search
Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Alexandru Rogobete confirmă că știa despre moartea bebelușului de la Polizu: „Mi-a fost sesizată la Ministerul Sănătății”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Fostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat marţi, 12 mai, despre cazul bebeluşului mort de la Maternitatea Polizu că a primit o sesizare în legătură cu acest caz când încă era ministru, precizând că a trimis atunci Corpul de control şi Inspecţia Sanitară de Stat.

Alexandru Rogobete/FOTO: Facebook
Alexandru Rogobete/FOTO: Facebook

„Cunosc situaţia acestui caz pentru că mi-a fost sesizată la Ministerul Sănătăţii când încă eram ministru. Am trimis Corpul de control şi Inspecţia Sanitară de stat, dar în urma constatărilor, fiind un caz medical şi cu implicaţii medicale, a fost redirecţionat şi am solicitat opinia Colegiului Medicilor din România.

Nu este o problemă de natură administrativă, fiind o situaţie pur medicală, Colegiul Medicilor va trebui să se pronunţe în urma anchetei pe care o fac ei”, a spus fostul ministru al Sănătăţii jurnaliștilor, la Parlament.

Acesta adaugă că „a fost trimisă Inspecţia Sanitară de stat pentru a verifica dacă probele microbiologice sunt respectate şi dacă conduita şi protocolul pentru reducerea infecţiilor nosocomiale a fost respectat”.

Tot marți, Ministerul Sănătății a transmis într-un comunicat că inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică București au efectuat o verificare, în limita competențelor, la Maternitatea Polizu din Capitală, în contextul cazului privind nou-născutul prematur decedat.

„În cadrul verificărilor au fost analizate foile de observație clinică (FOCG) ale nou-născutului, dar și documentele care atestă efectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție, produsele biocide utilizate, fișa de declarare a infecțiilor nozocomiale (IAAM), precum și Protocolul de screening al pacientului”, adaugă ministerul.

În urma verificărilor, instituția precizează că nu au fost constatate neconformități privind condițiile igienico-sanitare, modul de utilizare a produselor biocide, planul de autocontrol, respectarea Protocolului de screening pentru pacientul verificat, întocmirea fișei IAAM și declararea acesteia.

„Totodată, a fost verificată și foaia de observație clinică (FOCG) mamă–nou-născut, constatându-se faptul că nu a fost efectuat screeningul la internare, conform Protocolului în vigoare. Pentru această neconformitate a fost aplicată medicului curant o sancțiune contravențională, în conformitate cu prevederile HG nr. 857/2011, art. 32, lit. k), în cuantum de 2.000 lei.”

Amintim că bebelușul s-a născut prematur, la Maternitatea Polizu, în ianuarie, iar pe 17 martie a murit.

Părinții spun că nou-născutul lor a contractat o infecție nosocomială în timpul spitalizării, iar personalul medical l-ar fi abandonat în suferință. În plângerile depuse către autorități, familia a atașat mai multe fotografii șocante din ultimele zile de viață ale micuțului. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
digi24.ro
image
Concertul Metallica din Bucureşti. Tot ce trebuie să știi despre transportul în comun spre și de la Arena Națională
stirileprotv.ro
image
Avocatul Poporului a sesizat oficial CCR cu privire la OUG dată de guvernul Bolojan după demitere. Ce încălcări ale Constituției invocă instituția
gandul.ro
image
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
mediafax.ro
image
Cum funcționa rețeaua Economat Sector 5: produse supraevaluate de 30 de ori, prejudiciu de 120 de milioane. Politicianul care lipsește din rechizitoriu
fanatik.ro
image
Sondaj. Răspunsul românilor la întrebarea: Ar mai câștiga Nicușor Dan acum turul 2 prezidențial împotriva lui George Simion?
libertatea.ro
image
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Premiu uriaș: câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea, după ce a învins-o pe Ostapenko la Roma
digisport.ro
image
De neoprit! Sorana Cîrstea, în semifinale la Roma. Clasare WTA record
click.ro
image
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
Oraşul în care românii riscă amenzi de 1.000 de lei dacă mai hrănesc porumbeii. Păsările, alungate cu laserul
observatornews.ro
image
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
cancan.ro
image
Ce trebuie să facă pensionarii ca să primească înapoi CASS plătite la pensie? Greșeala care îi lasă fără bani
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Ţara preferată de români pentru vacanţe pune taxă de „zgârcenie”. Cât plăteşti în plus dacă vrei să împarţi o porţie de mâncare la restaurant
playtech.ro
image
Totul pentru event! Universitatea Craiova a plătit 50.000 euro pentru un zbor charter de 20 de minute până la Sibiu
fanatik.ro
image
Secretul longevității în Grecia și Cipru. Alimentele și obiceiurile care îi ajută pe localnici să trăiască mai mult
ziare.com
image
Cât a fost "darul" la nunta anului în România. Ce sume au găsit în plicuri Andreea Bălan și Victor Cornea
digisport.ro
image
El e Lazare, cel mai bătrân câine din lume! Are 31 de ani
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE cu vila de lux în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Aici a locuit și cu George Burcea / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind miliardele din SAFE! Legea a ajuns la CCR!
mediaflux.ro
image
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie
click.ro
image
Drama ascunsă a Ecaterinei Ladin. Actrița din „Las Fierbinți” a făcut mărturisiri dureroase
click.ro
image
Povestea tragică a lui Eduard Einstein, fiul lui Albert Einstein, un tânăr la fel de strălucit ca tatăl său
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
Kylie Jenner foto Profimedia jpg
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul