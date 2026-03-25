Cum recunoști malaria la timp: de la cazul copiilor infectați recent la metodele de protecție recomandate de medici

Diagnosticul de malarie a fost confirmat în cazul a doi dintre cei trei copii din Iași întorși dintr-o călătorie pe continentul african. Frații, în vârstă de 3 și 5 ani, sunt internați acum la Spitalul de Boli Infecțioase ,,Victor Babeș" din București. Starea lor este bună, a confirmat managerul unității medicale, dr. Simin-Aysel Florescu.

Ce este malaria și cum se manifestă

Malaria este provocată de paraziți din genul Plasmodium, care ajung în organismul uman prin înțepătura unui țânțar infecta. După infectare, paraziții se multiplică în ficat și apoi atacă globulele roșii, provocând simptomele specifice bolii.

,,Prima manifestare începe cu febră și frisoane. Astea sunt primele semne. Și pot continua cu dureri de cap, cu dureri musculare, cu stare generală proastă, chiar și cu diaree. Dacă nu este tratată la timp, în primele cinci-șase zile de la debutul bolii poate să evolueze cu complicații din cele mai severe, până la deces", spune dr. Simin-Aysel Florescu, managerul Spitalului ,,Victor Babeș".

Din fericire, în cazul celor doi copii, de 3 și 5 ani, s-a intervenit la timp, așa că starea lor este bună, iar acum urmează tratament.

Boala nu este contagioasă.

,,Nu se transmite interuman. E o boală vectorială. Rarisim există și alte căi de transmitere, prin expunerea la sânge infectat. Dar nu este cazul nostru", subliniază medicul.

Medicii recomandă tratamentul profilactic înainte de călătoriile în zonele cu potențial endemic

,,Pentru cei care călătoresc în zonele endemice de malarie noi le recomandăm profilaxia anti-malarie, cu o medicație specifică. Care, bineînțeles, este în funcție de vârstă, de caracteristicele generale ale fiecărui călător", spune managerul de la Victor Babeș.

Potrivit medicului, mulți nu vor acest tratament din cauza motivele specifice și în cazul vaccinării: lipsa de informare sau lipsa de încredere în medicină.

Alte recomandări generale sunt:

utilizarea plaselor de țânțari

aplicarea de repelente împotriva insectelor

purtarea hainelor care acoperă pielea

evitarea expunerii în timpul nopții (când țânțarii sunt activi)

Care sunt zonele endemice

Malaria este endemică și prezentă pe tot parcursul anului în țări precum:

Nigeria

Republica Democrată Congo

Uganda

Mozambic

Ghana

Tanzania

Risc semnificativ există și în următoarele țări, mai ales în zonele rurale și în apropierea pădurilor:

India

Pakistan

Bangladesh

Indonezia

Filipine