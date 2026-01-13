PSD vrea șefia Serviciului Român de Informații. Mihai Tudose și Claudiu Manda, printre numele vehiculate SURSE

Partidul Social Democrat solicită funcția de director al Serviciului Român de Informații la negocierile cu partidele din coaliția de guvernare și președintele Nicușor Dan, potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”.

Instalat de mai bine de 7 luni la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan nu a făcut încă nicio propunere oficială pentru instalarea unor noi directori civili la Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe. În prezent, SRI funcționează cu conducere militară, după demisia din iulie 2023 a lui Eduard Hellvig, în timp ce la SIE se află un director civil cu puteri depline, fostul senator PSD Gabriel Vlase. Motivul pentru care șeful statului nu a înaintat Parlamentului nicio propunere este că, după cum chiar el a recunoscut, nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din Coaliția de guvernare, de care până la urmă depind aceste numiri.

Anul trecut, conform mai multor relatări din presă, șeful statului l-ar fi înaintat informal ca propunere pentru șefia SRI pe avocatul Gabriel Zbârcea, însă acesta, notează G4Media, ar fi fost respins de PSD și PNL din cauza unor presupuse „simpatii neo-legionare”.

Tudose și Manda - nume vehiculate

Într-o conferință de presă susținută săptămâna trecută la Paris, Nicușor Dan a admis că la șefia serviciilor ar putea fi instalați oameni politici, asta după ce inițial a promis că are în vedere persoane din societatea civilă, cu o anumită experiență. Totodată, a reiterat că va face propunerile în acord cu coaliția de guvernare.

Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, PSD a solicitat în cadrul negocirilor șefia Serviciului Român de Informații, râvnită până acum și de PNL. Printre numele luate în calcul, notează G4Media, ar fi fostul premier Mihai Tudose și Claudiu Manda, fost președinte al Comisiei pentru controlul activității SRI din Camera Deputaților. Ambii în prezent sunt europarlamentari.