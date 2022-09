Cum scapam de pastilele expirate

Românii au strâns cutii întregi de medicamente pe timpul pandemiei, iar acestea au început să expire. Farmaciștii atrag atenția că pastilele neutilizate nu se pot arunca la gunoi deoarece sunt substanțe chimice care au acțiune asupra solului, pânzei freatice și asupra viețuitoarelor acvatice.

În Iași, la sfârşitul acestei săptămâni, în toate centrele de cartier şi în alte cinci puncte din oraș, ieşenii pot aduce medicamentele neutilizate sau expirate pe care le au în casă. Campania „Medicamentele expirate sunt deșeuri periculoase” este iniţiată de Colegiul Farmaciștilor Iași și a fost lansată oficial marți, 13 septembrie. Timp de trei zile, în perioada 16-18 septembrie, ieșenii vor putea duce la 11 centre de colectare din oraș medicamentele pe care le au acasă și pe care nu le mai folosesc din diferite motive.

Farmaciștii ieșeni intenționează ca prin intermediul acestei campanii să îi învețe pe cetățeni cum să contribuie la protejarea sănătății, a unui mediu curat și sănătos și să minimizeze generarea de deșeuri. „Cu toții ne dorim să fim sănătoși, să avem o viață frumoasă și ajungem să apelăm la diferite produse farmaceutice, fie că sunt medicamente sau suplimente, avem acasă astfel de produse. Cred că pandemia de COVID-19 a generat o îngrijorare foarte mare în primă etapă pentru populație și atunci ne cumpăram în fiecare zi, în fiecare săptămână diferite medicamente în funcție de ghidurile de la acea vreme. Astfel am ajuns să avem acasă tot felul de medicamente expirate”, a precizat Gabriela Tătărângă, președintele Colegiului Farmaciștilor Iași.

„Legislaţia, incomplet reglementată“

Preşedintele filialei ieşene a Colegiului Farmaciştilor din România, Gabriela Tătărângă, susţine că este nevoie ca autorităţile să demareze un set de acţiuni coerente privind recuperarea deşeurilor medicamentoase de la populaţie. Gabriela Tătărângă a subliniat că este necesară o reglementară mai clară şi riguroasă a legislaţiei privind medicamentele expirate. „În acest moment, legislaţia cu privire la medicaţia expirată primită de la pacient este incomplet reglementată în România. Într-adevăr, de multe ori ne confruntăm cu situaţia în care pacientul vine cu o pungă de medicamente şi spune că acestea sunt expirate. În acest moment, farmacia, conform legislaţiei, nu este obligată să primească medicaţia expirată de la pacient. Şi atunci noi ne găsim undeva la mijloc. Cred că e cazul ca autorităţile implicate în acest demers să găsească soluţii coerente care să funcţioneze în mod real“, a explicat preşedintele Colegiului Farmaciştilor Iaşi, Gabriela Tătărângă.

Expertul a arătat și de ce este periculos să aruncăm medicamentele la gunoi. „Toate medicamentele sunt substanțe chimice care au acțiune asupra solului, pânzei freatice, asupra viețuitoarelor acvatice. La un moment dat, ele se vor întoarce împotriva noastră”.

O campanie foarte bună

„Campania colegilor de la Iași este una foarte bună. Așa ar trebui să se facă în toate orașele. Colectarea corespunzătoare a medicamentelor neutilizate sau expirate provenite de la populație ar trebui făcută în niște containere care ulterior să fie și sigilate și predate ca deșeuri biologice pentru a fi distruse. În România există un ordin din 2018 cred care spune că medicamentele expirate ar trebui aduse la farmacie, însă acest ordin nu are norme de aplicare. Mai mult decât atât, într-o farmacie comunitară care are un spațiu restrâns nu pot fi aduse toate resturile de medicamente, să spunem că sunt comprimate, unguente, seringi cu insulină, cartușe, pen-uri, măști. Deci, medicamentele sunt foarte variate și atunci în farmacii practic este imposibil de a fi colectate toate aceste resturi de la populație. Noi, la Colegiul București, am și făcut o întâmpinare față de acest ordin și am spus că este imposibil ca aceste medicamente să vină înapoi în farmacii pentru că nici nu există loc, dar există un risc mare de contaminare a ceea ce aduce pacientul de acasă pentru medicamentele care sunt în farmacii pentru a fi eliberate ulterior pacienților”, a explicat prof.dr. Simona Negreș, președinta Colegiului Farmaciștilor București.

Prof.dr. Simona Negreș adaugă că, în alte țări, aceste containere sunt amplasate în spații speciale amenajate de primărie sau în apropierea unor secții de poliție. Pentru că acele locuri trebuie cumva să fie și supravegheate.

„Eu cred că Ministerul Sănătății ar trebui să facă o campanie de informare în urma unor discuții cu primăriile care ar trebui să pună la dispoziție asemenea spații supravegheate în care oamenii să poată arunca medicamentele, dar unde o altă persoană care dorește să vadă ce s-a aruncat să nu poată umbla. Singurele medicamente care ar trebui aduse în farmacii sunt stupefiantele – respectiv tot felul de plasturi cu fentanil, morfină – care pot să rămână de la pacienți oncologici care decedează și nu mai folosesc. Acelea au un regim special. Și la fel și psihotropele. Acestea sunt medicamentel care se returnează în farmacii. Restul medicamentelor s-ar putea recolta în aceste containere de care spuneam”.

Cum se derulează campania

Primăria municipiului Iași va asigura amenajarea punctelor de colectare, iar firma Demeco – preluarea și distrugerea, în mod gratuit, a deșeurilor medicamentoase colectate de la cetățeni. Punctele de colectare vor fi amenajate la centrele de cartier din Nicolina, Frumoasa, Tătărași, Alexandru cel Bun, Păcurari, dar și pe Bulevardul Ștefan cel Mare, în zona căminului T17 din Tudor Vladimirescu, în zona Centrului Medical Arcadia din Bucium, vizavi de Parcul Copou, în Piața Gării sau în zona 1001 Articole din Podu Roș.

Ieșenii vor putea duce în centrele de colectare medicamente expirate, de care nu mai au nevoie, care și-au schimbat culoarea și consistența sau care nu mai au înscris pe ambalaj termenul de valabilitate. „Avem aproape 100% convingerea că sunt date populației mai multe medicamente decât ar fi efectiv nevoie. Trebuie să acceptăm că medicamentul este o substanță chimică, care poate fi la fel de periculos ca orice deșeu care ajunge în mediul înconjurător. Aruncarea medicamentelor la coșul de gunoi, la canalizare, trebuie să dispară”, a precizat Mihai Chirica, primarul municipiului Iași.

Nu vor putea fi colectate medicamentele toxice și stupefiantele (medicamente eliberate pe formulare verzi sau galbene), și nici citostaticele.