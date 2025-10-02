Noaptea minții! Laborator de radioterapie, blocat din cauza unei clinici private. Conducerea DSP Neamț, demisă de Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat demiterea conducerii Direcției de Sănătate Publică Neamț, după ce aceasta a blocat avizarea unui proiect pentru un nou corp al Spitalului Județean și a cerut eliminarea laboratorului de radioterapie.

„Explicația? Una de noaptea minții: faptul că, până la finalizarea lucrărilor, ar urma să fie dată în folosință o a doua clinică privată de radioterapie în Piatra Neamț”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete.

Decizia DSP Neamț a surprins conducerea spitalului și autoritățile județene, explicând eliminarea laboratorului de radioterapie prin faptul că, până la finalizarea lucrărilor, ar urma să fie deschisă o clinică privată de radioterapie în Piatra Neamț.

Ministrul Rogobete a catalogat această explicație drept inacceptabilă și a subliniat importanța dezvoltării serviciilor publice: „Este intolerabil să fie împiedicată dezvoltarea spitalelor publice. Interesul pacienților și protecția personalului medical sunt prioritare față de interesele administrative sau private.”

Oficialul a adăugat că rolul autorităților nu este să blocheze proiectele medicale, ci să crească capacitatea sistemului public de sănătate: „Rolul nostru nu este să blocăm dezvoltarea serviciilor medicale, ci să oferim pacienților siguranță, tratament și speranță.”

Ordinul de demitere a DSP Neamț va fi semnat imediat, iar proiectul pentru laboratorul de radioterapie va fi reluat fără întârzieri.

„Nu există justificare! Nu există replică! Domnule director executiv DSP Neamț, vă mulțumesc pentru activitatea depusă, dar de astăzi drumurile noastre se despart. Mâine la prima orǎ voi semna ordinul pentru demiterea conducerii DSP Neamț. Este intolerabil!Pacienții oncologici din Neamț și din întreaga regiune au nevoie de servicii moderne de radioterapie în spitalele publice. Rolul nostru nu este să blocăm dezvoltarea acestora, ci să creștem capacitatea de răspuns a sistemului medical și să oferim pacienților siguranță, tratament și speranță.În mandatul meu, interesul pacienților și protejarea personalului medical vor fi întotdeauna deasupra intereselor administrative sau private”, a transmis Rogobete.