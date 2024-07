Adina Vălean, comisar european, critică autoritățile din România pentru au știut că vor închide Valea Oltului dar nu au anunțat „din timp”

Adina Vălean, comisarul european pentru Transporturi, ș-a exprimat nemulțumirea față de decizia autorităților române de a închide Valea Oltului fără un anunț prealabil.

„Ştiam că se va lucra pe Valea Oltului de foarte multă vreme, de când am primit finanţare europeană pentru aceasta autostradă. Pentru economie, pentru companii şi pentru cetăţeni nu e bine ca lucrurile să se facă precipitat, ci ar trebui anunţate din timp”, a spus Adina Vălean, în ultima conferinţă de presă în calitate de comisar european pentru Transporturi.

Începând cu 16 iulie, Adina Vălean va începe noul mandat de europarlamentar, funcţie incompatibilă cu cea de comisar european.

În cadrul conferinței de presă, Vălean a fost întrebată despre reacția sa la faptul că șoferii au fost informați doar cu patru zile înainte de închiderea Văii Oltului. Ea a răspuns că nu vede bine această situație și a reiterat că era conștientă de planurile de lucru pe Valea Oltului de mult timp.

„N-o văd bine. Ştiam că se va lucra pe Valea Oltului de foarte multă vreme, de când am primit finanţare europeană pentru aceasta autostradă. Înţeleg că s-a dorit accelerarea procesului, din câte am înţeles din declaraţiile autorităţilor. Eu nu pot să spun altceva decât că pentru economie, pentru companii şi pentru cetăţeni nu e bine ca lucrurile să se facă precipitat, ci ar trebui anunţate din timp şi pus la punct un sistem care să faciliteze fluidizarea traficului pe rute alternative pe timpul acestor lucrări”, a spus Adina Vălean.

Totuşi, Adina Vălean susţine că termenul de o lună necesar lucrărilor este unul scurt raportat la amploarea proiectului rutier.

„Durează puţin pentru o autostradă. Orice infrastructură nouă presupune blocaje, trasee alternative. Ceea ce ar fi de dorit este utilizarea sistemelor de transport inteligent care să permită informaţii în timp real, rute alternative, hărţi interactive pentru cei care au de ajuns din punctul A în punctul B fără să treacă pe Valea Oltului”, a mai spus ea.

Cum a fost construită șoseaua de pe Valea Oltului. Drumul Carpaților, închis pentru lucrări la autostradă

Drumul de pe Valea Oltului are o istorie de aproape două milenii. În ultimii ani a devenit una dintre cele mai tranzitate șosele din România, însă în această vară, traficul rutier va fi restricționat, din motive de siguranță.

Drumul național de pe Valea Oltului a devenit tot mai aglomerat în ultimele decenii, însă traseul său era cunoscut încă din Antichitate.

Prin defileul Oltului, care leagă prin Munții Făgăraș și Munții Lotrului regiunile istorice Transilvania și Muntenia, s-au strecurat o parte din armatele împăratului roman Traian, în timpul războaielor daco-romane de la începutul secolului al doilea.

Romanii au construit pe Valea Oltului un drum pe alocuri suspendat pe bârne, împlântate în versanți, iar rămășițele sale au fost identificate în zona Racovița (Cornet) la ieșire din Parcul Național Cozia. Urmele unor fortificații romane se întâlnesc pe întregul defileu al Oltului.