Neurochirurg specializat în străinătate: „Deși voi reîncepe să operez gratuit și fară șpagă la stat, medicii nu direcționează suficiente cazuri”

Un tânăr neurochirurg specializat în intervenții complexe, care de curând a urmat un stagiu de pregătire în Olanda, face un apel pentru a-i fi direcționați pacienți care necesită operații neurochirurgicale complicate, asigurând că aceștia vor fi pe mâini bune.

Neurochirurgul Georgian Ciobotaru, medic specialist în cadrul Spitalului Militar București, este unul dintre profesioniștii care relaționează într-un mod aparte cu pacienții săi. A format o comunitate de aproape 70.000 oameni pe Facebook, iar pe site-ul www.doctorciobotaru.ro le răspunde direct, zilnic, celor care i se adresează și îi cer opinia profesională. În luna iulie a acestui an, spitalul a prezentat rezultatul unei intervenții complexe, medicul Ciobotaru fiind cel care, alături de o echipă de specialiști, a realizat operația.

Georgian Ciobotaru a decis, cu câteva luni în urmă, să urmeze un curs de specializare cu un neurochirurg român care profesează în Olanda, unde realizează intervenții neurochirurgicale deosebit de complicate. Medicul Ciobotaru povestește cum a ajuns să se pregătească în Olanda, dă detalii despre ce a învățat să facă acolo, pentru ca în final să ceară ajutorul comunității pentru a reuși să-și pună în valoare cunoștințele și să le ofere cât mai multor pacienți șansa de a fi tratați „gratuit și fără șpagă”.

„Lucrez ca specialist neurochirurg la stat și nu regret nimic”

„Mai sunt câteva zile și se împlinesc 3 ani de când lucrez ca specialist neurochirurg la stat și nu regret nimic. Am fost lăsat să operez tot ce am crezut că pot face în condiții de siguranță și nu doar că nu mi s-au pus piedici, dar am fost sprijinit oricând am vrut să pun în practică operații nemaiîntâlnite în spital sau în țară. Planul nu a fost niciodată să demonstrez cuiva că știu să operez, ci să operez cinstit, nefăcând greșeli din orgoliu.

Pe la începutul anului, o serie de pacienți cu tumori de bază de craniu îmi ofereau încrederea să îi operez deși nu știam să o fac. Oricât am citit, oricât am exersat pe cadavre, nu aveam încredere în mine, așa că m-am văzut obligat să îi refuz. Întrucât nu știam să existe cineva în țară să efectueze frecvent astfel de operații, m-am îndreptat peste hotare și i-am cerut ajutor doctorului Victor Volovici, un neurochirurg român care a efectuat toată pregătirea postuniversitară în Olanda, unde a și rămas să lucreze. A rămas acolo cu sufletul îndoit părăsindu-și tara, însă nu a uitat niciodată de unde a plecat, așa că acum își oferă ajutorul de peste hotare schimbând sistemul de la 2000 de km distanță”, își începe medicul Giorgian Ciobotaru destăinuirea pe contul său de Facebook.

Neurochirurgul povestește că nici nu îndrăznea să spere că se poate pregăti alături de doctorul Victor Volovici, pentru că „era prea mare diferența dintre noi din punct de vedere profesional”.

„Ce să caut eu acolo? I-am cerut doar să îmi dea un nume de chirurg de la care să învăț. Unul mai de nivelul meu, așa. Însă, întocmai ca în Matei 7:7: „Cereți, și vi se va da [...]”, mi-a oferit un loc în coasta lor timp de 2 luni. Urma să fiu primul acceptat la cursul de chirurgie cerebrală complexă, curs de chirurgie vasculară și bază de craniu, organizat în Spitalul Erasmus din Rotterdam de către echipa V.Volovici și R.Dammers”, continuă medicul Ciobotaru.

A stat alături de echipa medicului Volovici timp de două luni, discutând și observând, spune medicul, fiecare detaliu din operațiile „care nu știu să se fi efectuat până acum în România”: meningioame de sinus cavernos, schwannoame de trigemen prin abord transcavernos, anevrisme voluminoase de PICA cu bypass PICA-PICA și clipare ulterioară, etc.

La finalul stagiului în timpul căruia a fost tratat ca fiind un coleg de-ai lor a primit și două daruri de preț: un microscop cu ajutorul căruia să poată realiza intervenții neurochirurgicale de mare finețe (pe care a anunțat că-l va dona spitalului pentru a-i putea antrena pe rezidenți și specialiști) și promisiunea că va avea sprijinul personal al dr. Volovici, care este dispus să vină în România, pentru operațiile viitoare (dacă Ministerul Sănătății îi va echivala dr. Volovici diploma obținută în Olanda).

Întors în țară a avut în schimb și prima dezamăgire. „Recunosc că am încercat, timid, să mă ofer să merg cu el (n. red. – cu microscopul Zeiss S3, estimat la o valoare de aproximativ 10.000 euro, la mâna a doua) în diverse spitale din țară, care nu au microscop, și să operez acolo, chiar să îl las o perioadă, dar oferta mea nu a prezentat interes”, a mai scris medicul.

„Nu am pacienți”

La finalul postării medicul specialist neurochirurg Giorgian Ciobotaru face și apelul către cei care îl urmăresc, solicitând ca pacienții care au nevoie de intervenții complexe să fie direcționați către spitalul în care activează. Medicul explică pe de o parte ce reușește să facă în spitalul în care activează, iar pe de alta atrage atenția că pacienții ajung deseori în spitale cu dotări inferioare și beneficiază de intervenții chirurgicale realizate după tehnici vechi.

„Acum, vine durerea mea: nu am pacienți. Cumva, deși am creat un site gratuit unde pacienții pot solicita gratis opinii, deși pagina asta are aproape 69.000 de urmăritori, deși m-am întors în țară și voi reîncepe din ianuarie să operez gratuit și fără șpagă la stat, deși mă mândresc oricând cu rezultatele operațiilor mele la cei peste 500 de pacienți de până acum (un repertoriu poate bogat pentru un specialist tânăr)... medicii nu direcționează suficiente cazuri către mine. Simt că degeaba reușesc să externez pacienții în mai puțin de 48 de ore de la operație, fără pansamente, cu părul neras și fară deficite, degeaba fac biopsii atât de ușor și de lipsit de durere că pacienții nici nu au nevoie de anestezie și a doua zi sunt acasă și că degeaba fac operații complexe (meningioame de bază de craniu, schwannoame vestibulare/neurinoame de acustic, chirurgia epilepsiei, anevrisme, etc) dacă pacienții sunt direcționați de la început către alte spitale, unele cu dotări inferioare, cu secții care să nu fi fost renovate recent sau cu medici care folosesc aceeași tehnică de când mă jucam eu cu mingea în curtea școlii”, precizează medicul.

Ajutorul pe care îl cere este să-i fie direcționați pacienți aflați în situații complicate, care pot fi operați la noi în țară, cu sprijinul medicilor ultraspecializați, precum medicul Volovici, care sunt dispuși să ajute. Medicul Ciobotaru mai spune că, într-un cadru legal, îi invită chiar pe alți medici să participe la operații dacă vor.

„Dacă vreți să mă ajutați cu ceva, discutați cu medicii pe care îi cunoașteți și rugați-i să ia legătura cu mine. Răspund oricui pe site (www.doctorciobotaru.ro) sau pe mail (neurochirurgie@doctorciobotaru.ro) aproape în fiecare seară. Mai mult, răsplătesc încrederea aceasta cu feedback despre fiecare pacient – ce am făcut, imagistica de control, ce urmează să facem, poze cu cicatricea, etc. Ba chiar, într-un cadru legal, invit medicii să și participe la operație dacă vor. În plus, este păcat să avem unul dintre cei mai buni neurochirurgi din Europa dispus să ne opereze românii în țara noastră, iar noi să trimitem în alte părți cazurile dificile: anevrismele gigante, malformațiile arterio-venoase, meningioamele de sinus cavernos, meningioamele de cavum Meckel, etc. Așa că dacă vreți să mă ajutați corect, distribuiți postarea aceasta și haideți să fim un sprijin real pentru cei bolnavi”, își încheie medicul apelul.