste eforturi și costuri la care se angajează companiile sunt menite să aducă un confort sporit angajaților, un nivel de motivație crescut, astfel încât și retenția să fie mai mare, și productivitatea, și rezultatele", explică Oana Botolan expert în consultanță organizațională și strategie HR.

Același lucru îl arată și cercetările. Un studiu publicat în 2025 de AIDE Interdisciplinary Research Journal arată că nivelurile ridicate de motivație la locul de muncă sunt corelate cu satisfacția față de beneficiile și stimulentele oferite de angajator, mai ales dacă acestea corespund așteptărilor și nevoilor lor. 

,,Cred că nu poți să-ți permiți să nu oferi anumite beneficii. Dar acest lucru este valabil de când a apărut prima companie din lume. Dintotdeauna a existat această nevoie. Dincolo de plata sumelor pentru munca prestată, întotdeauna partea de beneficii e o necesitate. Nu cred că putem să ne gândim la angajatori care să nu acopere absolut nimic, să dea un salariu și atât", atrage atenția Oana Botolan. 

Cele mai populare beneficii

Experta în strategie HR nu include bonurile de masă la beneficii extra-salariale. 

,,Sunt până la urmă tot parte financiară din pachetul de compensare, pentru că reprezintă o sumă de bani", spune Oana Botolan. 

Abonamentele medicale sunt pe primul loc ca popularitate, urmate de asigurările de sănătate. Dacă acestea includ și partea de stomatologie, sunt cu atât mai apreciate, iar unele companii oferă abonamente sau reduceri și pentru membrii familiei angajaților.

Un loc fruntaș între cele mai oferite, dar și dorite beneficii sunt cele care țin de wellbeing

,,Și aici vorbim despre facilitățile de la locul de muncă: că e vorba de discounturile la restaurantele din jur, că e vorba de o cantină în cadrul companiei, săli de relaxare, reduceri la produsele companiei", explică Oana Botolan. 

Citește și: „Nu mai muncim de frică”. Generația Z rescrie regulile jocului și nu mai acceptă locuri de muncă abuzive

Zilele libere extra (pentru motive personale sau de ziua de naștere). sunt și ele mereu bine-venite.

,,Pe lângă acestea, mai există și acele zile de concediu de odihnă suplimentare, în funcție de vechimea în companie. Și sunt foarte multe companii care oferă. Se poate ajunge astfel la un număr plăcut de zile de concediu de odihnă acoperite de către companie", spune experta în consultanță organizațională. 

Totodată, unele companii oferă și subvenții pentru educație timpurie, în sprijinul angajaților cu copii.

Studiu realizat în industria IT. Beneficiile flexibile, printre cele mai dorite

Un studiu realizat de CTeam Human Capital în 2025 în industria IT arată cât de lungă poate fi lista beneficiilor, dar și tendința angajatorilor de a se orienta către beneficiile ancorate în nevoile angajaților. 

,,În industria IT, fiind atât de multă concurență pe piața forței de muncă, partea de beneficii s-a dezvoltat extrem de mult, variat și inventiv. Din ce în ce mai multe companii oferă beneficii flexibile, tocmai pentru că angajatul să poată să-și aleagă - în limita aceluiași buget - tipul de beneficiu care i se potrivește cel mai bine", explică Oana Botolan. 

Printre beneficiile flexibile se numără abonamentele la sală  sau voucherele culturale, prin care își pot cumpăra cărți sau bilete la spectacole.

40% dintre companiile din IT oferă vouchere la sală FOTO Shutterstock
40% dintre companiile din IT oferă vouchere la sală FOTO Shutterstock

Nu lipsesc nici beneficiile ,,tradiționale": 

,,Vorbim de mașină de serviciu sau acoperirea totală sau parțială a cheltuielilor de transport, că e vorba de abonamente pentru transportul în comun sau ride sharing; partea de training - atât pe zona de hard skills, cât și pe zona de soft skills - care poate să fie considerată beneficiu, dar care poate să fie încadrată și la obligațiile companie -; abonamente de toate felurile, că e vorba de abonamente la diferite librării online sau resurse online; participarea la conferințe și evenimente internaționale".

Și teambuildingurile au rămas populare. În 2025, 30% dintre companiile din IT ofereau astfel de ieșiri angajaților. 

Banii vor prima întotdeauna

Chiar dacă beneficiile sunt foarte importante, pe piața din România, în contextul economic actual, ]n 2026, banii sunt cei care vor prima atunci când vine vorba de angajare, crede experta în HR.

,,La un anumit nivel de confort financiar, s-ar putea ca diferențele de sumă să fie minimale și atunci într-adevăr beneficiile să facă diferența. (...) Dar sunt mici șanse să accepte o ofertă cu salariu mai mic doar pentru că există niște workshopuri interesante, o cafeterie frumoasă; toate acestea vor contribui, desigur, la starea de bine și motivația angajaților, dar partea financiară rămâne la baza piramidei. Mai ales în condițiile actuale: creștere de cost al vieții, inflație etc", spune Oana Botolan. 

