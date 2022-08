Prof. Christoph Zielinski: „În centrul nostru de oncologie, putem folosi cele mai noi medicamente în doar 100 de zile de la aprobarea lor de către Agenția Europeană a Medicamentului”

Tot mai mul╚Ťi pacien╚Ťi rom├óni diagnostica╚Ťi cu diverse afec╚Ťiuni oncologice aleg s─â se trateze la Viena, unde beneficiaz─â de terapii de ultim─â genera╚Ťie ╚Öi de expertiza medicilor de renume mondial. Am stat de vorb─â cu Prof. Univ. Dr. Christoph Zielinski, cel care conduce Centrul Academic Central European pentru Cancer din cadrul Wiener Privatklinik, unul dintre cele mai mari spitale private din Austria, pentru a afla care sunt cele mai noi solu╚Ťii medicale ╚Öi facilit─â╚Ťi accesibile pacien╚Ťilor oncologici.┬á

1.        Cât de important este un astfel de centru oncologic pentru regiunea Europei Centrale și de Est?

WPK Central European Academy Cancer Center este cel mai mare centru privat de oncologie din Europa Central─â ╚Öi de Est ╚Öi, totodat─â, una dintre primele institu╚Ťii private specializate ├«n acordarea de servicii interdisciplinare, integrate de diagnostic ╚Öi terapie pentru pacien╚Ťii cu cancer din regiune. De-a lungul anilor, acesta a devenit o adres─â de referin╚Ť─â pentru ├«ngrijiri oncologice la cele mai ├«nalte standarde interna╚Ťionale, primind ├«n fiecare an mii de pacien╚Ťi din peste 20 de ╚Ť─âri, printre care ╚Öi Rom├ónia.

2.┬á┬á┬á┬á┬á Ce avantaje ofer─â centrul ocologic al spitalului┬á Wiener Privatklinik pacien╚Ťilor?

Centrul nostru de oncologie este o institu╚Ťie de pionierat, care adopt─â ├«n permanen╚Ť─â cele mai noi ╚Öi inovatoare metode clinice, ├«ncep├ónd de la teste avansate de diagnostic, ce conduc c─âtre o medicin─â de precizie, p├ón─â la solu╚Ťii interdisciplinare unice, toate acestea oferite de exper╚Ťi interna╚Ťionali ├«ntr-un mediu cald, primitor ╚Öi orientat c─âtre nevoile pacientului.

Unul dintre cele mai importante avantaje oferite pacien╚Ťilor const─â ├«n abordarea noastr─â multidisciplinar─â, care se manifest─â at├ót prin organizarea ├«n mod regulat a comisiliilor oncologice, c├ót ╚Öi prin ├«mbinarea expertizei speciali╚Ötilor cu asisten╚Ťa medical─â la cel mai ├«nalt nivel.

De asemenea, toate investiga╚Ťiile de diagnostic, incluz├ónd PET-CT, RMN, precum ╚Öi analizele moleculare ale ╚Ťesutului tumoral sunt efectuate ├«n acela╚Öi loc, simplu ╚Öi rapid, ceea ce permite ini╚Ťierea unei terapii personalizate, adaptate la caracteristicile individuale ale tumorii.

Comisia Oncologic─â este format─â dintr-o echip─â de exper╚Ťi cu diferite specialit─â╚Ťi, care se ├«nt├ólne╚Öte ├«n mod regulat pentru a discuta cazurile oncologice. Scopul acesteia este de a stabili un plan de tratament potrivit pentru fiecare pacient, lu├ónd ├«n considerare cele mai recente perspective ╚Öi dovezi ╚Ötiin╚Ťifice din specialit─â╚Ťile implicate ├«n acest proces. Din cadrul comisiei fac parte, de obicei, patologi, oncologi, radioterapeu╚Ťi, chirurgi, dar ╚Öi al╚Ťi exper╚Ťi, ├«n func╚Ťie de caz, cum ar fi chirurgi plasticieni, ginecologi sau urologi. Un aport important ├«l au speciali╚Ötii centrului nostru intern de radiologie, care adun─â ╚Öi evalueaz─â o varietate de date clinice ce influen╚Ťeaz─â diagnosticul ╚Öi tratamentul.

3.┬á┬á┬á┬á┬á Care sunt tipurile de cancer cele mai ├«nt├ólnite la pacien╚Ťii rom├óni?

Cele mai frecvent ├«nt├ólnite tipuri de cancer ├«n r├óndul pacien╚Ťilor no╚Ötri rom├óni sunt cancerul de s├ón ╚Öi cancerul pulmonar, urmate de cancerul de colon, tumorile ORL, cancerul pancreatic ╚Öi de prostat─â, precum ╚Öi sarcoamele. ├Än toate ╚Ť─ârile din Europa de Est, cancerul de s├ón este cel mai frecvent diagnostic malign la femei, ├«n timp ce cancerul pulmonar reprezint─â, de asemenea, o problem─â major─â care implic─â ambele sexe, ca urmare a frecven╚Ťei fumatului.

4.┬á┬á┬á┬á┬á Ce evolu╚Ťii recente ├«n domeniul oncologiei considera╚Ťi a fi cele mai importante?

├Än ultimii ani, domeniul oncologiei a trecut prin schimb─âri revolu╚Ťionare ├«n ceea ce prive╚Öte solu╚Ťiile de depistare ╚Öi tratare a cancerului. Aceste evolu╚Ťii se reflect─â printr-o ├«mbun─ât─â╚Ťire semnificativ─â a ╚Öanselor de supravie╚Ťuire ├«n marea majoritate a cancerelor, care s-au transformat cu adev─ârat ├«n boli cronice, ├«n multe dintre cazuri.

Potrivit unei analize recente realizate la nivelul ├«ntregii ┬áregiuni europene, decesele cauzate de cancer au sc─âzut, ├«n ultimii cinci ani, cu 6% la b─ârba╚Ťi ╚Öi 4% la femei. Acest lucru este remarcabil ╚Öi se datoreaz─â mai multor variabile, printre care detectarea precoce, ├«mbun─ât─â╚Ťirea diagnostic─ârii ╚Öi diversificarea op╚Ťiunilor terapeutice, inclusiv prin terapii ╚Ťintite ╚Öi imunoterapii, care au deschis calea c─âtre o abordare "precis─â" a afec╚Ťiunilor oncologice.

Pentru ca pacien╚Ťii s─â poat─â beneficia de noile terapii inovatoare, este nevoie de medici cu un grad ridicat de specializare ├«n aceast─â arie. De aceea, suntem foarte m├óndri de medicii no╚Ötri, care au o reputa╚Ťie mondial─â ├«n diagnosticarea ╚Öi tratarea cancerului. ├Än acest context, este important de men╚Ťionat faptul c─â 9 medici colaboratori ai spitalului Wiener Privatklinik sunt cota╚Ťi ├«n primii 10% oameni de ╚Ötiin╚Ť─â ai lumii, ├«ntr-un clasament recent realizat de Universitatea Stanford. Acest aspect reprezint─â un real beneficiu pentru pacien╚Ťii care apeleaz─â la ajutorul nostru.

5.┬á┬á┬á┬á┬á Pe de alt─â parte, unde vede╚Ťi ├«n continuare cel mai mare poten╚Ťial de dezvoltare ├«n oncologie?

├Än prezent, exist─â dou─â direc╚Ťii principale care stabilesc traseul terapeutic pe care-l va urma pacientul. ├Än primul r├ónd, este vorba despre tratamentul ╚Ťintit al proceselor moleculare care determin─â cre╚Öterea celulelor tumorale, cu ajutorul unor medicamente speciale. Aceast─â abordare se nume╚Öte medicin─â de precizie, deoarece vizeaz─â ├«nl─âturarea ╚Ťintit─â a celulelor tumorale r─âsp├óndite ├«n organism. Din 2010 ╚Öi p├ón─â ├«n momentul de fa╚Ť─â au fost ├«nregistrate peste 100 de medicamente cu aceast─â capacitate. ├Äns─â accesul pacien╚Ťilor la astfel de medicamente nu este garantat ├«n toat─â Europa ╚Öi suntem m├óndri c─â Austria se situeaz─â printre primele cinci ╚Ť─âri ├«n care perioada de timp dintre autorizarea introducerii pe pia╚Ť─â a unui nou medicament ╚Öi disponibilitatea acestuia este de circa 100 de zile. Acest avantaj ofer─â garan╚Ťia abord─ârii terapeutice a oric─ârui tip de cancer conform celor mai moderne standarde.

A doua direc╚Ťie ├«n tratamentul cancerului este imunoterapia, o metod─â care utilizeaz─â anumi╚Ťi compu╚Öi pentru a activa sistemul imunitar al pacientului, permi╚Ť├óndu-i s─â recunoasc─â ╚Öi s─â elimine celulele tumorale. ├Än prezent, avem ├«n jur de 20 de afec╚Ťiuni oncologice ├«nregistrate pentru care imunoterapia are o eficien╚Ť─â dovedit─â ├«n ameliorarea bolii. Terapiile imuno-oncologice devin tot mai importante pe zi ce trece ╚Öi vor cuprinde din ce ├«n ce mai mul╚Ťi compu╚Öi care vor fi combina╚Ťi ├«n mod similar cu protocoalele actuale de chimioterapie.

6.┬á┬á┬á┬á┬á De obicei, dureaz─â foarte mult timp pentru ca progresele din cercetare s─â fie transpuse ├«n practica clinica. De ce este nevoie pentru a aduce terapiile inovatoare la dispozi╚Ťia pacien╚Ťilor c├ót mai repede posibil?

Dup─â cum am men╚Ťionat anterior, ├«n Austria avem norocul de a putea utiliza foarte rapid medicamentele aprobate de Agen╚Ťia European─â a Medicamentului. Acest aspect contribuie ├«n mod categoric la rata ridicat─â de supravie╚Ťuire a pacien╚Ťilor oncologici raportat─â de Austria, aceasta fiind printre cele mai bune din Europa. Accesibilitatea rapid─â la terapiile de ultim─â or─â este unul dintre motivele principale pentru care pacien╚Ťii din str─âin─âtate se adreseaz─â Centrului Academic Central European pentru Cancer din cadrul Wiener Privatklinik.

Peste o mie de pacien╚Ťi rom├óni anual

├Än prezent, pacien╚Ťii rom├óni reprezint─â principala na╚Ťionalitate de pacien╚Ťi interna╚Ťionali, reprezent├ónd o pondere de 35% din totalul acestora. Printre ace╚Ötia s-au num─ârat Monica Purav ╚Öi M─âd─âlina Giur─âscu, dou─â paciente care au beneficiat de expertiza medicilor ╚Öi de tratamentele de ultim─â genera╚Ťie disponibile aici.

ÔÇ×Am primit ├«ntregul suport al echipei Wiener Privatklinik ├«ncep├ónd de la programare p├ón─â la recomandarea celui mai bun medic. Pentru c─â nu am g─âsit ├«n ╚Ťar─â medicamentele prescrise, m-au ajutat cumparandu-mi-le de la Viena. Efectul tratamentului s-a sim╚Ťit chiar dup─â primele zileÔÇŁ, a m─ârturisit M─âd─âlina Giur─âscu.

ÔÇ×Am fost pacienta spitalului Wiener Privatklinik timp de 6 ani ╚Öi sunt recunosc─âtoare ├«ntregii echipe care m-a ajutat s─â trec cu bine peste o afec╚Ťiune oncologic─â. Am avut parte de sprijinul at├ót a echipei din Bucure╚Öti, care m-a ajutat de fiecare dat─â cu program─âri la speciali╚Öti, c├ót ╚Öi din Viena, unde am beneficiat de asisten╚Ť─â ├«n limba rom├ón─â, ├«nso╚Ťirea la consulta╚Ťii ╚Öi tratament. ╚śtiu c─â am avut parte de cel mai bun tratament, deoarece aici am primit o nou─â ╚Öans─â la via╚Ť─â ╚Öi am ├«nvins cancerul ÔÇŁ, a povestit Monica Purav.

Pacien╚Ťii rom├óni pot beneficia de asisten╚Ť─â complet─â pentru deplasarea la spitalul din Viena prin intermediul celor 2 birouri de reprezentan╚Ť─â ale WPK, din Bucure╚Öti ╚Öi din Timi╚Öoara. De asemenea, cei care doresc o a doua opinie privind diagnosticul primit sau recomandarea de tratament, pot consulta exper╚Ťii oncologi din Austria online, ├«n clinica virtual─â WPK Online Healthcare Center.