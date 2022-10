Ciupercile, de la plăcere la pericol. „Este un risc. Îl putem asemăna cu ruleta rusească”

O singură ciupercă otrăvitoare poate produce o tragedie. Deşi au fost cazuri în care au murit familii întregi, încă se practică o comercializare ilegală, la colţ de stradă.

Vândute fără autorizaţie şi cumpărate de pe marginea drumului, ciupercile pot fi adevărate capcane ale morţii. În municipiul Iaşi, în fiecare an se înregistrează cazuri de persoane intoxicate cu ciuperci otrăvitoare, asta pentru că, deşi pieţele sunt pline de ciuperci vândute conform legii, încă se practică o comercializare ilegală.

O ciupercă poate omorî o familie

Cantitatea necesară care poate duce la decesul unei întregi familii este foarte mică, putem vorbi de o singură ciupercă pe care am identificat-o greşit drept comestibilă – una singură poate ucide o întreagă familie. Capacitatea de a identifica corect ciupercile comestibile şi necomestibile este totuşi supusă unei greşeli, spun experții. Nu toţi suntem la fel de bine instruiţi. E nevoie să greşim o singură dată ca să ajungem la o tragedie.

„Atunci când această intoxicație se confirmă, ea afectează toată familia. Pentru că, în general, mâncarea pregătită în familie este consumată de către toți membrii. Cantități foarte mici de ciuperci necomestibile consumate pot duce la decesul pacientului sau la intoxicație, insuficiență hepatică și insuficiență renală severă“, a declarat pentru „Weekend Adevărul“ medicul Ionuţ Nistor, purtătorul de cuvânt al Spitalului „Dr. C.I. Parhon“ din Iaşi.

Ruleta rusească

Medicul ieșean subliniază riscul și în contextul în care în prezent încă se mai comercializează ciuperci fără autorizație. În această perioadă, pieţele și chiar străzile sunt invadate de culegătorii de ciuperci care vin să îşi vândă marfa. La mare căutare sunt opinticii şi ghebele.

„Este un risc. Ne putem asemăna cu ruleta rusească. Este un risc foarte mare ca o cantitate extrem de mică să fie necomestibilă, dar acea cantitate să ducă la o tragedie pe care nu o mai putem repara. Cred că nu merită să ne asumăm acest risc. Recomandăm consumul ciupercilor din surse documentate, din surse care garantează această calitate și acest aspect de comestibil sau nu, putând, sigur, să existe confuzii și să apară accidente“, adaugă medicul Ionuț Nistor.

Mai mult decât atât, în cazul copiilor, situaţia poate fi mult mai gravă. Potrivit medicului ieșean, pentru copii, dozele letale sunt foarte mici. Ei având o greutate şi o înălţime mai mici, sunt primii expuşi.

Acționează în câteva ore

Odată intrată în organism, ciuperca otrăvitoare acționează imediat, fără ca pacientul să aibă prea mult timp de reacție. De cele mai multe ori se ajunge la un tratament extrem de dificil, iar șansele pacientului de a reveni la o viață normală sunt extrem de mici.

„Acționează în câteva ore. Pacientul prima dată se plânge de greață și vărsături, iar apoi este adus în stare gravă la spital. Tratamentul este extrem de dificil, pentru că vorbim de o insuficiență multiplă de organe, care impune de obicei spitalizarea în terapie intensivă și ședințe de dializă hepatică sau dializă renală. O situație extrem de dificilă“, a spus medicul Ionuț Nistor.

Astfel, nu este de mirare că specialiştii insistă să le procurăm doar din locuri autorizate şi doar dacă sunt însoţite de certificate. Iar dacă începem să ne simţim rău după ce am mâncat ciuperci, să ne adresăm de urgenţă medicilor.

„Atunci când cumpărăm din piață trebuie să fim convinși că luăm un lucru de calitate. De aceea trebuie să preferăm locurile de comercializare care sunt controlate din punct de vedere medical și din punct de vedere epidemiologic. Consumul de ciuperci otrăvitoare este deosebit de dăunător organismului, mergând de la manifestări digestive până la manifestări de insuficiență hepatică gravă, insuficiență renală gravă sau chiar deces“, spune medicul Diana Cimpoeșu, coordonator UPU SMURD Iași.

Preț versus calitate

În piețele ieșene, prețul variază în funcție de calitate. Cele aduse din pădurile din județul Suceava costă între 12 și 15 lei kilogramul, iar cele strânse din preajma Iașiului, între 8 și 10 lei. Culegătorii spun că în acest an producția de ciuperci este impresionantă. În perioada aceasta, gospodinele cumpără ciupercile cu sacii, mai ales pentru zacuscă.

În vara acestui an, mai multe persoane care au cumpărat ciuperci de la vânzătorii ambulanți au ajuns la spital cu intoxicații. An de an, poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Managementul Traficului Rutier din Iaşi vizualizează pe camerele de supraveghere persoane care comercializează ciuperci din flora spontană. În acest context, sunt dirijate patrule, iar persoanelor în cauză li s-au întocmit procese-verbale. Cu toate acestea, fenomenul nu ia sfârșit. În fiecare toamnă, vânzătorii ambulanți apar pe străzile orașului... ca ciupercile după ploaie. Cei care vând ciuperci la colţ de stradă dau garanţii că acestea sunt bune, iar clienţii spun că preferă să le cumpere pentru că sunt mai ieftine şi mai la îndemână.

Cuvinte de laudă

Însă, dacă este să ne referim la ciupercile consumabile, specialiștii subliniază că acestea sunt foarte sănătoase și hrănitoare. Mulți nutriționiști le recomandă celor care țin regimuri vegetariene, deoarece au o textură suficient de hrănitoare încât să poată înlocui carnea. Iar gospodinele spun că ciupercile sunt ușor de preparat. Membrii unei familii de legumicultori din Iaşi vând, în fiecare an, ciuperci autorizate în Piaţa Chirilă din Iași.

„Cele mai căutate sunt cele din pădure, nu de pe câmp, dar alea sunt şi cele mai scumpe. Alea nu se găsesc la colţ de stradă, de asta vin oamenii la noi“, spun membrii familiei Trofin.

În întreaga lume există un număr extrem de mare de soiuri de ciuperci. Peste 100.000 sunt considerate comestibile și valoroase din punct de vedere medical. În primul rând, au rol diuretic, sunt bogate în antioxidanți și fibre. Pe lângă nutrienți, ciupercile conțin și multă apă, de aceea au un conținut redus de calorii. Acest lucru le face potrivite atât pentru regimurile de slăbire, cât și pentru orice dietă echilibrată.