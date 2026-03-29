Injecțiile pentru slăbit: mituri, riscuri și adevărul despre cine NU ar trebui să le folosească

Injecțiile care ajută la scăderea în greutate, foarte căutate și folosite astăzi, sunt medicamente și au și contraindicații clare pentru anumite categorii de pacienți.

Perspectiva de a pierde în greutate rapid, cu atât mai mult dacă alte încercări au eșuat, surâde multor persoane care se luptă cu excesul ponderal. Acestea văd în injecțiile de slăbit soluția pe care o căutau de multă vreme.

Medicul endocrinolog Ruxandra Dobrescu a explicat pe larg, într-un episod video pe contul său de Youtube, ce sunt analogii GLP-1 -foarte la modă, speculându-se asupra faptului că foarte multe vedete au slăbit folosindu-le -, cine are indicație, dar și cum trebuie folosite aceste medicamente în siguranță.

„Adevărul este că aceste injecții sunt o variantă foarte bună, cu beneficii mari pentru controlul kilogramelor și scăderea complicațiilor metabolice ale obezității, atunci când sunt folosite cu cap!”, a menționat medicul.

„Nu înlocuiesc necesitatea unei alimentații corecte și a mișcării făcute în mod consecvent”

Medicamentele care încep să fie folosite pe scară largă pentru slăbit sunt utilizate de mai mulți ani în tratarea diabetului. Se numesc agoniști GLP-1 pentru că sunt înrudite ca structură cu un hormon pe care organismul uman îl secretă în mod natural la nivelul intestinului - GLP-1 sau Glucagon-like peptide 1, a explicat dr. Dobrescu. Acest hormon este secretat de celulele intestinale ca răspuns la alimentație și are un rol în reglarea glicemiilor și în controlul sațietății.

„În mod firesc, acest hormon are receptori care sunt răspândiți în multe părți la nivelul organismului, cei mai importanți fiind: la nivelul creierului, mai exact în hipotalamus, unde ajută la reglarea apetitului; la nivelul pancreasului, unde sub influența GLP-1 crește secreția de insulină, care are rolul de a regla glicemiile; și la nivelul tractului gastrointestinal, adică la nivelul tubului digestiv, unde acest hormon reglează motilitatea intestinală și în felul acesta contribuie la senzație de sațietate”, a explicat dr. Dobrescu.

Clasa de medicamente în discuție este înrudită structural cu acest hormon care se găsește în mod natural la nivelul organismului și, ca și hormonul, ajută la reglarea glicemiilor și la controlul sațietății, acesta fiind motivul pentru care se folosesc de mulți ani în diabet.

„De ce sunt atât de utile aceste medicamente? Pentru că țesutul adipos în exces ne predispune la o grămadă de complicații. Și știm că obezitatea duce la rezidență la insulină, care este precursorul, să spunem, apariției diabetului zaharat de tip 2, crește riscul de dislipidemie, crește riscul de hipertensiune arterială și toți aceștia sunt factori de risc pentru dezvoltarea bolilor cardiovasculare. Deci, în timp, afectează inimă”, a explicat medicul care sunt efectele în prevenirea anumitor complicații grave, dincolo de aspectul estetic la care se gândesc pacienții.

Medicamentele de acest tip sunt indicate ca adjuvant al unei alimentații corecte și sport la persoane care au obezitate, adică un indice de masă corporală peste 30 de kilograme pe metru pătrat, sau la persoane cu supraponderalitate, adică cu un IMG mai mare de 27, care au și alte complicații metabolice - diabet sau dislipidemie sau hipertensiune.

„Ce e important de reținut este că: 1 - aceste medicamente nu înlocuiesc necesitatea unei alimentații corecte și a mișcării făcute în mod consecvent și 2 - nu sunt indicate la persoane normoponderale sau la persoane care au doar un plus de 3-4-5 kilograme, care le deranjează din punct de vedere estetic”, a subliniat dr. Ruxandra Dobrescu.

Pentru că utilizarea acestor medicamente nu este complet lipsită de riscuri, sub nicio formă nu ar trebui luată în calcul varianta administrării fără a consulta un medic.

„Sunt contraindicate în mod absolut la două categorii de pacienții”

„Agoniștii GLP-1 sunt, în general, medicații foarte sigure, dar sunt contraindicate în mod absolut la două categorii de pacienți”, a arătat medicul.

O primă categorie o reprezintă pacienții care au un istoric personal sau familial de carcinom medular tiroidian, care este o formă de cancer tiroidian care apare câteodată cu transmitere familială. Tratamentul este contraindicat acestei categorii de pacienți pentru că „în studiile inițiale în laborator s-a constatat că la șoricei aceste medicamente cresc riscul apariției hiperplaziei de celule C, care este o etapă pre-malignă în etapa de dezvoltare a carcinomului medular. Aceste efecte nu s-au observat la om și biologia omului este semnificativ diferită de biologia șoricelului, desigur, dar pentru că există acest semnal de alarmă, folosirea acestor medicamente este contraindicată la acești pacienți”, a mai afirmat medicul.

A doua categorie de pacienți la care sunt contraindicate aceste medicamente o reprezintă femeile gravide, pentru că nu există date de siguranță în contextul sarcinii, nefiind studiate. În afara celor două categorii de pacienți care au contraindicație absolută, mai există și alte situații care necesită prudență.

Este cazul persoanelor cu istoric de afecțiuni ale colecistului, de exemplu istoric de litiază biliară (pietre la colecist). Prudența rezidă din faptul că, asemănător altor metode de scădere în greutate, mai ales în condițiile unei scăderi în greutate accelerate, agoniștii GLP-1 favorizează apariția pietrelor la colecist sau apariția colecistitei. „Nu e o contraindicație, dar suntem un pic mai atenți”, a arătat medicul.

„O altă precauție o reprezintă istoricul personal de pancreatită. Pentru că sunt ceva studii care arată că agoniștii GLP1 pot să crească riscul afectării pancreatice la unii pacienți”, a mai semnalat dr. Dobrescu.

Pentru că această clasă de medicamente acționează prin încetinirea motilității tubului digestiv și încetinirea golirii stomacului, acesta fiind unul din mecanismele prin care sunt eficiente (stomacul nu se mai golește în același ritm și asta menține senzația de sațietate), se impune de asemenea o atenție sporită la persoanele care au o afectare gastrică de tipul pareză gastrică, pentru că poate agrava o problemă preexistentă, a mai menționat medicul endocrinolog.

Ce alimente trebuie să eviți dacă iei Ozempic sau alte medicamente împotriva obezității

Din același motiv, tratamentul cu agoniști GLP-1 se întrerupe cel puțin o săptămână înaintea oricărui tip de intervenție chirurgicală și administrare de anestezie, „pentru că e posibil ca tubul digestiv să se miște mai lent și atunci e important ca la anestezie tubul intestinal să fie gol, de aici regula de a nu mânca nimic în dimineața operației”. La o persoană care se tratează cu agoniști GLP-1, este posibil ca stomacul să nu fie complet gol, chiar dacă a mâncat o zi înainte, a mai arătat medicul.

Prudență se impune și în cazul pacienților diabetici, dacă pacientul respectiv are în schema de tratament și insulină sau sulfoniluree, acestea fiind medicamente care scad glicemia iar adăugarea de agoniști GLP-1 poate să crească riscul de hipoglicemie. Tot în cazul diabeticilor este necesară atenție sporită pentru că poate crește riscul de retinopatie. Această categorie de pacienți cu atât mai mult nu ar trebui să recurgă la administrarea medicamentului fără să se afle în monitorizarea medicului diabetolog.

Analizele necesare înainte de administrare

„Din punctul meu de vedere, când am în față un pacient care își dorește să discutăm de tratament cu analogi GLP-1, eu recomand în primă fază un set complet de analize cu un profil general, care să ne lămurească și că nu sunt probleme din punct de vedere hepatice, că transaminazele sunt ok, că nu sunt semne de afectare biliară. Verificăm amilaza lipază să ne asigurăm că nu sunt semne de pancreatită și eventual verificăm o calcitonină ca să ne asigurăm că excludem un carcinom medular tiroidian. Poate fi util eventual și o ecografie de tiroide ca să vedem dacă sunt noduri. Poate fi util de asemenea ecografie de abdomen ca să vedem dacă există litiază biliară sau alte semne de afectare a colecistului, pentru că, spuneam eu, este unul din lucrurile la care trebuie să fim atenți”, a mai precizat medicul.

Preparatele care sunt aprobate la acest moment pentru scăderea în greutate sunt trei: Liraglutida (Saxenda) care are o administrare zilnică; Semaglutida (Wegovi) care are o administrare o dată pe săptămână; Tirzepatida (Mounjaru) - un agonist dual, GLP-1 și GIP, care se administrează de asemenea săptămânal. „Toate cele trei tipuri de medicație se administrează injectabil subcutanat ori la nivelul abdomenului, asta e varianta cea mai comodă, cu regula de a respecta un perimetru de 4-5 cm în jurul ombilicului”, a mai arătat dr. Dobrescu.

Indiferent de variantă, tratamentul trebuie recomandat de către medic, singurul care poate decide formula indicată în cazul particular al pacientului.

„Indiferent cu care variantă începem, vom începe cu doza cea mai mică și în funcție de răspunsul la tratament putem să creștem ulterior dozele ca să obținem răspunsul pe care ni-l dorim. E important să începem cu doza cea mai mică pentru că și aceste medicații au niște efecte adverse pe care e important să le cunoaștem. Aceste efecte adverse sunt cel mai frecvent de tip digestiv, de genul greață, senzație de plenitudine abdominală, meteorism, adică balonări, uneori constipație sau, din contră, diaree, uneori senzație de arsură. În general, și asta e important să știm, aceste reacții adverse sunt blânde, practic de asta începem cu doza cea mai mică, să dăm timp organismului să se obișnuiască cu ele”, a mai adăugat medicul.

Ajustarea dozelor se face tot sub monitorizarea medicului, care evaluează la fiecare control ritmul scăderii în greutate și ce s-a întâmplat cu apetitul. Doza ar trebui să fie suficient de mare pentru a controla apetitul, dar nu atât de mare încât să-l blocheze complet, „pentru că e important să mâncăm”. Tot cu medicul se discută și efectele adverse, cât de serioase sunt și cum pot fi controlate.

„Efectele adverse, spuneam, sunt în general digestive și e important să fim un pic atenți și la administrarea meselor. Să fie mese mici, cantitative, să nu fie foarte dense caloric, să nu fie alimente foarte grase, să evităm prăjelile și dulciurile, pentru că acestea sunt cele care, în general, precipită stările de rău, cumva. Și e important să avem grijă să ne hidratăm cum trebuie, pentru că această medicație poate să taie un pic și senzația de sete. Deci e important să ne propunem să bem lichide în mod consecvent”, a mai atras medicul atenția.

De 5 ori mai eficient decât Ozempic. Ce metode chiar funcționează pentru pierderea rapidă în greutate

„În felul acesta minimizăm pierderea de masă musculară”

În privința alimentelor, trebuie prioritizate proteinele, legumele și fructele pentru consumul de fibre, „pentru că în felul acesta minimizăm pierderea de masă musculară”, a mai subliniat medicul.

Pe de altă parte, creșterea dozei pentru a afecta apetitul și a obține o scădere rapidă în greutate este „o mare capcană”.

„Deși poate ne dorim cumva, în entuziasmul ăsta de a scădea în greutate, să pierdem cât mai repede aceste kilograme, este o mare capcană și e important să nu facem asta. Pentru că, până la urmă, indiferent cât de atenți suntem și cât de corect este manageriată dieta și cât de atenți suntem și pe partea de exercițiu fizic, noi vom pierde, pe lângă țesut adipos, și masă musculară. Și cu cât pierderea în greutate e mai mare, cu atât mai mare parte din mușchi este distrus și este, practic, măcinat în procesul acesta de scădere în greutate, ceea ce nu ne dorim. Din cauza asta ne luptăm pentru alimentație bogată în proteine și sport făcut consecvent, ca să păstrăm masa musculară. Asta e important, pentru că, dacă slăbim foarte repede, pierdem masă musculară, care duce la încetinirea metabolismului, ceea ce ne va sabota mai târziu”, a mai atras atenția endocrinologul. Ce s-ar putea întâmpla este ca organismul să ajungă la un platou care nu mai poate fi depășit, iar în eventualitatea scăderii dozelor sau a întreruperii tratamentului, pacientul poate rămâne cu un metabolism „aproape blocat”. În aceste condiții se reîntorc poftele și kilogramele se pot aduna la loc, motiv pentru care se recomandă varianta sigură de slăbit, cu doze ajustate sub supraveghere și cu mențiunea că sunt niște medicamente care ajută în parcursul de obținere a unui stil de viață sănătos, dar nu înlocuiesc necesitatea unei alimentații corecte și mișcare făcută regulat.