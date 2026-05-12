Video Alexandru Rogobete confirmă că știa despre moartea bebelușului de la Polizu: „Mi-a fost sesizată la Ministerul Sănătății”

Fostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat marţi, 12 mai, despre cazul bebeluşului mort de la Maternitatea Polizu că a primit o sesizare în legătură cu acest caz când încă era ministru, precizând că a trimis atunci Corpul de control şi Inspecţia Sanitară de Stat.

„Cunosc situaţia acestui caz pentru că mi-a fost sesizată la Ministerul Sănătăţii când încă eram ministru. Am trimis Corpul de control şi Inspecţia Sanitară de stat, dar în urma constatărilor, fiind un caz medical şi cu implicaţii medicale, a fost redirecţionat şi am solicitat opinia Colegiului Medicilor din România.

Nu este o problemă de natură administrativă, fiind o situaţie pur medicală, Colegiul Medicilor va trebui să se pronunţe în urma anchetei pe care o fac ei”, a spus fostul ministru al Sănătăţii jurnaliștilor, la Parlament.

Acesta adaugă că „a fost trimisă Inspecţia Sanitară de stat pentru a verifica dacă probele microbiologice sunt respectate şi dacă conduita şi protocolul pentru reducerea infecţiilor nosocomiale a fost respectat”.

Tot marți, Ministerul Sănătății a transmis într-un comunicat că inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică București au efectuat o verificare, în limita competențelor, la Maternitatea Polizu din Capitală, în contextul cazului privind nou-născutul prematur decedat.

„În cadrul verificărilor au fost analizate foile de observație clinică (FOCG) ale nou-născutului, dar și documentele care atestă efectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție, produsele biocide utilizate, fișa de declarare a infecțiilor nozocomiale (IAAM), precum și Protocolul de screening al pacientului”, adaugă ministerul.

În urma verificărilor, instituția precizează că nu au fost constatate neconformități privind condițiile igienico-sanitare, modul de utilizare a produselor biocide, planul de autocontrol, respectarea Protocolului de screening pentru pacientul verificat, întocmirea fișei IAAM și declararea acesteia.

„Totodată, a fost verificată și foaia de observație clinică (FOCG) mamă–nou-născut, constatându-se faptul că nu a fost efectuat screeningul la internare, conform Protocolului în vigoare. Pentru această neconformitate a fost aplicată medicului curant o sancțiune contravențională, în conformitate cu prevederile HG nr. 857/2011, art. 32, lit. k), în cuantum de 2.000 lei.”

Amintim că bebelușul s-a născut prematur, la Maternitatea Polizu, în ianuarie, iar pe 17 martie a murit.

Părinții spun că nou-născutul lor a contractat o infecție nosocomială în timpul spitalizării, iar personalul medical l-ar fi abandonat în suferință. În plângerile depuse către autorități, familia a atașat mai multe fotografii șocante din ultimele zile de viață ale micuțului.