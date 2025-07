„Are demisia mea pe masă”. Ministrul Daniel David a cerut să nu fie daţi afară oameni din educaţie şi cercetare

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a cerut să nu fie daţi afară oameni din educaţie şi cercetare şi nici să nu scadă salariile indiferent de măsurile care se iau în alte domenii.

Acesta a afirmat luni seara, la Antena 3, că dacă se va ajunge la așa ceva, atunci premierul Ilie Bolojan are demisia sa pe masă.

„Eu am spus foarte clar, iar premierul ştie, că are demisia mea pe masă: am spus că pe termen scurt, indiferent ce facem cu măsurile pe care le luăm şi ce gânduri avem, din educaţie şi cercetare nu dăm oameni afară, în alte sisteme vedeţi că discută despre disponibilizări. În plus, noi nu tăiem salariile. Nu am vorbit de venituri, repet vorbim de salarii”, a afirmat ministrul Daniel David.

Întrebat de ce a simţit nevoia să spună că are demisia pe masa premierului, Daniel David a răspuns: „Premierul ştie foarte clar cum am discutat la preluarea acestui mandat. Eu am înţeles că analiza tehnico-financiară a scos în evidenţă aceste anomalii în zona educaţiei. Am spus da, le normalizăm, dar nu pot ieşi din cele două principii: raţionalitate, adică cum sunt practicile europene, şi principiul decenţei, cât ne permitem. Pe termen scurt, în educaţie şi în cercetare, nu cred că ne permitem să dăm oameni afară şi nici să ne gândim la reduceri de salarii”.

Ce părere are ministrul Educației de Nicușor Dan și Ilie Bolojan

De asemenea, Daniel David a fost rugat, la Antena 3, să facă o caracterizare psihologică pentru Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan.

„Un psiholog nu poate face evaluarea psihologică public, pentru că vine Colegiul Psihologilor şi mă duce la Comisia de etică”, a răspuns ministrul Educației. El s-a referit totuşi la calităţile celor doi.

„Vă spun despre amândoi că sunt oameni cinstiţi, deştepţi şi care vor binele ţării”, a afirmat Daniel David.

Dreptul profesorilor de a face meditații

În ceea ce privește dreptul profesorilor de a da meditații, ministrul consideră că acestea trebuie să fie fiscalizate şi să nu se desfăşoare în timpul orelor de la şcoală.

„Eu cred că profesorii trebuie să facă meditaţii. Cineva care ştie economie face un business, unu care este medic, după ce termină la spitalul de stat, merge la clinica privată. Cred că şi profesorii au dreptul să facă meditaţii”, a mai spus acesta. El e de părere că trebuie, însă, îndeplinite câteva condiţii.

„Trebuie să fie fiscalizate, trebuie să fie făcute nu în timpul orelor de lucru. Trebuie să aibă grijă să nu fie conflict de interese şi să nu reduci calitatea actului educaţional la şcoala la care lucrezi”, a mai adăugat ministrul Educației.

Potrivit prevederilor actuale, un profesor nu poate să facă meditaţii cu elevii de la clasa sa.