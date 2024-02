Cum poate gripa să provoace un atac de cord sau un AVC. Medic: „Poate infecta direct celulele inimii”

În timp ce majoritatea oamenilor știu că virusul gripal poate duce la alte complicații de sănătate, cum ar fi pneumonia, bronșita și infecția bacteriană a plămânilor, cercetări recente arată că gripa - o boală respiratorie comună și contagioasă- poate crește, riscul de atac de cord și de AVC.

Potrivit unei serii de cercetări pe parcursul a 7 ani, publicate în The Journal of Infectious Diseases, s-a demonstrat că adulții cu vârsta de 50 de ani și peste, care au avut chiar și un caz ușor de gripă, au prezentat un risc dublu de a suferi un atac de cord sau un accident vascular cerebral ischemic (AVC), la 2 săptămâni după ce au contractat virusul, arată Yahoo Life.

Această probabilitate s-a cvadruplat în cazul adulților cu afecțiuni preexistente care au avut de-a face cu un caz sever de gripă, riscul lor durând până la 2 luni după infecție.

Unul din 8 pacienți a avut un eveniment cardiac acut

Totuși, nu este prima dată când cercetătorii descoperă această legătură. Un studiu realizat în 2020 de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), la care au participat peste 80.000 de adulți spitalizați cu gripă, a raportat că 1 din 8 pacienți (aproape 12%) a avut un eveniment cardiac acut, cum ar fi insuficiența cardiacă acută sau boala cardiacă ischemică acută.

De asemenea, o cercetare publicată în 2018 în The New England Journal of Medicine a constatat o asociere semnificativă între gripă și infarctul miocardic acut - cunoscut și sub numele de atac de cord - în care adulții au fost de 6 ori mai predispuși să aibă un atac de cord în decurs de o săptămână după ce au contractat gripa.

Poate provoca o inflamație a mușchiului cardiac

Care este legătura dintre gripă și evenimentele cardiace grave - și cum pot adulții să prevină să nu devină o statistică? Trei cardiologi explică.

Infecțiile care par să afecteze doar o singură parte a corpului tind de fapt să afecteze mai multe părți ale acestuia, explică pentru Yahoo Life Dr. Gregory Katz, profesor asistent în cadrul departamentului de medicină la Divizia de Cardiologie Leon H. Charney de la NYU Langone Health.

„Gripa poate avea efecte directe și indirecte asupra inimii", spune el. „În ceea ce privește efectele directe, există posibilitatea ca virusul gripal - sau chiar orice tip de virus - să provoace o inflamație a mușchiului cardiac, ceea ce se numește miocardită. De asemenea, poate provoca o inflamație în jurul sacului [sau a căptușelii] inimii, numită pericardită."

„Acest stres poate duce la o ruptură a depozitelor de colesterol”

Dr. Majid Basit, cardiolog la Memorial Hermann din Houston, declară pentru Yahoo Life: „În unele cazuri, virusul gripal poate, de asemenea, infecta direct celulele inimii, ceea ce duce la slăbirea funcției cardiace și la insuficiență cardiacă."

În ceea ce privește efectele indirecte, Katz explică faptul că sistemul imunitar lucrează asiduu pentru a lupta împotriva unei infecții virale, iar acest răspuns poate interfera cu acumularea de colesterol în artere. Basit este de acord și adaugă că o infecție gripală supune organismul la un stres enorm.

„Acest stres poate duce la o ruptură a depozitelor de colesterol, ceea ce duce la un atac de cord", continuă Basit. „În plus, există o creștere a inflamației în timpul unei boli, ceea ce poate face ca plăcile de colesterol să fie mai predispuse la rupere. Un accident vascular cerebral este ca un atac de cord cu ruperea plăcilor, dar se produce în vasele de sânge care alimentează creierul."

Tensiunea, un alt factor de risc

Nivelul tensiunii arteriale poate fi, de asemenea, afectat - un alt factor de risc cardiovascular care poate declanșa atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale, spune Dr. Jim Liu, cardiolog la The Ohio State University Wexner Medical Center. „În cazul infecțiilor respiratorii mai severe, nivelul de oxigen poate deveni scăzut, iar tensiunea arterială poate deveni fie prea mare, fie prea mică", spune el. „Iar aceste fluctuații pot contribui, de asemenea, la creșterea stresului asupra inimii".

Atât vârsta, cât și starea de sănătate joacă, de asemenea, un rol vital în această legătură. „Persoanele cu o inimă slabă sau cu boli de inimă cunoscute sunt mai predispuse la un atac de cord în timpul unei infecții gripale", spune Basit.„Persoanele în vârstă prezintă un risc și mai mare".

Cum vă puteți proteja

Statisticile sunt copleșitoare: Potrivit CDC, se estimează că au existat între 25 și 46 de milioane de cazuri de gripă între octombrie 2023 și februarie 2024, în timp ce bolile de inimă continuă să fie principala cauză de deces pentru bărbații și femeile din majoritatea grupurilor rasiale și etnice din SUA.

Cu toate acestea, vestea bună este că pot fi luate măsuri preventive pentru a ajuta la evitarea gripei, stimulând în același timp sănătatea cardiovasculară. Pentru început, practicarea unor comportamente de stil de viață sănătos pe tot parcursul anului poate fi o strategie foarte eficientă, spune Katz.

„În ceea ce privește ce puteți face pentru a vă proteja, răspunsul este să mâncați bine, să faceți exerciții fizice în mod regulat, să nu fumați, să mențineți o greutate sănătoasă, să reduceți nivelul de stres și să dormiți bine", recomandă el. „Aceste strategii sunt întotdeauna bune, deoarece, ca regulă generală, persoanele mai sănătoase care fac gripă tind să aibă o evoluție mai ușoară a bolii."

Basit arată că gripa este răspândită prin picături atunci când oamenii tușesc sau strănută. „Purtarea unei măști și asigurarea că vă spălați frecvent mâinile – mai ales după ce atingeți zonele comune, cum ar fi clanțe – poate ajuta, de asemenea, la prevenirea unei infecții gripale”, spune el.

Totodată, toți cei trei cardiologi încurajează vaccinarea. „Unul dintre cele mai importante sfaturi ar fi să faceți vaccinul anual antigripal”, spune Liu. „La persoanele cu boli cardiovasculare sau care prezintă un risc crescut de a avea boli cardiovasculare, s-a demonstrat că vaccinul antigripal ajută la reducerea riscului de complicații cardiovasculare grave cauzate de gripă.”