Avertismentele IGSU după instalarea gerului: Apele îngheţate „nu sunt locuri de joacă”

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) avertizează, în contextul ninsorilor abundente şi a gerului din ultimele zile, că cetăţenii trebuie să fie atenţi la polei şi gheaţă.

„Ninsorile din Capitală și din alte zone ale țării au dus la depuneri semnificative de zăpadă pe acoperișuri, carosabil și trotuare, iar temperaturile scăzute favorizează formarea poleiului, ceea ce crește riscul de accidente”, transmite IGSU luni, 2 februarie.

De aceea, instituția recomandă cetățenilor să poarte încălțăminte de iarnă, cu talpă sau branțuri antiderapante, și să se deplaseze cu atenție pentru a preveni alunecările și căzăturile.

Dacă apar țurțuri la clădiri, cetățenii sunt sfătuiți să-i îndepărteze cât mai repede.

„Dacă observați țurțuri la streașina altor clădiri, evitați zona și păstrați distanța.”

Potrivit aceleiaşi surse, apele îngheţate „nu sunt locuri de joacă”: „Nu permiteţi copiilor să se apropie de lacuri, râuri sau bălţi îngheţate. Gheaţa poate ceda în orice moment”.

Pompierii le recomandă şoferilor să conducă cu viteză redusă, să păstreze distanţa faţă de celelalte vehicule şi să se asigure că maşina este echipată corespunzător pentru sezonul rece.

„Este important de reţinut că îndepărtarea zăpezii, ţurţurilor şi gheţii din faţa locuinţei sau a sediului firmei nu este doar un gest de responsabilitate civică, ci şi o obligaţie legală”, încheie IGSU.

Administrației Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ger și temperaturi deosebit de scăzute, care vizează aproape toată țara și este valabil pentru perioada 2 februarie, ora 10:00 – 3 februarie, ora 10:00.

În Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra între -9 și -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista și pe parcursul zilei.

Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 și -8 grade.