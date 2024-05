Cu ce se ocupă românii când stau la rând să ia lumină. „Un părinte m-a șocat. Mi-am făcut cruce când am auzit ce spunea”

O fostă profesoară de religie din Craiova spune că a rămas cu un gust amar după ce a participat la slujba de înviere. A ales să meargă la Catedrala Sfântu Dumitru din centrul orașului unde erau adunați mii de oameni. Discret, femeia a ascultat ce discutau creștinii în timp ce așteptau să ia lumină.

Maria Simion are 82 de ani și a predat religia în mai multe școli din Mehedinți. După ce s-a pensionat a ales să se mute la Craiova, să fie alături de copii. Femeia povestește că în fiecare an merge la Catedrala Sfântu Dumitru în noaptea de Înviere. Anul acesta a ajuns mai târziu la biserică.

„Nu am putut să mai ajung în față să pot să iau lumină direct de la părinte. Am rămas undeva în spate și ascultam slujba. Dar, din păcate nu prea puteam asculta. Lângă mine erau două doamne care discutau despre ce gătiseră. Se contraziceau zgomotos dacă trebuie sau nu să pui mazăre în salata boeuf. Încet, m-am mutat în altă parte", povestește Maria Simion.

„Am ajuns lângă un alt grup. Erau femei și bărbați, discutau despre petrecerea de-a doua zi de Paște. Cine să aducă drob, cine carnea,la un moment dat", spune pensionara.

Mariei Simion i-a venit ideea să se apropie discret de mai multe grupuri să vadă dacă cineva vorbește despre momentul pe care-l trăiesc.

„Un părinte m-a șocat. Am rămas cu un gust amar când am ajuns lângă acest domn care venise împreună cu soția și copilul. La un moment dat, domnul îi spune fiului să se strecoare și el în față să ia mai repede lumină. Se săturase să stea în picioare. Copilul nu a vrut. În secunda imediat următoare, tatăl l-a apucat de mână și l-a împins în față, fără să-i pese de cei care erau în fața lui. «Grijania ta de copil, mișcă-te că te calc în picioare aici»... Mi-am făcut cruce când am auzit ce spunea... Și m-a șocat că nimeni, absolut nimeni nu a reacționat, nici măcar mama copilului", a mai povestit Maria Simion. Femeia l-a urmărit cu privirea pe cel mic cum se pierdea în mulțime.

„Nu generalizez, dar mulți, foarte mulți oameni nu știu de ce vin la biserică în noaptea de Înviere. Nu i-am văzut nici măcar să se roage. Cred că mai mult de jumătate dintre cei prezenți își butonau telefoanele. Într-un final am luat lumină de la niște tineri. I-am întrebat de ce au venit la biserică. Unul dintre ei mi-a spus că a venit să se roage pentru că urmează să dea un examen, iar altul a zis că a venit să-i mulțumească lui Dumnezeu că familia lui este sănătoasă. Acești tineri mi-au dat speranță că nu este totul pierdut", a conchis fosta profesoară de religie.