„Big Brother” în spitale, un proiect mort din fașă. Medic ATI: „Nu m-aș simți confortabil să lucrez supravegheată video”

Paturi de spital dotate cu butoane de panică și camere video instalate în unitățile de terapie intensivă. Sunt propuneri care fac parte dintr-un proiect legislativ respins de Comisia de sănătate din Senat și care nu sunt agreate nici de medici și nici de specialiștii în securitatea datelor.

Proiectul de lege, depus de USR în contextul scandalului iscat la Spitalul „Sfântul Pantelimon” din București, prevede obligația spitalelor de a instala butoane de panică la toate paturile din saloane. Proiectul mai prevede și amplasarea de camere video astfel încât să asigure „monitorizarea continuă a activităților medicale, fără însă a compromite intimitatea pacienților”.

Înregistrările video ar urma să fie stocate minimum 30 de zile, exclusiv pentru monitorizarea calității actului medical, investigarea unor eventuale incidente sau asigurarea securității pacienților și a personalului medical. Proiectul prevede și sancțiuni pentru spitalele care nu vor respecta legea, în cazul în care aceste modificări ar trece de Parlament. Este vorba despre amenzi între 50.000 și 200.000 lei.

Emanuel Ungureanu: „S-ar evita multe situații litigioase”

Emanuel Ungureanu, deputat USR, unul dintre inițiatorii proiectului de lege, a declarat că aceste camere de supraveghere amplasate în secțiile sensibile precum ATI, UPU și sălile de operații „ar fi permis monitorizarea continuă a evenimentelor din zonele respective, ceea ce ar fi descurajat practicile neetice și ar fi oferit dovezi în cazul unor situații litigioase. Am fi evitat situațiile penibile în care pacienții filmează asistentele, asistentele filmează pe ascuns medicii, iar procurorii, în loc să aibă acces la mijloace de probă obiective, au folosit mijloace de bălăcăreală publică, imagini date televiziunilor”.

Ungureanu susține că montarea butoanelor de panică în saloanele de spital ar oferi pacienților un mecanism rapid de alertare în caz de urgență: „Spitalele trebuie să aibă butoane de alarmare, numai că unele au, altele nu au. Obligativitatea este una, cerința din condițiile de acreditare este cu totul altceva. Siguranța și viața pacienților nu ar trebui să fie niciodată puse pe locul doi, iar acreditarea spitalelor nu ar trebui să fie făcută doar de formă, fiecare clădire, fiecare etaj, fiecare dotare ar trebui verificate ca ele să fie exact așa cum scrie în lege și în fișa de acreditare.”

Expert în securitatea datelor cu caracter personal: „O măsură extrem de intruzivă”

Inițiativa amplasării camerelor video este una lăudabilă dacă ar sta și „în picioare” pentru că, susțin experții în protejarea datelor cu caracter personal, metoda este una extrem de intruzivă. „Sunt convinsă că există și alte mijloace care pot determina starea de sănătate a pacientului. Nici nu-mi imaginez cine ar putea să stea non stop cu ochii pe ecrane și să vizualizeze ce se întâmplă acolo. Este o supraveghere intruzivă dat fiind faptul că discutăm despre date speciale, care impun măsuri tehnice și organizatorice mult mai stricte”, a precizat pentru „Adevărul” Daniela Cireașă, președintele Asociației Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD).

Daniela Cireașă mai semnalează și alte aspecte care ar trebui luate în considerare. „Trebuie să ne întrebăm apoi, cine are acces la acele imagini? Cine le vede în timp real? Cine are acces la înregistrări? Unde se stochează acele imagini și cine are acces la arhivă? Unde va fi amplasat ecranul pe care vor rula imaginile respective? Căci discutăm despre date speciale la care ar putea avea acces oricine intră în secția medicală respectivă”.

Daniela Cireașă amintește cazul unui spital din Portugalia care a fost amendat fix din acest motiv. „Tot personalul medical avea acces la datele pacienților fără să existe anumite categorii de drepturi de acces”.

În acest moment, mai spune specialistul în protejarea datelor cu caracter personal, nu ar exista un motiv întemeiat pentru prelucrarea acestor informații.. „Vorbim despre persoane vulnerabile, fie că sunt adulți, fie minori, tot din această categorie fac parte. Internați în ATI nu sunt în cea mai bună formă a lor de sănătate”.

Semnatarii proiectului de lege consideră imaginile surprinse pe camere o dovadă incontestabilă în cazul unei situații care ar putea fi mult mai ușor investigată de către autorități. „Aici discutăm despre o prelucrare de date într-un interes legitim. Însă, de fiecare dată când temeiul prelucrării datelor cu caracter personal este în interes legitim, se face mai întâi o analiză a situației date. În sensul de a vedea dacă aceste interes legitim este mai presus de drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate. La o primă vedere, mi se pare că, în cazul de față, nu sunt mai presus interesele legitime. Mergând doar pe ideea că se va întâmpla ceva la un moment dat…este o prelucrare excesivă”.

Medic ATI: „Nu se justifică o astfel de măsură”

„Faptul că există camere video pe holuri, în fața terapiei intensive, în fața sălilor de operație e una. Dar să le montezi în ATI, e parcă prea mult, după părerea mea”, a comentat pentru „Adevărul” dr. Carmen Pantiș, medic ATI la Spitalul de Urgență Oradea. „Eu nu m-aș simți confortabil să lucrez cu o cameră video care mă filmează non-stop. Pentru că nu filmează doar pacientul, filmează și medicul, și asistante, și familia pacientului. Nu cred că aceasta este esențial pentru bunul mers al lucrurilor”.

Dr. Carmen Pantiș a adăugat că pacienții din ATI sunt monitorizați individual, cu ajutorul aparatelor și a dispozitivelor medicale la care sunt conectați. Iar aceste date și informații sunt centralizate și urmărite în timp real pe niște monitoare. „Avem o monitorizare centralizată. În orice clipă noi știm ce se întâmplă cu pacientul. Îi urmărim funcțiile vitale, știm dacă i-a crescut tensiunea, dacă i-a scăzut saturația, dacă apare o tulburare de ritm, dacă se întâmplă un eveniment, se observă imediat. Nu trebuie să văd fizic pacientul ca să știu dacă este bine sau nu. Nu imaginea este importantă, ci monitorizarea”.

Manager de spital: „Trebuie să respectăm pacienților dreptul la intimitate”

„Pacienții internați în secțiile ATI sunt, cei mai mulți dintre ei, sedați, intubați, inconștienți, unii doar cu pampersii pe ei. Sau poate doar cu un halat subțire, transparent. Evident că o astfel de imagine nu poate încăpea pe mâinile oricui”, a precizat pentru „Adevărul” și dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași. „Trebuie să le respectăm acestor oameni dreptul la intimitate, dreptul de a-și trăi boala cu demnitate. Dacă s-ar înregistra video momentele acelea când se face resuscitarea unui pacient, toată agitația din ATI în acele clipe, credeți-mă este ceva ce nimeni nu-și dorește să vadă. Nu poți risca ca acele imagini să ajungă în spațiul public. Nu sunt de acord cu introducerea camerelor de supraveghere în ATI. Înregistrările video nu au ce să caute aici. Este un subiect foarte sensibil, foarte delicat”, a mai spus directorul Florin Roșu.

În secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, ca peste tot de altfel, există un panou, o unitate centrală, un monitor pe care sunt afișați parametrii fiecărui pacient conectat la aparate. „Iar în momentul în care se declanșează o alarmă știm exact care este pacientul și unde se află patul acestuia”, explică dr. Florin Roșu. Unitatea centrală este amplasată tot în secția ATI, în zona recepției. „Acolo unde stau medicii de gardă. Aceste unități sunt dotate cu sisteme de înregistrare, în așa fel încât dacă apare vreo problemă putem analiza starea pacientului într-un anumit moment”.