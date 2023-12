Afacerea de nișă a unei artiste japoneze în România. „Sper să creez o artă nouă, să fie unică” FOTO VIDEO

Ayako Funatsu, japoneza de 53 de ani din Yokohama care locuiește de 23 de ani în România, a pus bazele în țara noastră unei afaceri inedite: creează într-un stil propriu ieșit din comun flori de hârtie.

Este vorba despre aranjamente florale realizate handmade, printr-un procedeu nou, diferit de origami, deosebit (VEZI GALERIA FOTO VIDEO), pe care l-a conceput personal îmbinând două tehnici – japoneză și americană, create cu materie primă – hârtia specială washi, pictată manual – adusă pentru proiectele sale direct din Japonia și SUA. Ayako a creat astfel un business de nișă și o nouă piață în România.

„Sper să reușesc să fac ceva unic, ce nu mai există”, a menționat japoneza pentru „Adevărul” și a mărturisit că visează ca peste 100 de ani creațiile sale să se regăsească printre colecțiile Muzeului Național de Artă al României.

Aranjamentele florale unice au captat interesul sectorului corporate, al specialiștilor în design interior, precum și al evenimentelor speciale precum nunțile, dar se vând în țara noastră și prin intermediul unui renumit lanț de magazine de mobilier și decorațiuni.

De creațiile artistei japoneze se bucură nu numai românii, căci au pătruns și pe piața internațională prin intermediul aeronauticii din Elveția.

Ayako a dezvăluit pentru „Adevărul” cum a creat brandul Origami & Paper Flowers Natsuko. Povestea despre cum a ajuns ea în România am detaliat-o într-un articol anterior, marca „Weekend Adevărul”.

→ Imaginea 1/13: Ayako Funatsu creatoarea brandului Natsuko și florile sale Foto Mobexpert

30 - cifra magică pentru un nou început

După 12 ani în automatizări industriale, în Japonia și alți 18 în turism, mase plastice și servicii profesionale de recrutare, în România, perioadă în care s-a format și a acumulat experiență, japoneza a realizat ce-și dorește cu adevărat de la viață. Astfel, a decis să pună în practică ceva ce o face să se simtă împlinită.

De cinci ani s-a reprofilat, a luat calea antreprenoriatului și a devenit designer de origami și flori din hârtie, fiind creatoarea Origami & Paper Flowers Natsuko. Are un atelier în care creează aranjamente florale, iar de doi ani, de când a obținut o finanțare în cadrul unei emisiuni TV, afacerea sa a început să prospere.

Astăzi, visează să creeze o artă nouă, care nu mai există, prin dezvoltarea florilor din hârtie și să lase în urmă lucruri nepieritoare:

„Am descoperit care este menirea mea în viață - aceea de a crea o nouă istorie a artei florilor din hârtie. Mi-am dorit ca mai întâi să fac 30 de ani de muncă, în acte, și abia apoi să mă apuc de altceva. Am considerat că s-a terminat un ciclu și că pot să încep un altul. De fapt și când m-am mutat în România aveam 30 de ani. Iar după 30 de ani de muncă, în total, am început o nouă viață... Se poate spune că 30 este pentru mine un număr magic și norocos”.

„Cred că Dumnezeu mi-a dat hârtia să creez ceva, să împodobesc frumos lumea”

Povestea a început în 2016, odată cu primele gânduri legate de ce vrea să lase în urma sa. Iar pasiunea de a confecționa flori din hârtie a plecat de la experiența pe care o căpătase anterior cu aranjamentele din flori naturale:

„Atunci am descoperit tehnica confecționării florilor din hârtie. O prietenă de-a mea, florăreasă, cu care lucram, m-a întrebat dacă pot să fac și altfel de flori, nemuritoare, pentru că tot primea cereri de flori care să reziste cât mai mult. M-am decis să încerc și i-am cerut sorei mele să-mi trimită din Japonia hârtie pentru origami”.

Până la etapa următoare, a mai fost doar un pas: „Ceva a intrat în mine. De când realizam aranjamentele din flori naturale simțeam că lipsește ceva, dar nu știam ce. Dar când am trecut la florile din hârtie și au ieșit foarte bine, am primit multe aprecieri și atunci am avut o revelație”.

Încet-încet a realizat că își dorește să creeze o artă unică în lume, prin dezvoltarea acestei pasiuni: „Dincolo de pasiune, am simțit că aceasta este misiunea mea în viață. Nu cred că este nimic întâmplător. În limba japoneză la hârtie se spune «Kami» care înseamnă de altfel și «Dumnezeu». Cred că El mi-a dat hârtia ca să creez ceva, să împodobesc frumos lumea”.

„Am realizat exact ce vreau”. Drumul de la pasiune la business

Abia în 2018, însă, a început să-și ia hobby-ul în serios. A făcut cursuri online în tehnica japoneză de creare a florilor de hârtie și a mers și în Japonia ca să realizeze la fața locului despre ce este vorba, iar timp de trei luni s-a specializat și în SUA.

„Este diferență între cele două tehnici, americanii se orientează spre business, în timp ce japonezii sunt interesați mai mult de artă. Și aveam nevoie de ambele”, a mai mărturisit Ayako pentru „Adevărul”.

A început să confecționeze flori în garsoniera ei, doar că: „M-am trezit că spațiul este insuficient și atunci m-am văzut nevoită să arunc tot ce consideram de prisos. Am realizat că în viață nu ai nevoie de foarte multe lucruri. Cu cât ai mai puțin, cu atât mai bine. Am realizat exact ce vreau”.

Pe lângă cursurile în tehnica japoneză și americană, a mai urmat și o școală de design de interior.

Creațiile unice concepute în România, zboară cu avioane private în Elveția

„Am început să fac aranjamente florale din hârtie pentru sectorul corporate, apoi cererea a început să vină și din partea decoratorilor de interior, iar mai nou, grație prietenei mele românce, din străinătate, furnizez creații inclusiv în sectorul aviației, flori care ajung în avioanele private din Elveția”, a mai dezvăluit Ayako, în premieră, pentru „Adevărul”.

Primele contracte i-au demonstrat artistei japoneze că aranjamentele corporate, prin oferta personalizată pentru fiecare client, prezintă mari avantaje. Companiile sunt tot mai des interesate să-și decoreze spațiile de birouri, de lucru, cu flori din hârtie pentru armonie, pentru pata de culoare și pentru buna dispoziție pe care reușesc să o creeze. Aranjamentele sunt schimbate periodic în funcție de o serie de criterii: inspirație, brand, temă, anotimp etc..

Finanțarea obținută la „Imperiul leilor” și succesul de după

Lucrurile au început să funcționeze ca la carte după ce a obținut o finanțare, în urmă cu doi ani, în 2021, în cadrul unei emisiuni TV, odată cu promovarea masivă de care s-a bucurat: „Vreau să duc arta florilor din hârtie dincolo de pasiune. După ce am început să dezvolt acest hobby, totul a venit de la sine, chiar și soluțiile pentru partea financiară. Am participat la «Imperiul Leilor» și am obținut o finanțare de la Mobexpert. Datorită lor, au început să-mi vină tot felul de comenzi. Mă ajută enorm și acum, în continuare. De altfel, tot timpul am simțit că voi fi ajutată să reușesc să fac ce-mi doresc cu florile din hârtie”.

Creațiile lui Ayako se găsesc astăzi în toate magazinele acestei companii: „Simt tot timpul că sunt în permanență ajutată să merg mai departe”.

Când a obținut finanțarea, s-a ales și cu un spațiu de creație și de lucru, în Pipera și recunoaște că: „Deocamdată lucrez singură fiecare creație și fiecare produs. Timpul este singura mea provocare și cea mai importantă. Rolul meu în cadrul acestui business este de șef, de subaltern, de șofer, de achizitor, de administrator și nu în ultimul rând de creator... Am nevoie de colaboratori... Pe Facebook există o comunitate a celor care fac flori de hârtie, oameni foarte pricepuți. Doar că tehnica pe care o folosesc eu este diferită, dar românii învață oricum repede...”.

De altfel, recunoaște că cea mai importantă lecție pe care i-a dat-o România a fost cea de a face lucrurile de la zero, iar românii au învățat-o cum să fie creativă în orice moment și să găsească o soluție la orice problemă.

Nunțile, interesul pentru buchete nepieritoare și pentru mesajele scrise în japoneză

Un alt sector în care creațiile artistei japoneze s-au bucurat de mare succes au fost nunțile: „În Japonia după un an de căsătorie se face «nunta de hârtie». Am făcut și eu aranjamentele pentru o astfel de nuntă și consider că a fost de bun augur”.

Printre cele mai entuziaste cliente se numără miresele, cererea fiind din ce în ce mai mare pentru buchetele din ziua cununiei care să reziste o viață. Interes există și din partea cuplurilor care doresc să ofere mărturii de nuntă, botez sau cu alte ocazii speciale: „Tot mai mulți români sunt fascinați de scrierea în limba japoneză și doresc diverse mesaje cu urări, nume, inscripționarea unor momente speciale, pe obiec­tele pe care le creez”.

Atelierele în care românii învață tehnica plierii hârtiei fără lipici sau foarfecă

Mare iubitoare de cultură și tradiții românești, pe care le-a îmbrățișat de când a descoperit România în urm cu 27 de ani, Ayako s-a decis să transmită prin arta origami toată emoția și recunoștința pentru țara care a adoptat-o. Iar românii s-au arătat extrem de dornici și de interesați să afle cât mai multe despre această artă.

A ajuns, astfel, nu doar să creeze aranjamente florale și alte obiecte personalizate, dar și să predea origami, din dorința de a educa atât clienții cât și piața, prin intermediul Atelierelor de Origami Natsuko, în care copii, tineri și adulți deopotrivă învață tehnica plierii hârtiei și a transformării sale în forme uluitoare, cu totul speciale, fără lipici sau foarfecă.

Astfel a ajuns, în ciuda timpului extrem de limitat pe care-l are la dispoziție, să se implice în comunitate, ca voluntară în beneficiul organizației „Hospice Casa Speranței”, dar și la invitația fondatorilor Ansamblului „Moara de Hârtie și Satul Meșteșugarilor” pentru susținerea și promovarea activităților desfășurate de aceștia în satul Comana, de lângă București - locul de care s-a declarat profund de atașată.