Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
„În Romania nu există un acces uniform la diagnostic şi tratament”. Identificarea unei afecțiuni în bolile hematologice reduce șansele pacienților la viață

În România, una dintre cele mai mari probleme în patologiile hematologice cronice este diagnosticul tardiv. Diferența dintre numărul estimat de cazuri și cele efectiv diagnosticate, precum și numărul de cazuri noi estimate anual, indică un fenomen de subdiagnosticare care afectează direct șansele pacienților.

Conferința SOS Mielom
Potrivit datelor disponibile, anual ar putea exista aproximativ 800 de cazuri noi de mielom multiplu, însă conform Societătii Române de Hematologie incidența realã a cazurilor diagnosticate este de 500 de cazuri noi pe an.

Datele aratã existența unor pacienți care nu sunt diagnosticați. În plus, nu doar mielomul multiplu, ci și alte boli hematologice precum limfoamele maligne, sindroamele mieloproliferative cronice şi sindroamele mielodisplazice sunt frecvent diagnosticate tardiv. Această realitate reduce șansele de control al bolii și pune presiune suplimentară pe sistemul medical.

În practică, observăm că peste 50% dintre pacienții cu mielom multiplu sunt diagnosticați în fazã avansatã, cu boalã activã. Mulți pacienți amână consultul de teama diagnosticului”, explică Dr. Sorina Bădeliță, medic primar hematologie și doctor în științe medicale.

Dr. Sorina Bădeliță, medic primar hematologie și doctor în științe medicale
Simptomele mielomului multiplu sunt adesea nespecifice și pot fi ușor ignorate sau atribuite altor afecțiuni. Printre cele mai frecvente se numără oboseala persistentă, durerile osoase, infecțiile repetate sau severe și anemia.

Analizele uzuale reprezintă primul pas esențial în diagnosticare. O hemoleucogramă modificată poate ridica suspiciuni și poate conduce la investigații suplimentare și la trimiterea către medicul hematolog.

Totuși, accesul la investigații rămâne o provocare. Medicii de familie nu pot recomanda gratuit electroforeza completă și alte analize necesare pentru diagnostic, iar costurile îi descurajează pe mulți pacienți. Este important însă ca pacienții să știe că, prin intermediul medicului hematolog, analizele și investigațiile de diagnostic și tratament pot fi decontate prin CNAS.

„Pacienții diagnosticați cu mielom multiplu și alte afecțiuni hematologice cronice au acces gratuit diagnostic complet şi acces la tratamente moderne, decontate prin Programul Național de Oncologie. Însă momentul diagnosticului face diferența pentru șansele și calitatea vieții”, subliniază Prof. Dr. Daniel Coriu, medic primar hematologie, doctor în științe medicale.

Prof. Dr. Daniel Coriu, medic primar hematologie, doctor în științe medicale
La rândul său, Asociația SOS Mielom atrage atenția asupra rolului esențial al informării. Lipsa unor informații accesibile și a unui parcurs clar pentru pacient contribuie direct la diagnosticarea tardivă.

„Mulți pacienți nu știu când simptome aparent banale ar trebui să îi trimită la medic sau ce investigații să solicite. În Romania nu există un acces uniform la diagnostic şi tratament, existând diferențe mari între mediul urban și rural sau zone geografice. În același timp, după diagnostic, este esențial un management integrat al bolii. Colaborarea între medicul hematolog și alte specialități poate reduce întârzierile și îmbunătăți prognosticul pacienților”, explică Camelia Soceanu, Președinte Asociația SOS Mielom.

Camelia Soceanu, Președinte Asociația SOS Mielom
